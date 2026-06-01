ETV Bharat / health

প্ৰচণ্ড গৰমত প্ৰাকৃতিক শীতল পানীয়ৰে সুস্থ কৰি ৰাখক শৰীৰ

এই সময়ত শৰীৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলায় । ফলত শৰীৰত অভাৱ হয় পানীৰ । পৰিত্ৰাণৰ উপায়...

Know about health benefits of lemon juice and coconut water during summer
প্ৰচণ্ড গৰমত প্ৰাকৃতিক শীতল পানীয়ৰে সুস্থ কৰি ৰাখক শৰীৰ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 2:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গ্ৰীষ্মকালত প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে বৃদ্ধি পায় তাপমাত্ৰা । এই সময়ত শৰীৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলায় । ঘামৰ লগত খনিজ পদাৰ্থও সমানেই ওলায় । ফলত শৰীৰটো অৱশ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰে । সেই বাবে সকলোৱে শীতল পানীয় আদিৰে শৰীৰটো সতেজ কৰি ৰাখিব খোজে । পিছে সদায় এনে শীতল পানীয় সেৱন কৰিলে হ'ব পাৰে বিপদ ।

সেই বাবে এনে পানীয়ৰ পৰিৱৰ্তে সেৱন কৰিব লাগে প্ৰাকৃতিক শীতল পানীয় । সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক শীতল পানীয় বুলিলে ডাৱৰ পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, নেমুৰ চৰ্বত আদিকে বুজোৱা হয় । গ্ৰীষ্মকালত যিহেতু সুস্থ হৈ থাকিবলৈ শৰীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী যোগান ধৰিব লাগে, সেইবাবে দিনটোৰ ভিতৰত কমেও এবাৰ বা দুবাৰ এনে প্ৰাকৃতিক শীতল পানীয় সেৱন কৰিব লাগে । এনে পানীয়ই শৰীৰটো সতেজ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থৰো যোগান ধৰে ।

শীতল পানীয় সেৱনে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ আশংকা থাকে । বিশেষকৈ ইয়াত থকা অত্য়াধিক শৰ্কৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেইবাবে ডাৱৰ পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, নেমুৰ চৰ্ব আদি খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদান কৰা উচিত ।

নিশ্চিন্তে খাওক নেমু :

নেমু চৰ্বতে শৰীৰ শীতল কৰাই নহয়, বহু উপকাৰো লাভ কৰিব পাৰি । বিশেষকৈ শৰীৰত পানীৰ অভাৱ নোহোৱা কৰিবলৈ সকলোৱে নিয়মীয়াকৈ নেমুৰ চৰ্বত খাব লাগে । আনহাতে যিসকলে চৰ্বত খাই বেযা পায়, তেওঁলোকে ভাতৰ লগত নিয়মীয়াকৈ খালেও উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ।

নেমুত চৰ্বি আৰু প্ৰ'টিনৰ পৰিমাণ অতি কম । ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট ১০% আৰু পানী ৮৮–৮৯% থাকে । নেমুত কেইবাবিধ ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায় । ১০০ গ্ৰামৰ কেঁচা নেমুত থকা পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ হ’ল-কেলৰি ২৯,পানী ৮৯%, প্ৰ'টিন ১.১ গ্ৰাম,কাৰ্বোহাইড্ৰেট ৯.৩ গ্ৰাম, শৰ্কৰা ২.৫ গ্ৰাম,আঁহ ২.৮ গ্ৰাম আৰু চৰ্বি ০.৩ গ্ৰাম ।

  • গ্ৰীষ্মকালত অত্যধিক ঘাম ওলোৱা বাবে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হয় । সেইবাবে ডিহাইড্ৰেচন প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সদায় নেমু খোৱা উচিত ।
  • নেমু চৰ্বত খালে শৰীৰত অত্যাৱশ্যকীয় পটাছিয়াম,ছডিয়াম আৰু খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায় বাবে শৰীৰক শীতল কৰি ৰাখে । সেইবাবে হিটষ্ট্ৰ’ক প্ৰতিৰোধ হয়
  • নেমুৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
  • কেন্সাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে
  • মুখৰ ৰং উজ্বল কৰে
  • তদুপৰি স্নায়ুতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে
  • হাঁপানী ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে
  • খাদ্যত থকা আইৰণ শোষণ কৰে
  • কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰাত সহায় কৰে
  • শক্তিশালী এণ্টি ভাইৰেল আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী
  • ষ্ট্ৰ'কৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ৰক্তচাপ কমায়
  • নেমুৰ ৰসে ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে

ডাবৰ পানী খালে লাভ কৰিব এইকেইটা উপকাৰিতা

  • ডাবৰ পানীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পটাছিয়াম, ছডিয়াম, মেগনেছিয়াম আদি ইলেক্ট্ৰলাইট পোৱা যায় । এই খনিজ পদাৰ্থবোৰে শৰীৰত তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে
  • এই পানীত প্ৰাকৃতিক শীতল গুণ আছে আৰু সেইবোৰে শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে
  • ডাবৰ পানীয়ে আমাৰ শৰীৰত পানীৰ অভাৱ দৃৰ কৰে । ফলত ডিহাইড্ৰেচন ৰোধ কৰিব পাৰে । এই পানী হাইড্ৰেচনৰ প্ৰাকৃতিক উৎস আৰু ই ঘামত ওলায় যোৱা তৰল পদাৰ্থ যোগান ধৰাত সহায় কৰিব পাৰে
  • শৰীৰৰ ওজন কমাবলৈ আৰু পেটৰ চৰ্বি কমোৱাত সহায় কৰে
  • ডাবৰ পানী উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি থকা লোকসকলৰ বাবে উপকাৰী । কাৰণ তেজত ক'লেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰে
  • এনে পানীয়ই হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধতো সহায় কৰে
  • সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা উপাদান আছে এই পানীয়

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:এই সময়ত শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব ?

হিটষ্ট্ৰ’কৰ এইকেইটা গুৰুতৰ লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওক... পৰিত্ৰাণ পাব কেনেকৈ ?

ভিটামিন-খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ আনাৰসে প্ৰতিৰোধ কৰে বহুকেইটা ৰোগ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
শীতল পানীয়
নেমু
ডাবৰ পানী
SUMMER HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.