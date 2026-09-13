ETV Bharat / health

ভিটামিন চি : ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন

সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষক নিতৌ ৯০ মিলিগ্ৰাম,মহিলাক ৭৫ মিলিগ্ৰামৰ ভিটামিন 'চি’ৰ প্ৰয়োজন ।

Know about benefits of Vitamin C
ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন (ETV Bharat /Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সুস্থ শৰীৰৰ বাবে যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ভিটামিন 'চি' । কাৰণ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিটামিনবিধ তুলনাবিহীন । সাধাৰণতে আমি দৈনন্দিন খাদ্যসম্ভাৰত যিবোৰ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰো সেইবোৰৰ পৰাই এই উপাদনবিধ লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।

নিতৌ কিমান প্ৰয়োজন

এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিক নিতৌ কিমান পৰিমাণৰ ভিটামিন চি'ৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "এগৰাকী সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষক নিতৌ ৯০ মিলিগ্ৰাম প্ৰয়োজন । ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাক ৭৫ মিলিগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন । এই ভিটামিনবিধ সাধাৰণচে কমলা টেঙা,নেমু টেঙা,অমিতাৰ লগতে জলকীয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰি ।"

চিকিৎসকগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ ধূমপান কৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰত ভিটামিন চিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় । এনে লোকৰ ক্ষেত্ৰত নিতৌ অতিৰিক্ত ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন ।

  • বেছি খালেও হ'ব পাৰে বিপদ

সাধাৰণতে ভিটামিন চি নিৰাপদ বুলি কোৱা হয় । তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সদায় প্ৰয়োজনতকৈ অধিক পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিব । কাৰণ শৰীৰে ২০০০ মিলিগ্ৰামতকৈ অধিক পৰিমাণে শোষণ কৰিব নোৱাৰে । বেছিকৈ খোৱাৰ ফলত ডায়েৰিয়া, বমি, পেটৰ বিষ আদি সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে ।

অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে অন্ত্ৰৰ ভিটামিন চি শোষণ কৰাৰ ক্ষমতা সীমিত । ১০০০ মিলিগ্ৰামতকৈ অধিক পৰিমাণ গ্ৰহণ কৰিলে ভিটামিন চিৰ শোষণ ৫০%তকৈ কমলৈ হ্ৰাস পায় বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে ।

কানাডাৰ অণ্টাৰিঅ’ৰ ৱাটাৰলু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা দলে এই বিষয়ত অধ্য়য়ন চলাইছিল । দলটোৱে লালটি গ্ৰন্থি, পেট, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ আৰু প্লাজমাৰ গাণিতিক আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰে । দলটোৱে শৰীৰৰ মাজেৰে নাইট্ৰাইট আৰু নাইট্ৰেট কেনেকৈ গতি কৰে আৰু সময়ত কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় সেয়া অধ্য়য়ন কৰে । যেতিয়া খাদ্যত ভিটামিন চি থাকে তেতিয়া কৰ্কটৰ আশংকা হ্ৰাস পায় বুলি অধ্য়য়নকাৰী দলটোৱে লক্ষ্য় কৰে ।

  • কি কি উপকাৰ হয়

ভিটামিন চি'ক এছকৰ্বিক এচিড বুলিও কোৱা হয় । এইবিধ ভিটামিন শৰীৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্ট । এইবিধ ভিটামিনে ছাল, টেণ্ডন, লিগামেণ্ট আৰু ৰক্তবাহী নলী সুস্থ কৰি ৰখাতো সহায় কৰে । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক সহায় কৰাত ভিটামিন চিয়ে মূল ভূমিকা পালন কৰে ।

শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপে পৰিচিত ভিটামিনবিধে ফ্ৰী ৰেডিকেল ধ্বংস কৰে । এইবিধ ভিটামিনে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে । তদুপৰি পেটৰ সমস্যাৰ পৰাও সকাহ পাব পাৰি ।

(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)

লগতে পঢ়ক:ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?

নিৰামিষভোজীৰ নিশা ১৪ ঘণ্টীয়া উপবাসে শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰেনে ?

প্ৰ'টিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস : নিতৌ সিজোৱা কণী কেনেদৰে খাব ?

TAGGED:

ভিটামিন চি
ইটিভি ভাৰত অসম
ডায়েৰিয়া
এছকৰ্বিক এচিড
VITAMIN C

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.