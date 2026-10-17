ভালদৰে শোৱাৰ পিচতো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? কাৰণ হ'ব পাৰে স্লিপ এপনিয়া
টোপনিৰ সময়ত ডিঙিৰ পেশীবোৰ শিথিল হ'লেই হয় অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া ।
Published : October 17, 2026 at 8:10 PM IST
নিশা পৰ্যাপ্ত সময় টোপনি হোৱাৰ পিছতো পুৱা শৰীৰ সতেজ অনুভৱ নকৰিবও পাৰে । যদি আপুনি প্ৰায়ে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে, মনঃসংযোগত সমস্যা হৈছে অথবা দিনত টোপনি অহা অনুভৱ কৰে (যদিও আপুনি বিচনাত পৰ্যাপ্ত সময় অতিবাহিত কৰিছে) তেতিয়া বিষয়টো একেবাৰে আওকাণ কৰিব নালাগে ।
সদায় কিমান সময় টোপনি মাৰিছে, সেইটোতকৈ টোপনিৰ মানৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । কাৰণ এই সমস্যাবোৰৰ আঁৰৰ কাৰণ অবষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া হোৱাৰ আশংকা থাকে । এনে সমস্যাৰ বাবে প্ৰায়েই টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে ।
স্লিপ এপনিয়াৰ অৰ্থ কি ?
এই সন্দৰ্ভত চিকে বিৰলা হাস্পতাল,চিএমআৰআইৰ কনচালটেণ্ট পালমোন’লজিষ্ট ডাঃ অৰূপ হাল্ডাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে । কি কাৰণে স্লিপ এপনিয়া হয়, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, “যদিহে টোপনিৰ সময়ত ডিঙিৰ পেশীবোৰ শিথিল হয় তেতিয়া অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া হয় । এই ৰোগ হোৱাৰ ফলত ওপৰৰ বায়ুপথ বাৰে বাৰে সংকীৰ্ণ বা বন্ধ হয় ।”
ডাঃ হাল্ডাৰে পুনৰ কয়, "ইয়াৰ ফলত স্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহ বন্ধ হয় । কেতিয়াবা এবাৰত কেইবা ছেকেণ্ড মানৰ বাবেও বন্ধ হোৱে দেখা যায় ।" তেওঁ কয়, "মগজুৱে উশাহ-নিশাহ ঘূৰাই আনিবলৈ চমুকৈ সঁহাৰি দিব, যাৰ ফলত পিছদিনা ৰাতিপুৱা এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো মনত পেলাব নোৱাৰিবও পাৰে। আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি যোৱা যেন অনুভৱ হ'লেও টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে আৰু ইমান আৰামদায়ক নহয় ।"
টোপনিত জোৰেৰে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি নাক বজোৱাটো হৈ থাকিলে আটাইতকৈ সাধাৰণ সতৰ্কবাণীসমূহৰ ভিতৰত টোপনিৰ মাজতে উশাহ লোৱা বন্ধ হয় । আন লক্ষণসমূহ হ’ল- মুখ শুকান হোৱা বা সাৰ পোৱাৰ সময়ত মূৰৰ বিষ, মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । তদুপৰি খিংখিঙীয়া হোৱা আৰু দিনত দীৰ্ঘদিনীয়া ভাগৰুৱা অনুভৱ আদিও হোৱা দেখা যায় । অৱেশ্যে সকলো স্লিপ এপনিয়া ৰোগীয়েই যে নাকেৰে জোৰেৰে শব্দ কৰিব তেনে নহয় ।এজন ব্যক্তিৰ লক্ষণ আন এজনৰ সৈতে একে নহ'বও পাৰে ।
ইয়াৰ কাৰণ কি ?
ডাঃ হাল্ডাৰে এই ৰোগৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি কয় যে অতিৰিক্ত ওজন, বয়স, ওপৰৰ বায়ুপথ সংকীৰ্ণ হোৱা আৰু টোপনিৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস আদি অন্যতম । যিকোনো বয়সতে এই ৰোগে গা কৰি উঠিব পাৰে । সেইবাবে লক্ষণসমূহক কেতিয়াও আওকাণ নকৰিবলৈ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।
ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু চিকিৎসা
পালমোন’লজিষ্ট ডাঃ হাল্ডাৰে কয় যে স্লিপ এপনিয়াৰ পৰিণতি সম্পৰ্কে কয়-
- অক্সিজেনৰ সৰবৰাহত ব্যাঘাত জন্মিলে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ।
- দিনৰ ভাগত টোপনি আহিলে কৰ্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । বিশেষকৈ মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে।
- সাধাৰণতে ক্লিনিকেল মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা হয়।
পালমোন’লজিষ্টগৰাকীয়ে কয়, “নিয়মীয়া টোপনিৰ সময়সূচী , শোৱাৰ আগতে মদ্যপান হ্ৰাস কৰা আৰু ওজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে টোপনি উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে যদিও টোপনিৰ এপনিয়াৰ সন্দেহ হ’লে এইবোৰ চিকিৎসা মূল্যায়নৰ বিকল্প নহয় ।”
লগতে পঢ়ক:উৎসৱৰ বতৰতো ক্লান্তি অনুভৱ কৰিছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব