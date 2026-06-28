ETV Bharat / health

এইকেইটা কাৰণত গ্ৰীষ্মকালত খাব লাগে কঁঠাল?

ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, পটাছিয়াম, আঁহ, প্ৰ'টিন আৰু ক'ত কিমান .....

benefits of jackfruit
এইকেইটা কাৰণত গ্ৰীষ্মকালত খাব লাগে কঁঠাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্ৰীষ্মকালত পোৱা ফল-মূলৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে কঁঠাল । এবিধ ফলত ভিটামিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খনিজ পদাৰ্থ, প্ৰ'টিন , এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আদি সকলোবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । তদুপৰি ফলবিধত পানী বেছিকৈ পোৱা যায় বাবে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ নহয় । বহুতে কঁঠাল খালে বেছি গৰম অনুভৱ হয় বুলি কয় যদিও দৰাচলতে তেনে কোনো কথা নাই ।

কঁঠালত থকা বিভিন্ন উপাদানৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে 'বি' ভিটামিন যেনে ৰাইবোফ্লেভিন, থাইয়ামিনৰ লগতে মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম, তাম, মেংগানিজ আৰু আঁহ আদি । অৱেশ্য়ে ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই এইবিধ ফল খোৱাৰ পূৰ্বে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কাৰণ ফলবিধ বেছিকৈ খোৱাৰ লগে লগে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ তৎক্ষণাত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে ।

benefits of jackfruit
এইকেইটা কাৰণত গ্ৰীষ্মকালত খাব লাগে কঁঠাল (ETV Bharat Assam)

কঁঠাল খালে যিবোৰ উপকাৰ পোৱা যায় সেইবোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল -

  • কঁঠালত পুষ্টিকৰ উপাদান যেনে ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, পটাছিয়াম, আঁহ, প্ৰ'টিন আদি পোৱা যায়
  • এইবিধ ফলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পটাছিয়াম থাকে । ১০০ গ্ৰাম কঁঠালত ৩০৩ মিলিগ্ৰাম পটাছিয়াম থাকে । পটাছিয়ামে উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে । সেইবাবে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত সহায় কৰে
  • এইবিধ ফলত থকা ফাইটোনিউট্ৰিয়েণ্টে আলচাৰৰ উপৰি কৰ্কট ৰোগ, উচ্চ ৰক্তচাপ, বাৰ্ধক্য আদি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে
  • কঁঠালত আঁহ থাকে বাবে হজম শক্তি স্বাভাৱিক হয়, ফলত কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি
  • কেলচিয়ামৰ দৰে কঁঠালত থকা মেগনেছিয়ামেও হাড় গঠন আৰু হাড় শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে
  • এইবিধ ফলত কেলৰি আৰু চৰ্বি কম পৰিমাণে খাকে । আনহাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টি পোৱা যায় । সেইবাবে শৰীৰৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ
  • ইয়াত ভিটামিন 'এ' আৰু ভিটামিন 'চি' পোৱা যায় আৰু দুয়োবিধ ভিটামিনেই দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰে
  • বাৰ্ধক্য প্ৰতিৰোধী গুণৰ বাবে এইবিধ ফল খাব লাগে । কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেন্ট থাকে
  • ভিটামিন চি আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী বুলি কোৱা হয়

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:নিতৌ আদা খালে শৰীৰ-স্বাস্থ্য ৰক্ষাত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

ব্লেক কফি নিয়মীয়াকৈ খালে প্ৰতিৰোধ হয় হৃদৰোগ !
ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ চেলুলাইটিছ কিমান বিপদজনক ?

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
এন্টিঅক্সিডেন্ট
কঁঠাল
খনিজ পদাৰ্থ
BENEFITS OF JACKFRUIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.