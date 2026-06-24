ETV Bharat / health

সুস্থ জীৱনশৈলী-ঔষধৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই নেকি ৰক্তচাপ? হ'ব পাৰে এইকেইটা কাৰণ

ঔষধ খোৱাৰ পিছতো কিছুমানৰ উচ্চ ৰক্তচাপ কিয় অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে ?

is your blood pressure not dropping
ঔষধ খোৱাৰ পিছতো কিছুমানৰ উচ্চ ৰক্তচাপ কিয় অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 4:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ভাৰতৰ প্ৰায় ২২ কোটি লোক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । ইয়াৰে মাত্ৰ ১২% লোকেহে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য়ত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়াবহ ছবিখন ।

বহুতে সুস্থ জীৱনশৈলী আৰু নিদানপত্ৰত লিখা ঔষধৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে; কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ পিছতো কিছুমান লোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপ অব্যাহত থাকে । অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ঔষধ খোৱাৰ পিছতো অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে উচ্চ ৰক্তচাপ ।

ঔষধ খোৱাৰ পিছতো কিছুমান মানুহৰ উচ্চ ৰক্তচাপ কিয় অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে ? 'প্ৰতিৰোধী উচ্চ ৰক্তচাপ' কি এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এক প্ৰতিবেদন..

কিছুমান লোকে ঔষধ সেৱন নকৰা, জীৱনশৈলীৰ কাৰক যেনে বেছি ছডিয়ামযুক্ত খাদ্য় গ্ৰহণ কৰা বা অন্তৰ্নিহিত অৱস্থা যেনে স্লিপ এপনিয়া আৰু বৃক্কৰ ৰোগৰ বাবে ৰক্তচাপ প্ৰায়ে অনিয়ন্ত্ৰিত হয় । তিনি বা তাতকৈ অধিক ঔষধ খোৱাৰ পিছতো যেতিয়া ৰক্তচাপ উচ্চ হৈ থাকে, তেতিয়া ইয়াক চিকিৎসা প্ৰতিৰোধী উচ্চ ৰক্তচাপ বুলি কোৱা হয় ।

প্ৰতিৰোধী উচ্চ ৰক্তচাপ কি ?

আমেৰিকান হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্যন জাৰ্নেলৰ মতে, যদি উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তিনিটা ভিন্ন ঔষধৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱৰ ঔষধ (পানীৰ টেবলেট যি ঔষধে আপোনাৰ বৃক্কক প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা অতিৰিক্ত নিমখ বা ছডিয়াম আৰু পানী আঁতৰোৱাত সহায় কৰে)ৰ সঠিক মাত্ৰা গ্ৰহণ কৰি আছে; কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰক্তচাপ এতিয়াও স্বাভাৱিকতকৈ বেছি তেতিয়া এই অৱস্থাক 'প্ৰতিৰোধী উচ্চ ৰক্তচাপ' বুলি কোৱা হয় । এনেধৰণৰ সমস্য়াৰ আঁৰত কিছুমান কাৰক থাকে । এই কাৰকৰ লগতে সংশয়জনিত বিষয় উল্লেখ কৰা হ'ল-

জীৱনশৈলীৰ অভ্যাস:

আমেৰিকান হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ মতে , অত্যধিক নিমখ খোৱা, মেদবহুলতা, ব্যায়াম নকৰা , ধূমপান আৰু অত্যধিক মদ্যপান আদিয়ে হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা থাকে ।

স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা:

ডায়েবেটিছ, ক্ৰ'নিক কিডনী ডিজিজ , স্লিপ এপনিয়া, থাইৰয়ডৰ সমস্যা বা হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীন লোকসকলৰ অধিক আশংকা থাকে ।

অন্যান্য কাৰণ:

এই কাৰণসমূহৰ লগতে কিছুমান অন্য় কাৰকেও সমানেই দায়ী বুলি কোৱা হয় । এই কাৰকবোৰ হৈছে বাৰ্ধক্য, পাৰিবাৰিক ইতিহাস আদি ।

ঔষধৰ প্ৰভাৱ :

চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰক্তচাপৰ ঔষধ সেৱন নকৰাৰ লগতে বিষ নিৰাময়কাৰী, ষ্টেৰইড আৰু কিছু প্ৰকাৰৰ আয়ুৰ্বেদিক বা বনৌষধিৰ পৰিপূৰক সেৱন কৰিলে ৰক্তচাপ হ্ৰাস বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

ঔষধ সঠিকভাৱে গ্ৰহণ নকৰা:

বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে ঔষধৰ মাত্ৰা নিজ ইচ্ছামতে কম-বেছি কৰে । তদুপৰি সময়মতে খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভুল সময়ত ঔষধ সেৱন কৰা বা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবে চিকিৎসা বন্ধ কৰিলে ঔষধৰ ফলপ্ৰসূতা হ্ৰাস পাব পাৰে ।

কিছুমান ঔষধ যেনে নন-ষ্টেৰয়ড এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগছ (এন এছ এ আই ডি) আদিয়ে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । নিৰ্ধাৰিত ঔষধ খোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে তেন্তে হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

ইয়াৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা :

ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ মতে, উচ্চ ৰক্তচাপ এক অতি গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা । যদি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ থাকে তেন্তে ই হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, বৃক্কৰ ৰোগ, হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা আৰু ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতিৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে। তদুপৰি এই অৱস্থাই মগজুত যথেষ্ট হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে । এই নিম্নলিখিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে...

হৃদযন্ত্ৰ আৰু মগজু:

হাৰ্ট এটেক, হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা, ষ্ট্ৰোক, আৰু অমিয়মীয়া হৃদস্পন্দন (এৰিথমিয়া) হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।

বৃক্কৰ ৰোগ :

বৃক্কৰ ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতি হ’লে বৃক্কৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ বা কিডনী ফেইলিউৰ হ'ব পাৰে।

দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্য়া :

ৰেটিনালৈ তেজ যোগান ধৰা ৰক্তবাহী নলীবোৰৰ ক্ষতি হ’লে দৃষ্টিশক্তি লোপ পোৱাৰো আশংকা নোহোৱা নহয় ।

মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা:

চিন্তা ক্ষমতা হ্ৰাস, স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা আৰু ভাস্কুলাৰ ডিমেনচিয়া হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।

সাৱধানতা আৰু পৰামৰ্শ:

  • ঔষধৰ লগতে জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনেও প্ৰতিৰোধী উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে
  • সপ্তাহত কমেও পাঁচ দিন ৩০ মিনিট দ্ৰুতগতিত খোজ কঢ়াৰ দৰে ব্যায়াম কৰক
  • নিমখৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰক। ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য আৰু ক্ষীণ প্ৰ 'টিন বেছি খাব লাগে
  • ধূমপান সম্পূৰ্ণৰূপে ত্য়াগ কৰাৰ লগতে মদ্যপান সীমিত কৰক
  • নিয়মীয়াকৈ ধ্যান বা যোগাসন কৰিব লাগে । ভালপোৱা কাম কৰি মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব লাগে
  • নিতৌ ৭-৮ ঘণ্টা ভালদৰে শুৱ লাগে
  • কেতিয়াও নিজাববীয়াকৈ ৰক্তচাপৰ ঔষধ সলনি বা বন্ধ কৰিব নালাগে
  • সদায় হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ বা বৃক্ক বিশেষজ্ঞৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসা কৰিব লাগে
  • নিশ্চিত হওক আপোনাৰ ৰক্তচাপ সঠিকভাৱে আছে নে নাই

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক :দিনত অত্যধিক টোপনি ! সাৱধান, এয়া হ'ব পাৰে ৰোগৰ লক্ষণ

আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব

বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
উচ্চ ৰক্তচাপ
জীৱনশৈলী
মেদবহুলতা
BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.