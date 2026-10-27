আপোনাৰ সন্তানটি সমনীয়াতকৈ চাপৰ নেকি ? শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া ?

আপোনাৰ সন্তানটি সমনীয়াতকৈ চাপৰ নেকি ? শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া ?
যৌৱনকালৰ পূৰ্বে প্ৰতি বছৰে তুলনামূলকভাৱে স্থিৰ গতিৰে ৪-৬ চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি হয় ।
Published : October 27, 2026 at 3:55 PM IST
আপোনাৰ সন্তানটি সমনীয়াতকৈ চাপৰ হ'লে যিদৰে মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নই ভুমুকি মাৰে, তেনেদৰে সন্তানৰ মনতো বহু কথাই চুই যায় । শিশুৰ মনত বা পিতৃ-মাতৃৰ মনত শাৰীৰিক বিকাশৰ ব্যৱধানৰ প্ৰশ্নৰ উদয় হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা । যদি শিশুটি সমনীয়াতকৈ বেছি চাপৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰা উচিত ।
এটা কথা ঠিক যে এই বৃদ্ধিৰ ব্যৱধানৰ বাবে সদায় পৰীক্ষা বা চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও বিষয়টো সতৰ্কতাৰে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাও নহয় । এইক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এয়ে যে এগৰাকী শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞই উচ্চতাৰ পাৰ্থক্য সঁচাকৈয়ে আছে নে কেৱল চকুতহে দেখা যায় সেয়া ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰা উচিত ।
যৌৱনকাল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্ৰতি বছৰে তুলনামূলকভাৱে স্থিৰ গতিৰে ৪-৬ চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি হয় । এই বৃদ্ধি অব্যাহত থকা বিষয়টো ৪ বছৰৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে । এয়া হৈছে শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিমাপ ।
একে সহপাঠীৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য
একে সহপাঠীৰ বয়সৰ স্বাভাৱিক পাৰ্থক্য কিমান থাকিব লাগে ? এই প্ৰসংগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ জুপিটাৰ হাস্পতালৰ শিশুৰোগ বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঃ সুধীৰ ছানে কয়, "একেটা শিক্ষাবৰ্ষৰ শিশুৰ, একেটা শ্ৰেণীতে অধ্যয়ন কৰা, বয়সৰ পাৰ্থক্য ৯ৰ পৰা ১২ মাহৰ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ৩-৪ চেণ্টিমিটাৰ (প্ৰায় ১.৫ ইঞ্চি) উচ্চতাৰ পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে । এই ৪-৬ চেণ্টিমিটাৰৰ নিয়মীয়া বৃদ্ধিত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ তাৰতম্যই শৰীৰৰ ভিতৰত থকা হৰমনৰ অভাৱ যেনে গ্ৰোথ হৰম'ন বা থাইৰয়ডৰ অভাৱ আদিৰ এক অতি প্ৰাৰম্ভিক সংকেত দিয়ে । এই কথাটো শিশু আৰু পিতৃ-মাতৃক সহজেই বুজাব পাৰি ।"
এই চাৰ্টসমূহ ইণ্ডিয়ান একাডেমী অৱ পেডিয়াট্ৰিক্স ৱেবছাইটত সহজে উপলব্ধ । ডাঃ ছানেই অভিভাৱকসকলক প্ৰতিটো জন্মদিনতে ঘৰতে নিজৰ সন্তানৰ উচ্চতা আৰু ওজন জুখি লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বয়সন্ধি বেলেগ বেলেগ সময়ত আৰম্ভ
এটি শিশু একেটা শ্ৰেণীত অধ্য়য়নৰত আন শিশুতকৈ বিকাশ কম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আনটো বিষয় হ’ল যৌৱনকালৰ সময়ৰ পাৰ্থক্য । শিশুৱে যৌৱনকালত ভৰি দিলে হঠাতে বৃদ্ধিৰ হাৰ ত্বৰান্বিত হয় । এই ত্বৰান্বিত বৃদ্ধি যৌৱনকালীন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে চলি থাকে । সাধাৰণতে ছোৱালীৰ ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হোৱাৰ এবছৰৰ পিছত আৰু ল’ৰাৰ ১৬-১৮ বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় বুলি ডাঃ ছানে কয় । সেইবাবে পলমকৈ যৌৱনকাল আৰম্ভ হোৱা এটি শিশু আন শিশুৰ তুলনাত দেখাত বহু চাপৰ হ’ব পাৰে; কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত বেছি বছৰ সময় থাকে ।
এইক্ষেত্ৰত শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞই যৌৱন কালৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰি প্ৰকৃততে বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা অনুমান কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ কাৰণ বৃদ্ধি আৰু যৌৱনকালত সাংবিধানিক বিলম্ব বুলি কোৱা হয় । আমি সকলোৱে এনেকুৱা ল'ৰা-ছোৱালী দেখা নাইনে, যিসকল নৱম বা দশম শ্ৰেণীলৈকে চাপৰ হৈ থাকে যদিও হঠাতে তেওঁলোকৰ উচ্চতা খৰতকীয়াকৈ বৃদ্ধি পায় ?
বিশেষকৈ যদি আগৰ কেইবছৰমানৰ উচ্চতাৰ তালিকা উপলব্ধ হয় তেন্তে শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞই নিশ্চিতভাৱে এই ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে শিশুটিক পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব ।
গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়সীমা
শিশু এটিৰ এনে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ সময়ৰ ওজনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় । এই প্ৰসংগত ডাঃ ছানে কয় যে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ বয়সৰ বাবে শিশুটি সৰু আছিল, তেন্তে এই শিশুসকলৰ কিছুমানৰ শৈশৱত হোৱা বৃদ্ধিৰ হাৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
যদি আপোনাৰ শিশুটি গৰ্ভাৱস্থাৰ বয়সৰ বাবে আশা কৰাতকৈ সৰুকৈ জন্ম হৈছিল (গৰ্ভাৱস্থাৰ বয়সৰ বাবে সৰু বুলি কোৱা অৱস্থা), তেন্তে শৈশৱত হোৱা বৃদ্ধি অধিক মন্থৰ হ’ব পাৰে ।
শিশুৰ উচ্চতা বংশগত, পাৰিবাৰিক, হৰম’ন আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অৱস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা হয় । উচ্চতা সময়ৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হোৱা বাবে এক নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত বৃদ্ধি বন্ধ হয় । সেই বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে এই বিষয়ত সদায় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা
সঘনাই পেইন কিলাৰ খালে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়