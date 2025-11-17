বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে এই অভ্যাসে! কেনেকৈ জানিব আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আছে নে নাই ?
ভাৰতত বৃক্ক বিকল হোৱাৰ ঘটনা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । আজি জানক আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আছে নে নাই জনাৰ উপায়...
Published : November 17, 2025 at 2:56 PM IST
ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু জিনীয় সমস্যাৰ বাবে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়িছে ৷ যেতিয়া বৃক্ক সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া শৰীৰত অহৰহ ভাগৰুৱা, ফুলা, প্ৰস্ৰাৱত তেজ আৰু ৰাতি সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা আদি গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ আটাইতকৈ সাধাৰণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটো হ’ল কিডনী ফাংচন টেষ্ট (KFT) ৷ এই পৰীক্ষাত তেজ আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনা লোৱা হয়, ইয়াৰ কেইবাটাও পৰিমাপত পৰীক্ষা কৰা হয় ৷ এই পেৰামিটাৰবোৰৰ বিষয়ে তথা বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা ৫ টা অভ্যাসৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-
- ব্লাড ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন (BUN) পৰীক্ষা
এই পৰীক্ষাত দেখা যায় যে তেজত ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ কিমান হ’ব লাগে ৷ বৃক্কৰ মাজেৰে ইউৰিয়া ফিল্টাৰ কৰা হয় ৷ ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ বেছি হ’লে ই বৃক্ক বিকল হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ স্বাভাৱিক সীমা হ’ব লাগে: 720 mg/dL ৷
- প্ৰস্ৰাৱৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষা (Urine Routine Test)
প্ৰস্ৰাৱত প্ৰটিন, তেজ, শৰ্কৰা বা অন্যান্য বিসংগতি দেখা যায় ৷ প্ৰস্ৰাৱত প্ৰটিন (Proteinuria) থকাটো বৃক্ক বিকল হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ এই পৰীক্ষাত প্ৰস্ৰাৱত এলবুমিন নামৰ প্ৰ’টিনৰ পৰিমাণ জুখিব পাৰি ৷ 30 mg/g তকৈ বেছি হ’লে ই বৃক্কৰ আগতীয়াকৈ ক্ষতি হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
- ছিৰাম ক্ৰিয়েটিনিন পৰীক্ষা (Serum Creatinine Test)
এই পৰীক্ষাত তেজত ক্ৰিয়েটিনিনৰ পৰিমাণ ধৰা পৰে ৷ ক্ৰিয়েটিনিন হৈছে পেশীৰ পৰা ওলাই আহি বৃক্কৰ জৰিয়তে নিৰ্গত হোৱা পেলনীয়া পদাৰ্থ ৷ যদি ইয়াৰ মাত্ৰা বেছি হয় তেন্তে ই বৃক্কৰ দুৰ্বলতাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ তেজত ক্ৰিয়েটিনিনৰ পৰিমাণ পুৰুষৰ বাবে 0.61.2 mg/dL (Milligrams per Deciliter) আৰু মহিলাৰ বাবে 0.51.1 mg/dLৰ বুলি ধৰা হয় ৷
- KFT পৰীক্ষা
বিভিন্ন চহৰ, লেবত সুবিধা অনুসৰি KFT পৰীক্ষা Kidney Function Test) ৰ খৰচ ভিন্ন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু সাধাৰণতে ৩৫০ টকাৰ পৰা ১২০০ টকাৰ ভিতৰত থাকে ৷ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কম খৰচত বা বিনামূলীয়াকৈ এই পৰীক্ষা কৰিব পাৰি ৷ যদি আপুনি ইতিমধ্যে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনচিভ বা পাৰিবাৰিক ইতিহাসত বৃক্কৰ ৰোগ আছে তেন্তে প্ৰতি ৬ মাহৰ মূৰে মূৰে কে এফ টি পৰীক্ষা কৰাটো উপকাৰী ৷
বৃক্কক ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা ৫ টা অভ্যাস
- পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱা
চিকিৎসকে কয় যে, দিনটোৰ ভিতৰত পৰ্যাপ্ত পানী খোৱা আৱশ্যক ৷ যদি নাখাই তেন্তে বৃক্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ দৈনিক সঠিক পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ আমি যেতিয়া পানী কমকৈ খাওঁ তেতিয়া শৰীৰত থকা বিষাক্ত পদাৰ্থ আৰু অৱশিষ্ট পদাৰ্থবোৰ বৃক্কৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ’ব নোৱাৰে ৷
- জাংক ফুড আৰু বেছি নিমখ
আজিকালি বহুতৰ জাংক ফুড প্ৰিয় ৷ কিন্তু এনে খাদ্যত তেল, নিমখ বা প্ৰচেছড উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বেছিকৈ নিমখ খালে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ বৃক্কত পৰে ৷
- বিষৰ ঔষধ
বহু লোকে মূৰৰ বিষ বা আন কোনো সমস্য়া হলে বিষৰ ঔষধ লয় ৷ কিন্তু এই ঔষধ অতিৰিক্ত সেৱন কৰিলে বৃক্কৰ ক্ষতি হয় আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱন কৰিলে বৃক্ক বিকল হ’ব পাৰে ৷ গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো বিষনাশক বা ঔষধ খাব নালাগে ৷
- বহু সময়লৈকে প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰখা
কিছুমান লোকে বাৰে বাৰে প্ৰস্ৰাৱ ৰখায় ৷ কিন্তু এই অভ্যাস বৃক্কৰ বাবে অতি বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিলে প্ৰস্ৰাৱৰ মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কত অতিৰিক্ত চাপ পৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে বৃক্ক দুৰ্বল হ’ব পাৰে ৷
- সুৰাপান আৰু ধূমপান
আজিকালি যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সুৰাপান আৰু ধূমপানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু সুৰা আৰু চিগাৰেটৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱো বৃক্কত পৰে ৷ কাৰণ মদ্যপান কৰিলে ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ৷ একেদৰে চিগাৰেটত থকা নিকোটিন আৰু অন্যান্য বিষাক্ত পদাৰ্থই তেজ দূষিত কৰে, যাৰ বাবে বৃক্কে অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ৷ এনেবোৰ অভ্যাসে বৃক্ক দুৰ্বল কৰি তোলে ৷
