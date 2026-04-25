ভৰিত স্পৰ্শ অনুভূতি নোহোৱা হৈছে নেকি ? হ'ব পাৰে 'ডায়েবেটিক ফুট'

ভৰিত স্পৰ্শ অনুভূতি নোহোৱা হৈছে নেকি ? হ'ব পাৰে 'ডায়েবেটিক ফুট'
ডায়েবেটিছত আক্রান্তই কেনেদৰে ভৰিৰ যতন ল'ব ? ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞই আগবঢ়াইছে পৰামৰ্শ....
Published : April 25, 2026 at 4:05 PM IST
গুৱাহাটী : আপোনাৰ ভৰিত হোৱা ঘাঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি শুকুৱা নাই নেকি ? ভৰিৰ স্নায়ুসমূহ বিকল হোৱাৰ ফলত স্পৰ্শ অনুভূতি নোহোৱা হৈছে নেকি ? সাৱধান ! এইধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়া মানেই বিপদ । কাৰণ এনেধৰণৰ লক্ষণৰ বাবেই বিশ্বত প্ৰতি ২০ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে একোগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ভৰি । প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ এক লাখৰো অধিক ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই হেৰুৱাইছে হৈছে ভৰি ।
সাধাৰণতে ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিচত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেজত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ নাথাকিলে সময়ৰ লগে লগে শিৰা আৰু ভৰিলৈ তেজৰ যোগানত ব্য়াঘাত জন্মে । ফলত ভৰিৰ ফোঁহা আদি হ'লে ৰক্ত সঞ্চালন হ্ৰাস পাই ঘাঁ হ'বলৈ ধৰে । এনে ৰোগীয়ে আনকি ভৰি আদিত আঘাত পালেও একো অনুভৱ নকৰে । এনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ'লে কোৱা হয় 'ডায়েবেটিক ফুট'? কি কাৰণে 'ডায়েবেটিক ফুট' হয়, সেই বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হেমাংগ বৰ্মনে ।
কিয় বৃদ্ধি পাইছে ডায়েবেটিছ আক্রান্তৰ সংখ্যা ?
আধুনিক সমাজত শত্ৰুৰূপে খ্যাত অতি দ্ৰুত গতিত বিয়পি পৰা ডায়েবেটিছ ৰোগত নিতৌ শ শ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ সংখ্যা । এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসক হেমাংগ বৰ্মনে কয়,"বংশগত কাৰণ অৰ্থাৎ যদি পিতৃ-মাতৃৰ ডায়েবেটিছ আছে তেন্তে সন্তানৰো হ'ব পাৰে । আনহাতে পৰিৱেশজনিত কাৰণতো ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে । বেছি সময় বহি থকা, খেলা-ধূলা বা শৰীৰ চৰ্চা কম হোৱাৰ লগতে খাদ্যাভ্যাসৰ আদিৰ বাবে ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অধিক ডায়েবেটিছত আক্রান্ত ভাৰতবর্ষত আছে ।"
ডায়েবেটিক ফুট কি ?
এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই যদি শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ৪ টা অংগত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এইকেইটাৰ ভিতৰত চকু, বৃক্ক, হাওঁফাওঁ আৰু ভৰিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে । ডায়েবেটিক ফুট হৈছে ভৰিত হোৱা ঘাঁ । ডায়েবেটিছৰ ফলত ভৰিৰ স্নায়ুসমূহ বিকল হয়,ফলত স্পৰ্শ অনুভূতি নোহোৱা হ'বলৈ ধৰে । যাৰ ফলত মানুহজনে ক'ৰবাত আঘাটপ্ৰাপ্ত হ'লেও গম নাপায় । তদুপৰি তেজৰ সঞ্চালন কম হোৱাৰ ফলত ঘাঁ হ'লে সোনকালে নুশুকাই । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ।"
অৱশ্যে ভৰিৰ সমস্যাত ভোগাৰ ক্ষেত্ৰত আক্রান্তগৰাকীৰ নিজস্ব কিছুমান দোষ থাকে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ হেমাংগ বৰ্মনে কয়, "আমি আটায়েই শৰীৰৰ অংগ-প্রত্যংগবোৰক যিমান গুৰুত্ব দিওঁ,ভৰি দুখনৰ প্ৰতি কিন্তু অকণো মনোযোগ নিদিও । ফলত বেছিভাগ ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ভৰিত হোৱা গুৰুতৰ ঘাঁ আদিত ভোগাৰ ফলত অৱশেষত ৰোগীগৰাকীৰ ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হ'বগৈও পাৰে । ডায়েবেটিছ আক্রান্ত সকলোৰেই ডায়েবেটিক ফুট হোৱাৰ আশংকা থাকে । ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ ভৰি দুখনৰ অনুভূতি কমি অহাৰ ফলত ভৰি দুখন যত্ন সহকাৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰখা নহয়। ডায়েবেটিছৰ ফলত ভৰিৰ স্নায়ুসমূহৰ অনুভূতি নাথাকে । সেয়েহে ভৰি দুখনত দুখ পালেও অনুভৱ নোহোৱা বাবে চিকিৎসা কৰাত পলম হয় । সেয়ে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।"
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?
ডায়েবেটিত আক্ৰান্ত যিকোনো ৰোগীৰে ভৰিত সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে । সাধাৰণ মানুহৰ তুলনাত ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ স্নায়ু আৰু সৰু সৰু মাংসপেশীবোৰ দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত ফ্লেট ফুট বা ভৰিখন চিধা হয় । যাৰ ফলত মানুহজনৰ খোজ কঢ়া বা থিয় হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ গাৰ ওজনটো কিছুমান হাড়ত পোনপটীয়াকৈ পৰে । ফলত ছাল ফাটি গৈ সেই সমূহৰ সংক্ৰমণ হয় । সেয়েহে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ভৰিৰ যত্ন ল'ব লাগে । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ বৰ্মনে আগবঢ়ালে পৰামৰ্শ -
- সদায় ভৰি দুখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে ।
- ভৰিখনত কিবা দাগ হৈছে নেকি,সদায় ৰোগীজনে বা ৰোগীজনৰ পৰিয়ালে পৰীক্ষা কৰিব লাগে । এনেদৰে পৰীক্ষা কৰোতে আঙুলিৰ ফাকবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব।
- ভৰি ফটাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কুহুমীয়া পানীত ভৰি দুখন ১০ মিনিট তিয়াই ৰাখিব পাৰে ।
- বেছি গৰম বা বেছি ঠাণ্ডাৰ পৰা সদায় ভৰিদুখন আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ।
- মটৰ চাইকেলৰ চাইলেঞ্চাৰ আদিৰ পৰা ভৰি দুখন ৰক্ষা কৰিব লাগে ।
- সদায় সূতাৰ মোজা পিন্ধিব লাগে । লগতে ভৰিত খাপ খোৱা আৰু কোমল অথচ আৰামদায়ক জোতাহে পিন্ধিব লাগে ।
- জোতা-মোজা পিন্ধাৰ আগতে ভালদৰে জোকাৰি চাইহে পিন্ধিব লাগে । দিনটো জোতা পিন্ধাৰ পাছত ৰাতি ভৰি দুখন ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।
- বহোতে এখন ভৰিৰ ওপৰত এখন ভৰি ভৰ দি অৰ্থাৎ ক্ৰছ কৰি বহিব নালাগে । কিয়নো এনেদৰে বাহিলে ভৰিৰ স্নায়ু আৰু তেজৰ সিৰাৰ ওপৰত হেঁচা পৰিব পাৰে ।
- ভৰিত যদিহে কিবা পৰিৱৰ্তন দেখে যেনে-ছালৰ ৰং,ভৰি জ্বলা পোৰা কৰা, সিৰবোৰ টনা, ভৰি দুখন কামুৰি থকা যেনে লগা, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে ।
