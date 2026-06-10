মাত্ৰ ৭ মিনিটতে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা !
হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগীয়ে এতিয়া আৰু দীঘলীয়া সময় চিকিৎসাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নালাগে ।
Published : June 10, 2026 at 2:01 PM IST
কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে এক ইতিবাচক খবৰ । এতিয়া এনে ৰোগীয়ে আৰু দীঘলীয়া সময় চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত অপেক্ষা কৰিব নালাগে । কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা এতিয়া মাত্ৰ ৭ মিনিট সময়তে সম্পন্ন কৰাতো সম্ভৱ হৈছে । হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে দেশৰ প্ৰথমটো ছালৰ তলত প্ৰয়োগ কৰা ইমিউন’থেৰাপী প্ৰায় ৭ মিনিটত প্ৰদান কৰিব পৰা সম্ভৱ হৈছে । সাধাৰণতে গতানুগতিক আইভি ইনফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ।
বৃহস্পতিবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ৰ’চে মুকলি কৰে এই ইমিউন’থেৰাপী । টেচেণ্ট্ৰিক এছ চি (Tecentriq SC,Atezolizumab) ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সময় ৮০ শতাংশ হ্ৰাস পাব । ৰ’চে কয় যে ইয়াৰ ফলত চিকিৎসাৰ খৰচো হ্ৰাস পাব পাৰে । তদুপৰি দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাথাকিব ।
কিমান দাম এই ঔষধৰ ?
উল্লেখ্য় যে তিনিমাহ পূৰ্বে ভাৰতীয় ড্ৰাগ কণ্ট্ৰ’লাৰ জেনেৰেলে (ডিচিজিআই) এই ঔষধক এডভান্সড এণ্ড মেটাষ্টেটিক হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ (এনএছচিএলচি)ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল । অৱশ্য়ে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এই পদ্ধতিৰে চিকিৎসা কৰাটো একপ্ৰকাৰ প্ৰত্য়াহ্বান হৈ পৰিব । কাৰণ টেচেণ্ট্ৰিক এছচিৰৰ প্ৰতি ড’জৰ মূল্য ৩.৭ লাখ টকা । এই ঔষধ প্ৰতি ২১ দিনৰ মূৰে মূৰে প্ৰয়োগ কৰা হয় । চিজিএইচএছ কাৰ্ডধাৰীৰো এই ঔষধ উপলব্ধ ।
ৰোগীসকলৰ বাবে ৰ'চে কিছু সকাহো নিদিয়া নহয় । আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান আৰু বোজা লাঘৱ কৰিবলৈ ৰ'চে ইয়াৰ "ব্লু ট্ৰি"ৰ অধীনত ৰোগীক সহায় আৰু সহজ সমতাযুক্ত মাহেকীয়া কিস্তিৰ (ইএমআই) বিকল্পও আগবঢ়াইছে ।
আমাৰ দেশত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৮০ হাজাৰ লোক হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । ধূমপান আৰু বায়ু প্ৰদূষণেই এই কৰ্কট ৰোগৰ মূল কাৰণ বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্য়য়নত প্ৰমাণিত হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকে কয় যে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৮০-৯০ শতাংশ লোকৰ ৰোগ উন্নত পৰ্যায়ত থাকিলেই ধৰা পৰে । ৰ’চ ফাৰ্মা ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ শিৱবালান শিৱানেছনে কয় , “টেচেণ্ট্ৰিক এছচিৰ জৰিয়তে আমি এনে এক উদ্ভাৱনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছো । ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু সুৰক্ষাৰ মান ৰক্ষা কৰি চিকিৎসাৰ সময় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব ।”
ৰ’চে কয় যে তেওঁলোকৰ ঔষধ টেচেণ্ট্ৰিক এছ চি ৮৫খন দেশত অনুমোদিত হৈছে । এই ঔষধৰে বিশ্বৰ ১০ হাজাৰ ৰোগী উপকৃত হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এজন ৰোগীক শিৰাত বেজীৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিবলৈ লোৱা সময়ত পাঁচজন ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কৰ্কট ৰোগৰ স্থায়ী নিৰাময় নেকি ?
মনত ৰাখিব এয়া পিচে কৰ্কট ৰোগৰ কোনো ধৰণৰ স্থায়ী নিৰাময় নহয় । ই এক উন্নত ইমিউন’থেৰাপিহে মাথোঁ । এই থেৰাপিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । কেঞ্চাৰ কোষ চিনি পোৱা আৰু যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে । তদুপৰি কেঞ্চাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে টিউমাৰৰ বৃদ্ধি লেহেমীয়া কৰে । কেঞ্চাৰ বিয়পি পৰাত বাধা দিয়া, ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ আৰু জীৱনৰ মান উন্নত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এয়া কোনো স্থায়ী সমাধান নহয় আৰু আজীৱন দিয়া নহয়;সাধাৰণতে ১ৰ পৰা ২ বছৰ বা কেন্সাৰ বৃদ্ধি নোহোৱালৈকে প্ৰয়োগ কৰা হয় ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আপোনাৰ খাদ্য়খিনি বাতৰি কাকতেৰে মেৰিয়াইছে নেকি ? সাৱধান !
ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ