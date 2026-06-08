ETV Bharat / health

ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ

প্ৰতি বছৰে ৮ জুনত পালন কৰা হয় বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱস ।

World Brain Tumor Day
বিশ্ব মস্তিষ্ক টিউমাৰ দিৱস (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 12:55 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মস্তিষ্কৰ টেমুনা বা ব্রেইন টিউমাৰ বুলি ক'লে প্ৰত্যেকৰে শংকা ঘনীভূত হয় । কাৰণ সাধাৰণ লোকে মস্তিষ্কৰ টেমুনা মানেই মৃত্যু নিশ্চিত বুলি ভাৱে । মস্তিষ্কৰ সকলো টেমুনা বা টিউমাৰৰ পৰা কেঞ্চাৰ নহয় । কেৱল মেলিগনেণ্ট টিউমাৰৰ ক্ষেত্রতহে শংকা থাকে । এই ৰোগ সময়মতে ধৰা পৰিলে আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিলে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই ।

প্ৰতি বছৰে ৮ জুনত 'বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱস' দিৱস পালন কৰা হয় । ২০০০ চনত জাৰ্মান ব্ৰেইন টিউমাৰ এছ’চিয়েশ্যনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰেইন টিউমাৰ ৰোগীক সন্মান জনোৱা আৰু এই ৰোগৰ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এই দিৱসৰ পালন কৰি আহিছে ।

২০২৬ চনৰ এই দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে এই ৰোগবিধ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাৰ সজাগতা বৃদ্ধি আৰু নিদানৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । বিশেষকৈ কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহত য’ত এম আৰ আইৰ সুবিধা আৰু বিশেষজ্ঞৰ যত্নৰ সুবিধা সীমিত হৈয়েই আছে সেইবোৰ দেশত নিদানৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ লক্ষণ তথা কাৰণৰ লগতে সকলোৱে কেনেধৰণৰ সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰিলে জ্য়েষ্ঠ শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বসন্ত কুমাৰ বৈশ্য়ই

Brain tumor symptomsSenior Surgical Neurology Specialist Dr. Basanta Kumar Baishya
জ্য়েষ্ঠ শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বসন্ত কুমাৰ বৈশ্য় (ETV Bharat Assam)

ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ মানে কি ?

স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, "ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ প্ৰধানকৈ মস্তিষ্কত থকা কোষক কেন্দ্র কৰিয়েই আৰম্ভ হয় । অর্থাৎ কোষৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি হ'লেই এই ৰোগে গা কৰি উঠিব পাৰে । যেতিয়া শৰীৰৰ কোষৰ বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে হৈ থাকে তেতিয়া যিকোনো ঠাইতে টেমুনা বা টিউমাৰ হ'ব পাৰে । শৰীৰৰ যিটো অংশত কোষৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি হয় সেই অংশৰ নামেৰে টেমুনাৰ নামকৰণ কৰা হয় । সহজ অর্থত ক'বলৈ হ'লে যেতিয়া মস্তিষ্কৰ স্নায়ুকোষ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া মস্তিষ্কৰ টেমুনা বা ব্ৰেইন টিউমাৰ বুলি কোৱা হয় ।"

এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ

জ্য়েষ্ঠ শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বৈশ্য়ই এই ৰোগৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে কিছুমান লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰি । এই ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ হৈছে-

Brain tumor symptoms
মস্তিষ্কৰ টিউমাৰৰ লক্ষণ (ETV Bharat Assam)
  • আক্ৰান্তৰ মূৰৰ বিষ হয়
  • বিষ লাহে লাহে বৃদ্ধি হয়
  • মৃগী ৰোগীৰ দৰে হয়
  • চিন্তা কৰাত অসুবিধা
  • আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন
  • পক্ষাঘাত হয়
  • ভাৰসাম্য হেৰুওৱা
  • মূৰ ঘূৰোৱা
  • দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট
  • শ্ৰৱণ ক্ষমতা হেৰুওৱা
  • বমি হোৱা
  • খাদ্য় গিলিবলৈ অসুবিধা
  • আগ্ৰহৰ অভাৱ
  • গোন্ধ নোপোৱা

পাৰহি গ'লেই ব্ৰেইন টিউমাৰ নহ'বও পাৰে :

অৱশ্য়ে জ্য়েষ্ঠ শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে টিউমাৰ হ'লে ৰোগীৰ কথোপকথনত সামঞ্জস্য নাথাকে বা পাহৰি যায় । অৱশ্যে কথোপকথনত অসামঞ্জস্য দেখা দিলেই বা পাৰহি গ'লেই যে ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰি । এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে পোনতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিব লাগে । পৰীক্ষা নকৰাকৈ লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ক'ব নোৱাৰি । মূৰৰ বিষ একাদিক্রমে বৃদ্ধি হৈ থাকিলেও এইক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰা উচিত ।

বিনাইন-মেলিগনেন্ট টিউমাৰ :

ব্ৰেইন টিউমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ- বিনাইন আৰু মেলিগনেন্ট । আৰম্ভণিতে কোনো এবিধ টেমুনাই বিপজ্জনক নহয় । যিমানেই দিন বাগৰে বা চিকিৎসা কৰাত পলম হয় সিমানেই জটিলতা বৃদ্ধি পায় । সাধাৰণতে মস্তিষ্কৰ যিটো অংশত স্নায়ুকোষ বৃদ্ধি পায় সেই অংশতেই টেমুনাই অৱস্থান কৰে । এনে টিউমাৰ আন অংশলৈ সহজে সম্প্ৰসাৰিত নহয় আৰু আন অংশতো জটিলতাৰ সৃষ্টি নকৰে ।

আন অংশত যেতিয়া বিশেষ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা নাথাকে তেতিয়া অস্ত্রোপচাৰ কৰি টিউমাৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰি । যিবোৰ অংশত স্নায়ুকোষ সংযোজিত হৈ থাকে তাত অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । যিবোৰ স্নায়ুকোষ অপৰিহাৰ্য অথবা সংবেদী সেইবোৰৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় তাৰবাবে চিকিৎসকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব ।

জ্য়েষ্ঠ শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে যেতিয়া মেলিগনেন্ট টিউমাৰ হয় তেতিয়া তেনে টেমুনাৰ অস্ত্রোপচাৰ জটিল হয় । মেলিগনেন্ট টিউমাৰ আন কোষলৈ বিস্তৃত হোৱাৰ আশংকা থাকে । মস্তিষ্কৰ সুস্থ স্নায়ুকোষ ধ্বংস কৰা মানে জটিলতা বৃদ্ধি পোৱা । টিউমাৰ বিনাইন নে মেলিগনেন্ট সেয়া পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিহে নিশ্চিত হ'ব পাৰি । লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ন দি ক'ব নোৱাৰি । দৰাচলতে টেমুনাটোৰ বায়'পচি কৰাৰ পাছতহে ক'ব পাৰি সেয়া বিনাইন নে মেলিনেন্ট ।

যিবোৰ লক্ষণ কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে:

শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বৈশ্য়ই পুনৰ কয় যে আমি কিছুমান লক্ষণ কেতিয়াও আওকাণ কৰা উচিত নহয় । যিবোৰ লক্ষণ কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে সেইবোৰ হৈছে-

  • স্থায়ী মূৰৰ বিষ
  • 'ডবল ভিছন'ৰ সমস্যা
  • পুৱাই বমি হোৱা
  • সঘনাই মূৰ্চা যোৱা
  • শৰীৰৰ এটা অংশত দুৰ্বলতা
  • ৰোগীয়ে খোজ কাঢ়োতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা নোহোৱা
  • স্মৃতিশক্তিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা
  • কথা কোৱাৰ অসুবিধা
  • দৃষ্টিশক্তি বা শ্ৰৱণ ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন

ফ্রন্টেল লোব টিউমাৰ :

ব্ৰেইন টিউমাৰৰ নামকৰণ কৰা হয় কোন অংশত হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি । যেতিয়া ফ্রন্টেল লোব অংশত হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় 'ফ্রন্টেল লোব টিউমাৰ' । সাধাৰণতে ফ্রন্টেল লোব টিউমাৰ হ'লে ৰোগীৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰে । ৰোগীৰ চিন্তা-ভাৱনা আদিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় । এনে ৰোগীৰ বুদ্ধিৰ স্বাভাৱিক বিকাশত ব্যাঘাত জন্মে । ৰোগীয়ে সাধাৰণতে চলা-ফুৰা কৰাত কষ্ট অনুভৱ হয় । যেতিয়া ফ্রন্টেল লোবত টিউমাৰ হয় তেতিয়া ৰোগীৰ ভাৰসাম্যহীন পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । এনে ৰোগীয়ে শৰীৰৰ কোনোবা এটা ফালে দুর্বল অনুভৱ কৰে । এনে লক্ষণসমূহ ফুটি উঠাৰ উপৰি ৰোগীৰ স্বাভাৱিক ঘ্রাণশক্তিৰো ব্যাঘাত জন্মে ।

কি কি কাৰণত হয় ?

কি কি কাৰণত এই ৰোগ হয় সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি শল্য় স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বৈশ্য়ই কয়, "ব্ৰেইন কি কাৰণত টিউমাৰৰ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে বর্তমানলৈ চিকিৎসকসকল নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই । সেইবাবে এনে ৰোগ কি কাৰণত হ'ব পাৰে কোনোৱে নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰি । যদিও কোনো ধৰণৰ পোনপটীয়া কাৰণ জনাটো সম্ভৱ হোৱা নাই তথাপি আনুষংগিক কাৰণ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে মত পোষণ কৰিছে । সৰুতে যদি কোনো বিশেষ কাৰণত মস্তিষ্কত ৰেডিয়েচন দিব লগা হয় তেন্তে ভবিষ্যতে এনে ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি । কেতিয়াবা মস্তিষ্কত আঘাত পালেও নিজৰ অজ্ঞাতে টিউমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । "

টিউমাৰ হ'লে কিয় মূৰ বিষায় ?

মস্তিষ্কৰ বহুতো ভেন্ট্রিকূল থাকে । ইয়াৰ পৰাই নিঃসৃত হয় চেৰিব্ৰ'স্পাইনেল নামৰ একধৰণৰ ৰস বা ফ্লুইড। মস্তিষ্কৰ ভিতৰত নলীৰ মাধ্যমত এই বস মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন অংশলৈ যায়; কিন্তু টিউমাৰ হ'লে এনে সৰবৰাহত ব্যাঘাত জন্মে । সেইবাবে ভিতৰৰ নলীজনিত চাপ বৃদ্ধি হয় আৰু তেতিয়াই আৰম্ভ হয় মূৰৰ বিষ ।

কি কি পৰীক্ষা কৰা হয় :

ব্ৰেইন টিউমাৰ হোৱা সম্পর্কে নিশ্চিত হ'বলৈ কিছুমান পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ প্রয়োজন । চিকিৎসা অথবা অস্ত্রোপচাৰৰ পূৰ্বে এনে পৰীক্ষা নকৰিলে চিকিৎসা কৰাটো অসম্ভৱ। প্রথমতে চিকিৎসকে ৰোগৰ ইতিহাস সম্পর্কে ৰোগীৰ পৰা জানি লয় । তাৰ পাছত চিটি স্কেন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । যদিহে চিটি স্কেনত ৰোগবিধ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তথ্য লাভ কৰা নাযায়, তেতিয়া এমআৰআই কৰিব লাগে । তদুপৰি এক্স-ৰে, তেজ পৰীক্ষা আদিও কৰা হয় ।

মূৰৰ বিষ মানেই টিউমাৰ নহয় :

ব্ৰেইন টিউমাৰৰ অন্যতম লক্ষণ হ'ল মূৰৰ বিষ । শতকৰা ৬৫ ভাগ ৰোগীৰেই প্রধান লক্ষণ হিচাপে মূৰৰ বিষ ফুটি উঠে । অৱশ্যে মূৰৰ বিষ মানেই টিউমাৰ হোৱা বুলি ভবাটো সমীচীন নহয় । মাইগ্রেনৰ বাবেও মূৰ বিষাব পাৰে । মস্তিষ্কৰ টিউমাৰৰ ক্ষেত্ৰত মস্তিষ্কৰ ভিতৰত এটি অতিৰিক্ত চাপৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, কৰোটিৰ মাজত ঠাই সীমিত। কৰোটিয়ে মস্তিষ্ক, তেজ আৰু চেৰিৱেল স্পাইনেল ফ্লুইড ধৰি ৰাখে । যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটি টিউমাৰৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া এই অংশত প্ৰচণ্ড চাপৰ সৃষ্টি হ'লে মূৰৰ বিষ হয় । সমান্তৰালভাৱে বমিও হ'ব পাৰে ।

টিউমাৰৰ আশংকা ৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?

  • কাৰ্চিনোজেনিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আদিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব
  • সংক্ৰমণ, ভাইৰাছ আদিৰ সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰিব লাগিব
  • ধূমপানৰ পৰা বিৰত থাকক
  • মূৰৰ আঘাত ৰোধৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত

লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ চেলুলাইটিছ কিমান বিপদজনক ?

বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?

ধঁপাত সেৱনে আপোনাৰ জীৱনলৈ কিদৰে ভয়াবহ বিপদ মাতিব পাৰে ?

দেশত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে মেদবহুলতা-শৰ্কৰা: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সমীক্ষাত উদ্বেগ

TAGGED:

ব্ৰেইন টিউমাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ব্রেইন টিউমাৰ
বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱস
WORLD BRAIN TUMOR DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.