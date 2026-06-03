ETV Bharat / health

কমকৈ প্ৰস্ৰাৱ হৈছে নেকি ? অ'লিগুৰিয়াৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে

শৰীৰৰ পৰা নিতৌ প্ৰায় ১.৫ৰ পৰা ২ লিটাৰ পানী প্ৰস্ৰাৱৰ আকাৰত ওলায় ।

Know about symptoms of Oliguria
অ'লিগুৰিয়াৰ লক্ষণ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দীৰ্ঘদিন ধৰি কম প্ৰস্ৰাৱ হৈছে নেকি ? বহুতে কম পানী খোৱাৰ ফলত এনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় বুলি ভাৱে যদিও এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱা উচিত । কাৰণ সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কমকৈ হোৱাৰ সমস্য়াই গা কৰি উঠিলে কেতিয়াবা বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । এয়া হ'ব পাৰে অ'লিগুৰিয়া ৰোগ ।

নিতৌ কিমান প্ৰস্ৰাৱ হয় ?

প্ৰস্ৰাৱ শৰীৰৰ এক স্বাভাৱিক আৰু অপৰিহাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া । কিয়নো প্ৰস্ৰাৱে শৰীৰৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী, নিমখ আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে । সাধাৰণতে এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ পৰা নিতৌ প্ৰায় ১.৫ৰ পৰা ২ লিটাৰ পানী প্ৰস্ৰাৱৰ আকাৰত ওলায় । এয়া স্বাভাৱিক যদিও কেতিয়াবা কমকৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰে । এদিন বা দুদিন এনে সমস্য়া হ'লে কোনো কথা নাই যদিও সঘনাই হৈ থাকিলে ই চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । কাৰণ এয়া কোনো অন্তৰ্নিহিত সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, বহু লোকে কম পৰিমাণে প্ৰস্ৰাৱৰ কাৰণ অপৰ্যাপ্ত পানী সেৱনৰ কাৰণ বুলি কয় যদিও এই সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকিলে ইয়াক আওকাণ কৰা উচিত নহয় । অ'লিগুৰিয়াৰ ফলত কম প্ৰস্ৰাৱ হয় ।

Know about symptoms of Oliguria
অ'লিগুৰিয়াৰ লক্ষণ (GETTY IMAGES)

অ'লিগুৰিয়া কি ?

ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ ৱেবছাইটৰ মতে , প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱাটোৱেই চিকিৎসাৰ পৰিভাষাত অ'লিগুৰিয়া । অৰ্থাৎ স্বাভাৱিকতকৈ কমকৈ প্ৰস্ৰাৱ উৎপন্ন হয় । এনে হ'লে প্ৰস্ৰাৱৰ উৎপাদন নিতৌ ৪০০ মিলিলিটাৰতকৈ কম হয় । গৰমৰ বাবে প্ৰস্ৰাৱৰ উৎপাদন সাময়িকভাৱে হ্ৰাস পোৱা, অত্যধিক ঘাম ওলোৱা বা অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী গ্ৰহণ কৰাটো স্বাভাৱিক; কিন্তু দিনটোত প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ অতি কম পৰিমাণে হোৱাটো (প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাৰ পিছতো) বৃক্ক বা প্ৰস্ৰাৱৰ নলীৰ গুৰুতৰ অন্তৰ্নিহিত সমস্যাৰ ইংগিত হ'ব পাৰে। এনে হোৱাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় ।

প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ :

  • প্ৰস্ৰাৱৰ কম পৰিমাণে হয়
  • প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাৰ পিছতো কম প্ৰস্ৰাৱ হয়
  • প্ৰস্ৰাৱ ক’লা
  • অত্যধিক পিয়াহ
  • মুখ শুকান
  • ভাগৰুৱা ভৰি বা মুখ ফুলা
  • বমি হোৱা
  • মূৰ ঘূৰোৱা
  • পেটৰ অস্বস্তি

গুৰুতৰ লক্ষণ:

  • যদি এই সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তেন্তে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয়
  • সম্পূৰ্ণ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰা হয়

কাৰণ কি ?

  • এই সমস্য়াই গা কৰি উঠাক আঁৰত যিবোৰ কাৰণ আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে ডিহাইড্ৰেচন । জ্বৰ, ডায়েৰিয়া, বমি বা কম পানী খোৱাৰ ফলত শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ'ব পাৰে
  • বৃক্কৰ তীব্ৰ আঘাত (হঠাতে বৃক্কৰ ক্ষতি), বৃক্কত পাথৰ, প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্কৰ ৰোগ আদিৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱৰ উৎপাদন কম হয়
  • আনহাতে, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰষ্টেট গ্ৰন্থি বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এই সমস্যা হ’ব পাৰে
  • কেতিয়াবা কিছুমান ঔষধ বিশেষকৈ বিষনাশক ঔষধৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে বৃক্কৰ কাৰ্যক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে

চিকিৎসা পদ্ধতি :

সাধাৰণতে এনে সমস্যাৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসা কৰা হয় ।

  • ডিহাইড্ৰেচন হ'লে পানী আৰু অক্সিজেনৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় তৰল পদাৰ্থই যথেষ্ট । আনহাতে সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত এন্টিবায়টিকৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে
  • যদিহে বৃক্কত পাথৰ বা প্ৰষ্টেটৰ সমস্যাৰ বাবে ব্লক হয় তেন্তে সৰু সৰু চিকিৎসা পদ্ধতি বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে
  • শৰীৰত পানীৰ ভাৰসাম্য় ৰক্ষা কৰিব লাগে
  • তদুপৰি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিষনাশক ঔষধ সেৱন নকৰা আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ লগত জড়িত কোনো সমস্যা হ’লে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়

কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব ?

  • যদি কিছুমান বিশেষ লক্ষণৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱৰ উৎপাদন কমি যায় তেন্তে তৎক্ষণাত জৰুৰীকালীন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটোৱে মংগলজনক
  • পেট বা পিঠিত তীব্ৰ বিষ
  • শৰীৰ, মুখ, ভৰি আদি বেছিকৈ ফুলিলে
  • শৰীৰৰ উত্তাপ বা জ্বৰ হ'লে, প্ৰস্ৰাৱত তেজ ওলোৱা
  • উশাহ লোৱাত অসুবিধা বা একেবাৰে প্ৰস্ৰাৱ নকৰা
  • উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বৃক্কৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। সেইবাবে সদায় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে

অলিগুৰিয়া-এনুৰিয়া-পলিউৰিয়াৰ পাৰ্থক্য :

এই শব্দবোৰ সম্পৰ্কিত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰস্ৰাৱ উৎপাদনৰ মাত্ৰা বৰ্ণনা কৰা হয়। অ'লিগুৰিয়াৰ অৰ্থ হ’ল প্ৰস্ৰাৱ কম হোৱা, আনহাতে এনুৰিয়াৰ অৰ্থ হ’ল প্ৰস্ৰাৱ একেবাৰেই উৎপাদন নহয়। আনহাতে পলিউৰিয়া মানে অত্যধিক প্ৰস্ৰাৱ উৎপাদন।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?

দেশত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে মেদবহুলতা-শৰ্কৰা: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সমীক্ষাত উদ্বেগ

১০ বছৰত ভাৰতত হ্ৰাস পাইছে ধূমপায়ীৰ সংখ্য়াঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত ত্যাগ লাইন সেৱাৰ সুফল

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অলিগুৰিয়া
প্ৰস্ৰাৱ
বৃক্ক
OLIGURIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.