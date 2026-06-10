ETV Bharat / health

মঙলদৈত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ! জ্বৰ-মূৰৰ বিষ হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিষয়াৰ

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগক লৈ সচেতন হোৱাৰ আহ্বান দৰঙৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ ৷

Mangaldai News
মঙলদৈত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : বাৰিষা আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ৷ দৰং জিলাৰ কেইবাগৰাকীও আক্ৰান্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত ৷ চলিত বৰ্ষত মঙলদৈ সমষ্টিৰ দুৰ্গা গাঁৱৰ কমাৰ পাৰাত এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ধৰা পৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে দৰঙৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ দিল্লী ৰাম অধিকাৰীয়ে ৷

বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত দৰঙৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ অধিকাৰীয়ে কয়, "মঙলদৈৰ দুৰ্গা গাঁৱৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৷ লগে লগে আমি তেওঁক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিছিলো ৷ ১৮ মে'ত জিএমচিএইছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু ২০ মে'ত তেওঁ এটা সন্তান জন্ম দিছিল । জন্ম পোৱা শিশুটিৰ অসুস্থ হোৱাৰ বাবে কেইদিনমান আইচিউত ৰাখিব লগা হৈছিল ৷"

মঙলদৈত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী (ETV Bharat Assam)

স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মহিলাগৰাকী জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৷ জ্বৰ হৈ থকাৰ বাবে ৩ জুনত তেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল মহিলাগৰাকীক ৷ তেজ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল মহিলাগৰাকী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত বুলি । কেইদিনমান চিকিৎসা কৰাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীৰ লগতে শিশুটিও সুস্থ হয় ৷ বৰ্তমান শিশু-মাতৃক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে ।"

তেওঁ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় কয়, "জ্বৰ হ'লে ঘৰতে নাথাকিব, চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব ৷ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ কেইবাটাও আছে, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্রতিষেধক নাই যদিও চিকিৎসা কৰিলে সুস্থ হৈ উঠিব ৷ সাধাৰণ জ্বৰৰ হ'লেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক ৷" ইতিমধ্যে জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইফালে জিলাস্বাস্থ্য বিভাগ এনে ৰোগৰ চিকিৎসা বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে, মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আছুতীয়াকৈ কোঠা আৰু বিচনা সাজু কৰি ৰখাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে সাজু বুলি উল্লেখ কৰিছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াই ৷

উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত দৰং জিলাত ২১ গৰাকীৰ লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ । তাৰে ৪ গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ইতিমধ্যে জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । আঁঠুৱাত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা, ধোঁৱা দিয়া আদি কাম কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰত সজাগতাৰ বাবেও কাম কৰি থকা বুলি জনায় জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত মেলেৰিয়া-ডেংগু-জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত: স্বাস্থ্য বিভাগৰ দাবী

TAGGED:

মঙলদৈ
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
দৰং জিলা
ETV BHARAT ASSAM
MANGALDAI NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.