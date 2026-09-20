কঁপনি-চলাফুৰাত অসুবিধা হোৱাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ
২০৫০ চনত পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ২.৫ কোটি স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : September 20, 2026 at 12:17 PM IST
দিপাঞ্জলী শৰ্মা
গুৱাহাটী : পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বত প্ৰায় ১.১৭ কোটি লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত । এই পৰিসংখ্যা ২০৫০ চনৰ ভিতৰত বৃদ্ধি হৈ প্ৰায় ২.৫ কোটি স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে । পাৰ্কিনছন ৰোগ কি ? সাধাৰণতে এই ৰোগ কিয় হয় এই সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰিছে শল্য স্নায়ু পৰামৰ্শদাতা ডাঃ সাত্বিক আৰ ছেট্টীয়ে ।
সজাগতাৰ অভাৱত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত এই ৰোগবিধৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে হাত সাৰিব পাৰি সেই সেই বিষয়ে মণিপাল হাস্পতাল(মূল শাখা)ৰ শল্য স্নায়ু পৰামৰ্শদাতা ডাঃ ছেট্টীয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয়, "পাৰ্কিনছন ৰোগ হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী স্নায়ুজনিত ৰোগ । এই ৰোগত মগজুৰ চলন নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে জড়িত অংশত ড’পামিন উৎপাদন কৰা স্নায়ুকোষ লাহে লাহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ফলত শৰীৰৰ চলা-ফুৰা নিয়ন্ত্ৰণত সমস্যা হয় । ড’পামিনে শৰীৰৰ লৰচৰ আৰু চলাফুৰা নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । সেয়ে ড’পামিনৰ মাত্ৰা কমি যোৱাৰ ফলত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ লৰচৰ আৰু চলাচল নিয়ন্ত্ৰণত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ।"
লাহে লাহে খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয়
শল্য স্নায়ু পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "খোজ কাঢ়িলেও জোৰত খোজ কাঢ়িব নোৱৰা হয় । আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিচত লাহে লাহে খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় । সাধাৰণতে ৬০/৬৫ বছৰৰ উৰ্দ্ধৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা হোৱা দেখা যায় যদিও কিছুলোকৰ ক্ষেত্ৰত ৪০/৪৫ বছৰ বয়সৰ পৰাই এই সমস্যা আৰম্ভ হয় । যদিহে উচিত সময়ত ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নাযায় তেন্তে সময়ৰ লগে লগে এই সমস্যাসমূহ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ।"
পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় কেতিয়া ?
আৰম্ভণিতে উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিলে পাঁচ-ছয় বছৰ মানলৈকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ ঠিকেই থাকে । জীৱন যাপনৰ মানো স্বাভাৱিক হৈয়ে থাকে । নিজেই সকলো কাম কৰিব পাৰে । অৱেশ্যে যেতিয়া ই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে বা এডভান্স পাৰ্কিনছন হোৱাৰ লগে লগে ঔষধৰ পৰিমাণ বেছি হয় । তেনে অৱস্থাত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পায় । তেতিয়া আমি বিকল্পৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় । এই অৱস্থাত অস্ত্ৰোপচাৰৰ কথা চিন্তাকৰিবলগীয়া হয় ।
গতিবিধিৰ সৈতে জড়িত লক্ষণ
- শৰীৰৰ গতি লেহেমীয়া
- পেশীৰ কঁপনি
- জঠৰতা হোৱা
- ভাৰসাম্য ৰক্ষা নহয়
- খোজ কঢ়াত অসুবিধা
- গিলিবলৈ অসুবিধা হোৱা
- শব্দ দুৰ্বল হয়
- কণ্ঠস্বৰ লাহে লাহে অস্পষ্ট হোৱা
গতিবিধিত জড়িত সম্পৰ্ক নোহোৱা লক্ষণ
- মনঃসংযোগত ব্যাঘাত
- নিম্ন ৰক্তচাপ
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা
- প্ৰস্ৰাৱ ধৰিৰাখিব নোৱৰা
- মনোবল হেৰুওৱা
- ঘ্ৰাণ শক্তি হেৰুওৱা
- টোপনিৰ সমস্যা
কাৰণসমূহ কি কি ?
এই ৰোগৰ কাৰণ এতিয়ালৈও সঠিকভাৱে কোৱাটো কঠিন যদিও বেছিভাগ ৰোগীৰে পাৰ্কিনছনৰ মূল কাৰণ হৈছে ঔদ্যোগিক প্ৰদূষণ । কীটনাশক আৰু অপতৃণনাশককে ধৰি কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলটো বহু লোকৰ দেহত এই লক্ষণে দেখা দিয়ে ৷
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?
- ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰা লোক সকলে কাম কৰাৰ সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰি কাম কৰিব লাগে
- দৈনিক শৰীৰ চৰ্চা কৰিব লাগে
- উচ্চৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছত আক্রান্তসকলে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে
পৰিসংখ্যাই কি কয় ?
শল্য স্নায়ু বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়," ভাৰতত ৫-৬ লাখ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত । অৱেশ্যে এতিয়াও কিছুমান অঞ্চলত এইক্ষেত্ৰত তথ্য উপলব্ধ হোৱা নাই বাবে সঠিক সংখ্যাৰ বিষয়ে কোৱাটো সম্ভৱ নহয় । ভাৰতত কম বয়সতেই এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । "
ইপিনে, ৰাষ্ট্ৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ তথ্য মতে, ভাৰতৰ প্ৰায় ৪০%-৪৫% ৰোগীৰ ভিতৰত ২২-৪৯ বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় । চিন্তনীয় বিষয় এয়ে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ২০০০ চনৰ পিছৰে পৰা এই ৰোগৰ বাবে হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ ১০০% তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । গতিকে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।"
কিয় ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ?
এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "এই সমস্যাত ভুগি থকা বহু আক্ৰান্ত এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহে । পূৰ্বে সজাগতাৰ অভাৱত বহুতে এই ৰোগৰ সন্দৰ্ভত জনা নাছিল । পৰিবেশজনিত কাৰণ বা জীৱনশৈলীজনিত ৰোগৰ বাবে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।"
ডিপ ব্ৰেইন ষ্টিমুলেচন
চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়,"ডিপ ব্ৰেইন ষ্টিমুলেচন পাৰ্কিনছন ৰোগৰ কিছুমান লক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি হিচাপে বিবেচিত হয় । এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বহু ৰোগীক তুলনামূলকভাৱে উন্নতভাৱে চলা-ফুৰা কৰিবলৈ সহায় কৰাৰ লগতে ঔষধৰ মাত্ৰা হ্ৰাস আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জীৱনৰ মান উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰি । অৱশ্যে ডিবিএছে পাৰ্কিনছন ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় নকৰে; কিন্তু কঁপনি, পেশীৰ জঠৰতা আৰু চলা-ফুৰা লেহেমীয়া হোৱা আদি লক্ষণ হ্ৰাস কৰি ৰোগীৰ দৈনন্দিন জীৱন কিছু সহজ কৰি তুলিব পাৰে । লগতে বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ঔষধৰ মাত্ৰা কমাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ ফলত ঔষধৰ সৈতে জড়িত পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও হ্ৰাস পাব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক:সামান্যভাৱে পৰিলে বা আঘাত পালেই হাড় ভাঙে নেকি ? হ'ব পাৰে এই ৰোগ
জৰুৰীকালীন পিল জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বিকল্প নহয়, এইকেইটা কথা জানি লওক