বন্ধাকবি-ফুলকবিৰো আছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
বন্ধাকবিত কমলা টেঙাতকৈও বেছি পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' পোৱা যায় ।
বন্ধাকবি-ফুলকবিৰো আছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা (ETV Bharat Assam)
Published : November 29, 2026 at 6:41 PM IST
সাধাৰণতে শীতৰ পাচলি হিচাপে যিবোৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় সেইবোৰৰ ভিতৰত বন্ধাকবি অন্যতম । এইবিধ পাচলিত প্র'টিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কার্বোহাইড্রেট, কেলছিয়াম, ফছফ'ৰাছ, আয়ৰণ, ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'চি' আদি সকলোবোৰ উপাদান পোৱা যায় ।
- বন্ধাকবিত আনকি কমলা টেঙা আদিতকৈও বেছি পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' থাকে । এইবোৰ উপাদানৰ উপৰি আন বহুতো খনিজ লৱণ থাকে যিবোৰে শৰীৰটোক প্রত্যক্ষভাবেই হওক অথবা পৰোক্ষভাৱেই ৰোগৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
- পেপটিক আলচাৰত আক্রান্তসকলে এনেধৰণৰ পাচলি-খালে উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে । পাকস্থলীৰ ঘা নিৰাময়ত ভিটামিন 'চি'ৰ ভূমিকা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া । তদুপৰি কোষ্ঠকাঠিন্য, পায়েৰিয়া, বদহজম আদি সমস্যাবোৰ সমাধান হয় যদিহে নিয়মীয়াকৈ বন্ধা কবি খায় ।
- এইবিধ পাচলিয়ে মেদবহুলতা হ্রাস কৰা আৰু প্ৰতিৰোধ কৰাতো সহায় কৰে ।
- আনহাতে, ৰক্তবাহী নলীত অপ্রয়োজনীয় ক'লেষ্টেৰেল জমা হোৱাত বাধা প্রদান কৰে ।
কিয় খাব লাগে ফুলকবি ?
- সাধাৰণতে শীতত হোৱা পাচলিসমূহৰ ভিতৰত প্রায়ভাগ লোকে ফুলকবি খায় । যদিও প্রায়ভাগ লোকৰে মনত এটি ভ্রান্ত ধাৰণা আছে যে ফুলকবি খালে পেটত গেছ জমা হয় তথাপি ই শৰীৰ বাবে উপকাৰী পাচলিহে । ফুলকবিত যিবোৰ খনিজ লৱণ আছে সেইবোৰে বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপৰি স্বাস্থ্যৰক্ষাত সহায় বুলি কোৱা হয় ।
- এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা দূৰ কৰাত পাচলি বিধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰা দেখা যায় । কিয়নো ফুলকবিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আয়ৰণ উপলব্ধ । ফলিক এচিডৰ অন্যতম উৎস হ'ল ফুলকবি ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:এইকেইবিধ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে খাওক কমলা টেঙা