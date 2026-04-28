অমিতাৰ এইকেইটা গুণ জানিলে হ'ব আচৰিত !
কেঁচা আৰু পকা অমিতাৰ পুষ্টিমূল্য় একেই নে ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : April 28, 2026 at 6:34 PM IST
গুৱাহাটী : কম-বেছি পৰিমাণে প্রায়ভাগ লোকেই কেঁচা অথবা পকা অমিতা খায় । তুলনামূলকভাৱে পকা অমিতাই বেছি খোৱা দেখা যায় । পুষ্টিমূল্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰিলে কেঁচা আৰু পকা অমিতাৰ মূল্য ভিন্ন । এই সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰিলে ডাঃ হেমেন কুমাৰ শৰ্মাই ।
ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ (আইচিএমআৰ)ৰ মতে, ১০০ গ্রাম কেঁচা অমিতাত জলীয় অংশ ৯২ গ্রাম, প্র'টিন ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, কাৰ্বোহাইড্ৰেট ৫.৭ গ্রাম, ডায়েটাৰী ফাইবাৰ ০.৯ গ্রাম, কেলছিয়াম ২৮ মিলিগ্রাম, ফছফ'ৰাছ ৪০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'চি' ১২ মিলিগ্রাম, ছ'ডিয়াম ২৩ মিলিগ্রাম, পটাছিয়াম ২১৬ মিলিগ্রাম, শক্তি ২৭ কিলো কেলৰি থাকে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ১০০ গ্রাম পকা অমিতাত পোৱা বিভিন্ন উপাদান হ'ল-জলীয় অংশ ৯০.৮ গ্রাম, প্র'টিন ০.৬ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, কাৰ্বোহাইড্ৰেট ০.৮ গ্রাম, কেলছিয়াম ১৭ মিলিগ্রাম, ফছ'ফৰাছ ১৩ মিলিগ্রাম, কেৰোটিন ৬৬৬ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন 'চি' ৫৭ মিলিগ্রাম, ছ'ডিয়াম ছয় মিলিগ্রাম, পটাছিয়াম ৬৯ মিলিগ্রাম আৰু শক্তি ৩২ কিলোকেলৰি ।
অমিতাৰ গুটিত বহুতো গুৰুত্বপূর্ণ এছেনচিয়েল এমিনো এচিড থাকে বাবে ইয়াৰো ব্যৱহাৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে । অমিতাক ফ'লেট, ভিটামিন 'এ', মেগনেছিয়াম, তাম, পেন্টোথেনিক এচিড, ফাইবাৰ আদিৰ অন্যতম উৎস বুলিও কোৱা হয় । হৃদৰোগ, কর্কট, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অমিতায়ো ভূমিকা গ্রহণ কৰে ।
হজম স্বাভাৱিক কৰে :
দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অমিতা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে হজম শক্তি স্বাভাৱিক হয় । পেট ভৰি থকাৰ দৰে খোৱাৰ উপৰি এচিডিটি, হজমৰ বিসংগতি হ'লেও অমিতা খালে এইবোৰৰ পৰা সহজেই হাত সাৰিব পাৰি। ডায়েটাৰি ফাইবাৰ, ভিটামিন 'বি' সমৃদ্ধ কেঁচা অমিতাত প্ৰচুৰ পরিমাণে পেপেইন নামৰ এবিধ এনজাইম থাকে যিয়ে হজম হোৱাত সহায় কৰে।
কম-বেছি পৰিমাণে প্রায়ভাগ লোকেই কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাত ভুগিলে দীর্ঘ সময় ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধো সেৱন কৰি থাকে । পিছে ঔষধৰ সহায় নোলোৱাকৈ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি যদিহে নিয়মীয়াকৈ পকা অমিতা অথবা আঞ্জা ৰান্ধিবলৈ কেঁচা অমিতা ব্যৱহাৰ কৰে । অর্থাৎ পকাই হওক অথবা কেঁচাই নহওক কিয় নিয়মীয়াকৈ অমিতা খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ।
মেদবহুলতা প্রতিৰোধ কৰিব পাৰে :
অমিতাত থকা কিছুমান উপাদানে মেদবহুলতা হ্রাস কৰিব পাৰে । কেঁচা অমিতা খালে এইক্ষেত্রত অধিক সুফল পোৱা যায় । কাৰণ ১০০ গ্রাম কেঁচা অমিতাত মাত্র ২৭ কিলো কেলৰি থকাৰ লগতে এক গ্রাম ডায়েটাৰি ফাইবাৰ থাকে । তদুপৰি ইয়াত ভিটামিন 'বি' আৰু 'চি'পোৱা যায় বাবে হজম স্বাভাৱিক হয় ।
প্রত্যক্ষভাৱেই হওক অথবা পৰোক্ষভাৱেই হওক, হজম যেতিয়া স্বাভাৱিক হয় তেতিয়া বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় । ফলত কেলৰি বা শক্তিৰ ব্যয় হয় । ইয়াত ফাইবাৰ আৰু পানী থকা বাবে সোনকালে ভোক নালাগে । পেট ভৰি থকা অনুভৱ হ'লে খাবলৈ মন নাযায় । অলপ খোৱা মানে শৰীৰত শক্তি কম পৰিমাণে জমা হোৱা । শৰীৰত চর্বি যিমানেই কম জমা হয় সিমানেই মেদবহুলতাৰ সমস্যাই সহজে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে ।
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কিয় খাব লাগে ?
ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্রণৰ ক্ষেত্রত অমিতাৰ ভূমিকা থকা সম্পর্কে শেহতীয়া গৱেষণাত কিছু তথ্য গৱেষকসকলে লাভ কৰিছে । কম কাৰ্বোহাইড্ৰেট উপলব্ধ অমিতাই শৰ্কৰা নিয়ন্ত্রণৰ লগতে ইনছুলিনৰ কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ ইনছুলিনৰ কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱা মানে শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ সহজতে বাঢ়িব নোৱাৰে ।
কেঁচা অমিতাত থকা পেপেইন আৰু ডায়েটাৰী ফাইবাৰে তেজত শর্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্রণ কৰে । অৱশ্যে পকা অমিতা আদি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনে ৰোগীয়ে পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰামর্শ গ্রহণ কৰা উচিত । কাৰণ পুষ্টি বিশেষজ্ঞইহে ভালদৰে ক'ব পাৰিব নিতৌ কিমান খাব লাগে বা নালাগে ।
গবেষকসকলে এইবুলি মন্তব্য কৰিছে যে যিসকলে টাইপ-১ ডায়েবেটিছত আক্রান্ত তেওঁলোকে উচ্চ ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কৰিলে তেজত শর্কৰাৰ পৰিমাণ হ্রাস পায় । আনহাতে,টাইপ-২ ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ ইনছুলিন, লিপিড আৰু শর্কবা আদি স্বাভাৱিক হোৱাত সহায় হয় ।
উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে :
কেঁচা অমিতা ১০০ গ্রামত ২৩ মিলিগ্রাম ছ'ডিয়াম থকাৰ বিপৰীতে পটাছিয়াম ২১৬ মিলিগ্রাম পোরা যায়। সেইবাবে উচ্চ ৰক্তচাপত আক্রান্তসকলে যদি নিয়মীয়াকৈ কেঁচা অমিতা খায় তেতিয়াহ'লে সুফল পাব । অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে ৰন্ধাৰ সময়ত নিমখ বেছি পৰিমাণে ব্যবহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । কাৰণ নিমখ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিলে ছ'ডিয়ামৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব । তেতিয়া হিতে বিপৰীতহে হ'ব । উচ্চ ৰক্তচাপত আক্রান্তসকলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত কেঁচা অমিতা নির্দিষ্ট পৰিমাণে অন্তর্ভুক্ত কৰা উচিত ।
ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে খাওক :
তেজত নির্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ বেছি ক'লেষ্টেৰল থাকিলে তেনে অৱস্থাক 'হাইপাৰলিপিডেমিয়া' বুলি কয় । কেঁচা অমিতাত ক'লেষ্টেৰল নাথাকে । চৰ্বিৰ পৰিমাণো তেনেই নগণ্য । মাত্র ০.২ গ্রাম থাকে বাবে বিশেষ অপকাৰ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে । তদুপৰি ডায়েটাৰী ফাইবাৰ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টধর্মী ফাইটোনিউট্রিয়েটছ থকা বাবে ৰক্তনলীত তেজ জমা হোৱাৰ আশংকা নাথাকে । সেইবাবে হার্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰ'কৰ আশংকা কম । গৱেষকসকলে এই বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে যিবোৰ ফলত লাইকোপিন আৰু ভিটামিন 'চি' প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে তেনে ফল নিয়মীয়াকৈ খালে হৃদৰোগৰ আশংকা হ্রাস পায়।
যকৃতৰ বাবে উপকাৰী:
অমিতাত থকা কেৰোটিনয়ড জাতীয় এন্টিঅক্সিডেন্টে ফ্রিৰেডিকেলসমূহ ধ্বংস কৰে । এনেধৰণৰ ফলত থকা পাইৰোলোকুইনিলোন কাইনন নামৰ এন্টিঅক্সিডেন্টে ফেটী লিভাৰ আদি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা শক্তি আছে । সেইবাবে জণ্ডিচ, লিভাৰ বা যকৃতৰ আন ৰোগ আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বহুতে আজিও কেঁচা অমিতা খায় । যকৃত দুর্বল হ'লে ইয়াৰ কোষৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰে অমিতাত থকা প্ৰ'টিঅ'থাইটিক এনজাইমে। সেইবাবে যকৃতৰ সমস্যা থাকিলে যদি নিয়মীয়াকৈ অমিতা খায় তেতিয়া হ'লে উপশম লাভ কৰাত সহায়ক হয় ।
