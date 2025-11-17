ETV Bharat / health

বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে এই অভ্যাসে! কেনেকৈ জানিব আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আছে নে নাই ?

ভাৰতত বৃক্ক বিকল হোৱাৰ ঘটনা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । আজি জানক আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আছে নে নাই জনাৰ উপায়...

Are your kidneys healthy? Check it out in this easy test!
বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে এই অভ্যাসে! কেনেকৈ জানিব আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আছে নে নাই ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 17, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু জিনীয় সমস্যাৰ বাবে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়িছে ৷ যেতিয়া বৃক্ক সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া শৰীৰত অহৰহ ভাগৰুৱা, ফুলা, প্ৰস্ৰাৱত তেজ আৰু ৰাতি সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা আদি গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ আটাইতকৈ সাধাৰণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটো হ’ল কিডনী ফাংচন টেষ্ট (KFT) ৷ এই পৰীক্ষাত তেজ আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনা লোৱা হয়, ইয়াৰ কেইবাটাও পৰিমাপত পৰীক্ষা কৰা হয় ৷ এই পেৰামিটাৰবোৰৰ বিষয়ে তথা বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা ৫ টা অভ্যাসৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-

  • ব্লাড ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন (BUN) পৰীক্ষা

এই পৰীক্ষাত দেখা যায় যে তেজত ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ কিমান হ’ব লাগে ৷ বৃক্কৰ মাজেৰে ইউৰিয়া ফিল্টাৰ কৰা হয় ৷ ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ বেছি হ’লে ই বৃক্ক বিকল হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ স্বাভাৱিক সীমা হ’ব লাগে: 720 mg/dL ৷

  • প্ৰস্ৰাৱৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষা (Urine Routine Test)

প্ৰস্ৰাৱত প্ৰটিন, তেজ, শৰ্কৰা বা অন্যান্য বিসংগতি দেখা যায় ৷ প্ৰস্ৰাৱত প্ৰটিন (Proteinuria) থকাটো বৃক্ক বিকল হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ এই পৰীক্ষাত প্ৰস্ৰাৱত এলবুমিন নামৰ প্ৰ’টিনৰ পৰিমাণ জুখিব পাৰি ৷ 30 mg/g তকৈ বেছি হ’লে ই বৃক্কৰ আগতীয়াকৈ ক্ষতি হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷

  • ছিৰাম ক্ৰিয়েটিনিন পৰীক্ষা (Serum Creatinine Test)

এই পৰীক্ষাত তেজত ক্ৰিয়েটিনিনৰ পৰিমাণ ধৰা পৰে ৷ ক্ৰিয়েটিনিন হৈছে পেশীৰ পৰা ওলাই আহি বৃক্কৰ জৰিয়তে নিৰ্গত হোৱা পেলনীয়া পদাৰ্থ ৷ যদি ইয়াৰ মাত্ৰা বেছি হয় তেন্তে ই বৃক্কৰ দুৰ্বলতাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ তেজত ক্ৰিয়েটিনিনৰ পৰিমাণ পুৰুষৰ বাবে 0.61.2 mg/dL (Milligrams per Deciliter) আৰু মহিলাৰ বাবে 0.51.1 mg/dLৰ বুলি ধৰা হয় ৷

  • KFT পৰীক্ষা

বিভিন্ন চহৰ, লেবত সুবিধা অনুসৰি KFT পৰীক্ষা Kidney Function Test) ৰ খৰচ ভিন্ন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু সাধাৰণতে ৩৫০ টকাৰ পৰা ১২০০ টকাৰ ভিতৰত থাকে ৷ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কম খৰচত বা বিনামূলীয়াকৈ এই পৰীক্ষা কৰিব পাৰি ৷ যদি আপুনি ইতিমধ্যে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনচিভ বা পাৰিবাৰিক ইতিহাসত বৃক্কৰ ৰোগ আছে তেন্তে প্ৰতি ৬ মাহৰ মূৰে মূৰে কে এফ টি পৰীক্ষা কৰাটো উপকাৰী ৷

বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা ৫ টা অভ্যাস

  • পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱা

চিকিৎসকে কয় যে, দিনটোৰ ভিতৰত পৰ্যাপ্ত পানী খোৱা আৱশ্যক ৷ যদি নাখাই তেন্তে বৃক্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ দৈনিক সঠিক পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ আমি যেতিয়া পানী কমকৈ খাওঁ তেতিয়া শৰীৰত থকা বিষাক্ত পদাৰ্থ আৰু অৱশিষ্ট পদাৰ্থবোৰ বৃক্কৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ’ব নোৱাৰে ৷

  • জাংক ফুড আৰু বেছি নিমখ

আজিকালি বহুতৰ জাংক ফুড প্ৰিয় ৷ কিন্তু এনে খাদ্যত তেল, নিমখ বা প্ৰচেছড উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বেছিকৈ নিমখ খালে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ বৃক্কত পৰে ৷

  • বিষৰ ঔষধ

বহু লোকে মূৰৰ বিষ বা আন কোনো সমস্য়া হলে বিষৰ ঔষধ লয় ৷ কিন্তু এই ঔষধ অতিৰিক্ত সেৱন কৰিলে বৃক্কৰ ক্ষতি হয় আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱন কৰিলে বৃক্ক বিকল হ’ব পাৰে ৷ গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো বিষনাশক বা ঔষধ খাব নালাগে ৷

  • বহু সময়লৈকে প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰখা

কিছুমান লোকে বাৰে বাৰে প্ৰস্ৰাৱ ৰখায় ৷ কিন্তু এই অভ্যাস বৃক্কৰ বাবে অতি বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিলে প্ৰস্ৰাৱৰ মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কত অতিৰিক্ত চাপ পৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে বৃক্ক দুৰ্বল হ’ব পাৰে ৷

  • সুৰাপান আৰু ধূমপান

আজিকালি যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সুৰাপান আৰু ধূমপানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু সুৰা আৰু চিগাৰেটৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱো বৃক্কত পৰে ৷ কাৰণ মদ্যপান কৰিলে ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ৷ একেদৰে চিগাৰেটত থকা নিকোটিন আৰু অন্যান্য বিষাক্ত পদাৰ্থই তেজ দূষিত কৰে, যাৰ বাবে বৃক্কে অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ৷ এনেবোৰ অভ্যাসে বৃক্ক দুৰ্বল কৰি তোলে ৷

লগতে পঢ়ক

  1. এইসমূহ লক্ষণ দেখিলে হৈ যাওক সাৱধান ? বিকল হ’ব পাৰে আপোনাৰ বৃক্ক
  2. প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ দুয়োটা বৃক্কই বিকল নেকি ? এয়া কিমানদূৰ সম্ভৱ
  3. বৃক্কক সুস্থ ৰাখিবলৈ হ’লে কেতিয়াও নকৰিব এই ভুল!

TAGGED:

KIDNEY DAMAGE
KIDNEY DISEASE
PREVENTING CHRONIC KIDNEY DISEASE
বৃক্কক সুস্থ ৰখাৰ উপায়
KIDNEY HEALTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.