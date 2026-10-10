স্বাস্থ্যৰ যতন : পুষ্টিকৰ উপাদান নষ্ট নহ'বলৈ শাক-পাচলি কেনেদৰে ৰান্ধিব
ৰন্ধাৰ সময়ত কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
Published : October 10, 2026 at 6:46 PM IST
সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবলৈ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত সতেজ শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবই লাগিব । কিয়নো পাচলিত থকা উপাদানে শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । তদুপৰি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সহায় কৰে ।
শাক-পাচলিত কেৰটিনয়ড বা প্ৰোভিটামিন এ, ভিটামিন বি, নিয়াচিন, পাইৰিডক্সিন, ফলিক এচিড, ক’লিন, ভিটামিন চি, ভিটামিন কে, কেলচিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, মেংগানিজ, দস্তা, পটাছিয়াম আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ।
তদুপৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ অণুপুষ্টি, খাদ্য আঁহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বায়’ফ্লেভনইড আৰু ফাইটোষ্টেৰল থাকে । এইবোৰ উপাদানে ৰোগ প্ৰতিৰোধত সহায় কৰে । অৱেশ্যে ইয়াত থকা উপাদান আদি যাতে নষ্ট নহয় তাৰবাবে ৰন্ধা অথবা কটাৰ সময়ত সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰিব লাগিব ।
ৰন্ধন পদ্ধতি উপযুক্ত নোহোৱা বাবে সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহৰ অধিকাংশই নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । সেইবাবে এইবোৰ ৰন্ধাৰ সময়ত কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
- শাক-পাচলি বেছি পানীত সিজাই সেই পানীখিনি পেলাই দিলে প্ৰায় ৬০-৮০ শতাংশ ভিটামিন বি, নিয়াচিন, পাইৰিডক্সিন, ফলিক এচিড আৰু ভিটামিন চি আদি নষ্ট হয় ।
- সেউজীয়া শাক-পাচলি কেতিয়াও কটাৰ পিচত ধুব নালাগে । কিয়নো পানীত দ্ৰৱীভূত বেছিভাগ ভিটামিনেই নষ্ট হয়
- বেছি উষ্ণতাত ৰান্ধিলে প্ৰায় ১০-৬০ শতাংশ ৰাইবোফ্লেভিন, নিয়াচিন, কলিন, চাইন’ক’বালামিন, ফলিক এচিড, ভিটামিন চি আদি নষ্ট হোৱাৰ ফলত পুষ্টিগুণ কম পোৱা যায়
- কটা শাক-পাচলি মুকলিকৈ বেছি সময় ৰাখিলে বতাহত থকা অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে ভিটামিন 'এ' হ্ৰাস পায়
- ঢাকনি নথকা মুকলি পাত্ৰত ৰান্ধিলেও ভিটামিন এ, চি, বি আদি নষ্ট হয় । সেইবাবে কম জুইত ঢাকি থোৱা পাত্ৰত ৰন্ধাটোৱেই উত্তম
- শাক-পাচলি বেছি সময় উতলাই থাকিলে পুষ্টিকৰ মূল্য নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক
- প্ৰেছাৰ কুকাৰত ৰান্ধিলে খাদ্যৰ মান ৰক্ষা হয় । ইয়াত ৰান্ধিলে প্ৰায়বোৰ ভিটামিন এ, চি আৰু বিৰ পুষ্টিমূল্য নষ্ট নহয়
- মজলীয়া আকাৰৰ টুকুৰাত শাক-পাচলি কাটিলে পানীত দ্ৰৱীভূত ভিটামিন ধৰি ৰখাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়
- লোহাৰ কটাৰীৰে কাটিলে ভিটামিন চি নষ্ট হয়
- আলু, বেঙেনা আদি ভাজিলে ইয়াত থকা প্ৰায় ৫০ শতাংশ এণ্টিঅক্সিডেন্ট আৰু ভিটামিন বি, ফলিক এচিড নষ্ট হয়
- নেমুৰ আচাৰ কৰিলে ভিটামিনৰ প্ৰায় ৩০-৩৫ শতাংশ নষ্ট হয়
- ফুলকবি, কবি, ব্ৰক'লি আদি শাক-পাচলি মাইক্ৰৱেভত ৰান্ধিলে প্ৰায় ৮০ শতাংশ ভিটামিন চি নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকে
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ভিটামিন চি : ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?