কোনবোৰ খাদ্য় খালে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বয়সৰ চাপ ?

Foods That Support Healthy Aging
Published : May 11, 2026 at 4:23 PM IST

গুৱাহাটী: প্রতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে চিৰতৰুণ হৈ থাকিব বিচাৰে । বাৰ্ধক্য কাৰো কাম্য নহয় । বয়সৰ চাপ নপৰিবলৈ সেইবাবে প্রায়ভাগ লোকেই ব্যৱহাৰ কৰে প্রসাধন সামগ্রী । পিছে প্রসাধন সামগ্রীৰে কোনো এগৰাকী মহিলা বা এজন পুৰুষে এক নির্দিষ্ট সময়ৰ বাবেহে বয়সৰ চাপ আনৰ দৃষ্টিৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে ।

প্রসাধন নকৰিলে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ প্ৰকৃত ৰূপ ওলাই পৰে । পিছে যদিহে কম বয়সৰ পৰাই কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্রদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে যৌৱন ধৰি ৰখাটো সম্ভৱ বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে । সেইবাবে সকলোৱে কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্রদান কৰা উচিত-

  • সামুদ্ৰিক মাছ নিয়মীয়াকৈ গ্রহণ কৰিলে শৰীৰত বাৰ্ধক্যৰ চাপ সোনকালে নপৰে । ৰেড মীটৰ পৰিৱৰ্তে সামুদ্ৰিক মাছ খালে শৰীৰে প্রয়োজনীয় প্র'টিন লাভ কৰে ।

* অলিভ অয়ল বা জলফাইৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তেল খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰিলে শৰীৰত ক'লেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ হয় । তদুপৰি চর্বি আদি জমা হ'বলৈ সুযোগ নাপায় । আন তেলৰ তুলনাত অলিভ অয়ল উপকাৰী বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে ।

  • খাদ্য তালিকাত গাজৰ আৰু বিলাহী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত । ছাল আৰু স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ এই দুবিধ পাচলিত পোৱা যায় । দুয়োবিধ পাচলিতে ফাইটোনিউট্রিয়েণ্ট আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে । তদুপৰি বিটাকেৰোটিন আদিয়ে বার্ধক্যৰ চাপ প্রতিহত কৰে।
  • ডার্ক চকলেটত বার্ধক্য প্রতিৰোধ কৰিব পৰা বহুতো উপাদান থকা বুলি শেহতীয়াভাৱে গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে।
  • আঙুৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে। গতিকে নিয়মীয়াকৈ আঙুৰ খোৱাৰ ফলত শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা ফ্রিৰেডিকেল আদিয়ে সহজে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে।
  • যিসকলে নিতৌ খাদ্য তালিকাত দৈ অন্তর্ভুক্ত কৰে তেওঁলোকৰ বার্ধক্য প্রতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ'টিন আৰু কেলচিয়াম থাকে বাবে শৰীৰৰ গঠন আৰু হাড় শক্তিশালী কৰে । হাড়ৰ ক্ষয় ৰোধতো সহায় কৰে । দৈ খালে চর্বি আৰু ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্রণত থাকে ।
  • নহৰুত থকা এলিচিন নামৰ উপাদান বিধে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগলৈ তেজৰ প্ৰৱাহ স্বাভাৱিক কৰি ৰাখে । সেইবাবে সোনকালে বয়সৰ চাপ নপৰে ।
  • ষ্টবেৰী আৰু ব্লেকবেৰী আদিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' থাকে বাবে যৌৱন ধৰি ৰাখিব পাৰে ।
  • নিয়মীয়াকৈ পালেং শাক খালে শৰীৰত বয়সৰ চাপ সহজে নপৰে । পালেঙত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লুটেইন নামৰ উপাদান বিধ থাকে বাবে ছালখন মসৃণ হৈ থাকে । তদুপৰি,দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰখাতো সহায় কৰে ।
  • ব্রক'লীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইটোনিউট্রিয়েনণ্ট আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট পোৱা যায় বাবে শৰীৰত বার্ধক্যৰ চাপ পৰাত প্ৰতিৰোধ কৰে ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

