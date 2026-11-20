এইকেইবিধ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে খাওক কমলা টেঙা
এটা মজলীয়া কমলাত প্ৰায় ২.৮ ৰ পৰা ৩ গ্ৰাম আৰু ডাঙৰ কমলাত প্ৰায় ৪ গ্ৰাম ফাইবাৰ থাকে ।
ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে খাওক কমলা টেঙা (FREEPIK)
Published : November 20, 2026 at 5:35 PM IST
সকলো মানুহে কম-বেছি পৰিমাণে কমলা টেঙা খায় । এইবিধ টেঙা খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহুতো উপাদান লাভ কৰে । এইবিধ টেঙা খালে কেনেধৰণৰ উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰি-
- কমলা টেঙাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । কমলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' থকাৰ বাবে শৰীৰক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে । তদুপৰি ইয়াত থকা উপাদানে সাধাৰণ চৰ্দি-কাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াতো সহায় কৰে
- ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে । এইবিধ টেঙাত বেছি পৰিমাণে পটাছিয়াম থাকে আৰু এইবিধ উপাদানে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে সকলোৱে খোৱা উচিত
- হজম শক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখে । এটা গোটা কমলা টেঙাত ফাইবাৰ আৰু পানী থাকে । সাধাৰণতে এটা মজলীয়া কমলাত প্ৰায় ২.৮ ৰ পৰা ৩ গ্ৰাম আৰু ডাঙৰ কমলাত প্ৰায় ৪ গ্ৰাম ফাইবাৰ পোৱা যায় । এই দুয়োবিধে নিয়মীয়া শৌচ, পেটৰ সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে
- বহুতেই জ্ঞাত নহয় যে এইবিধ টেঙাই হৃদযন্ত্ৰকো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে । হৃদযন্ত্ৰৰ বাবেও উপকাৰী বুলি কোৱা হয় । কমলাত থকা ফাইবাৰ আৰু পটাছিয়ামে হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে
- আপুনি জানেনে যে এইবিধ টেঙাই কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে । নিয়মীয়াকৈ খালে এনে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি
- এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু ভিটামিন 'চি'ৰ দৰে গুণ থকা বাবে কমলাই কৰ্কটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰে
- চর্মৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাও আছে
- কমলা টেঙাই স্মৃতিশক্তি আদি বৃদ্ধি কৰে বুলি কোৱা হয়
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)