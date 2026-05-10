হাণ্টা ভাইৰাছ কেনেকৈ বিয়পে ? লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানক

হাণ্টা ভাইৰাছ কেনেকৈ বিয়পে ? লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানক
হাণ্টা ভাইৰাছ পালমোনাৰী চিণ্ড্ৰম কিয় বিপজ্জনক ?
Published : May 10, 2026 at 2:03 PM IST
আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ মাজভাগত চলি থকা এখন বিলাসী জাহাজত হাণ্টা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাত এই ভাইৰাছবিধক লৈ চলিছে চৰ্চা । এই ভাইৰাছবিধ কি আৰু মানুহৰ বাবে কিমান বিপজ্জনক হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে জানি লওক ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰখ্যাত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তথা এছিয়ান ছ’চাইটি ফৰ ইমাৰ্জেন্সি মেডিচিনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঃ তমোৰিশ কোলে ব্য়াখ্য়া কৰিছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কয় যে এই হাণ্টা ভাইৰাছ এটা মাৰাত্মক ভাইৰাছ হ’ব পাৰে । এইবিধ ভাইৰাছ মূলতঃ এন্দুৰৰ দ্বাৰা বিয়পে । হাণ্টা ভাইৰাছে হাওঁফাওঁত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু কেইবাটাও গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । 'হাণ্টা ভাইৰাছ পালমোনাৰী চিণ্ড্ৰম' ইয়াৰ অন্য়তম উদাহৰণ ।
কেনেকৈ বিয়পে ?
ডাঃ কোলৰ লগতে আন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই ভাইৰাছ আক্ৰান্ত এন্দুৰৰ প্ৰস্ৰাৱ, মল বা লালাৰ জৰিয়তে বিয়পে । সাধাৰণতে যিসকল লোকে বায়ু ভালদৰে চলাচল নকৰা বা বন্ধ ঠাইত বাস কৰে তেওঁলোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় ।
মানুহৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমণ :
ভাইৰাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে শংকিত হয় যদিও ডাঃ কোলে ন-দি কয় যে আন বহু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ দৰে হাণ্টা ভাইৰাছ কোনো ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ পোনপটীয়াকৈ বিয়পি পৰা ৰোগ নহয় । তেওঁ লগতে কয় যে বেছিভাগ ৰোগীয়েই এন্দুৰৰ সংস্পৰ্শৰ সৈতে জড়িত ।
লক্ষণসমূহ :
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই লক্ষণসমূহ ফ্লুৰ দৰেই । সাধাৰণতে এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লে জ্বৰ, ভাগৰুৱা, পেশীৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আদি হয় । সেইবাবে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এই ৰোগ ধৰা পেলোৱাটো কঠিন হৈ পৰে ৷
হাণ্টা ভাইৰাছ পালমোনাৰী চিণ্ড্ৰম :
কম সময়ৰ ভিতৰতে ই গুৰুতৰ হৈ উঠিব পাৰে আৰু ৰোগ বৃদ্ধিৰ লগে লগে কাহ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা, হাওঁফাওঁত তৰল পদাৰ্থ জমা হোৱা আদি লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হৈ পৰে । এইটোৱেই হৈছে হাণ্টা ভাইৰাছ পালমোনাৰী চিণ্ড্ৰমৰ লক্ষণ ।
মৃত্যুৰ হাৰো যথেষ্ট বেছি !
যদিও ই এক অতি বিৰল অৱস্থা, চিকিৎসকে সকীয়াই দিছে যে হাণ্টা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ কেতিয়াবা ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা থাকে । হাণ্টা ভাইৰাছ পালমোনাৰী চিনড্ৰম ৰোগীৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় ৩৮%ৰ পৰা ৪০% । কিছুমান গুৰুতৰ ষ্ট্ৰেইনত ই ৫৪% পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । গতিকে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা আছে নে ?
হাণ্টা ভাইৰাছক অতি মাৰাত্মক বুলি গণ্য কৰা নহয় । চিডিচি (চেণ্টাৰছ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল)ৰ তথ্য অনুসৰি হাণ্টা ভাইৰাছৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট এন্টিভাইৰেল চিকিৎসা উপলব্ধ নহয় । গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক চিকিৎসা যেনে অক্সিজেন থেৰাপী আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় ।
এতিয়ালৈকে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই :
বিখ্যাত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তথা এছিয়ান ছ’চাইটি ফৰ ইমাৰ্জেন্সি মেডিচিনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঃ কোলে ইটিভি ভাৰতক কয় যে ভাৰতত এই ভাইৰাছৰ সন্দৰ্ভত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই । অৱশ্য়ে ভাৰতকে ধৰি এছিয়াৰ কিছু অংশত মাজে মাজে হাণ্টা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম। ইনফ্লুৱেঞ্জা বা ক’ভিড-১৯ৰ দৰে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ভাইৰাছৰ দৰে এই ভাইৰাছ সাধাৰণ সমাজত অত্যন্ত সংক্ৰামক বুলি গণ্য কৰা নহয়।
