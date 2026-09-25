বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস : স্বাস্থ্যসেৱা, সুৰক্ষিত ঔষধৰ ব্যৱহাৰত ৰসায়নবিদৰ ভূমিকা

বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস : স্বাস্থ্যসেৱা, সুৰক্ষিত ঔষধৰ ব্যৱহাৰত ৰসায়নবিদৰ ভূমিকা
২০০৯ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস ।
Published : September 25, 2026 at 3:26 PM IST
গুৱাহাটী : ফাৰ্মাচিষ্টসকলৰ ভূমিকা অবিহনে স্বাস্থ্যসন্মত সমাজ এখনৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি । কাৰণ কোনো ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক,নাৰ্ছ তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগতে ফাৰ্মাচিষ্টৰ ভূমিকাও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ ফাৰ্মাচিষ্টসকল কেৱল ঔষধ বিক্ৰিতেই সীমাবদ্ধ নাথাকে, তেওঁলোকে ৰোগীৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আৰু সঠিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ।
ফাৰ্মাচিষ্টসকলক স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰণালীৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ বুলিও কোৱা হয় । কাৰণ তেওঁলোক হৈছে চিকিৎসকে নিদানপত্ৰত লিখা ঔষধ সম্পৰ্কে ৰোগীক ভালদৰে বুজাই দিয়াৰ লগতে উপযুক্তভাৱে বিক্ৰী কৰাৰ বৈধ মাধ্যম ।
ফাৰ্মাচিষ্টক সহজ ভাষাত ৰসায়নবিদ বুলিও কোৱা হয় ৷ সাধাৰণতে ৰসায়নবিদৰ নাম শুনিলেই ঔষধৰ দোকানত ঔষধ বিক্ৰী কৰা ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ আহে যদিও এজন ৰোগীৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
স্বাস্থ্যসন্মত সমাজ গঢ়ি তোলাত ফাৰ্মাচিষ্টসকলে আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে এটা দিন উদযাপন কৰিবলৈ এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে । এই দিৱস উপলক্ষে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত এই বিশেষ দিনটোত ফাৰ্মাচিষ্টসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
Warm Greetings on World Pharmacists Day!— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 25, 2026
Heartfelt greetings and gratitude to all pharmacists for their invaluable contribution to healthcare, safe medication use and healthier lives.
The 2026 theme, “Empowering pharmacists for healthier futures,” recognises their vital role in… pic.twitter.com/dX0lDUGyiv
সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এই পোষ্টত মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুই কয়, "স্বাস্থ্যসেৱা, সুৰক্ষিত ঔষধৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনৰ বাবে ফাৰ্মাচিষ্টসকলে আগবঢ়োৱা অমূল্য অৱদানৰ বাবে তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
ফাৰ্মাচিউটিকেল ফেডাৰেচনৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস প্ৰতিবছৰে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত উদযাপন কৰা হয় । ২০০৯ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস আৰম্ভ হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ফেডাৰেচনে এই দিৱসটো তুৰস্কৰ ইস্তানবুলত প্ৰথম উদযাপন কৰিছিল ।
ফাৰ্মাচিষ্টসকলক সঠিক দক্ষতা, প্ৰশিক্ষণ, সামাজিক স্বীকৃতি আৰু কাৰিকৰী সহায়তা প্ৰদান কৰাক উপৰি চিকিৎসা সেৱাত অধিক অৱদান আগবঢ়াবলৈ প্ৰেৰণা যোগাবলৈ এই দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । ২০২৬ চনত এই দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে, "সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে ফাৰ্মাচিষ্টসকলৰ সশক্তিকৰণ । "
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ফাৰ্মাচিষ্টসকলৰ অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি আহিছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ঔষধ প্ৰস্তুত আৰু বিতৰণৰ পৰম্পৰাগত ভূমিকাৰ পৰা আঁতৰি আহি ফাৰ্মাচিষ্টসকলক স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰণালীৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই আহিছে । তদুপৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগো গ্ৰহণ কৰিছে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী