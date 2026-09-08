ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?
ভিটামিন ডি হৈছে চৰ্বীত দ্ৰৱণীয় । এইবিধ ভিটামিন ক'ত পোৱা যায় ?
Published : September 8, 2026 at 4:28 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
শৰীৰ সুস্থ থাকিবলৈ যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্য়তম ভিটামিন । বিভিন্ন ভিটামিনে ভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰে । প্ৰায়ভাগ ভিটামিনেই শাক-পাচলি,ফল-মূলৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰি । এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম মাথোঁ ভিটামিন 'ডি'।
এইবিধ ভিটামিনেই হ'ল একমাত্র ভিটামিন যি ৰ'দতহে উৎপন্ন হোৱাৰ উৎস থাকে । কিছুমান খাদ্য আৰু শৰীৰক যোগান ধৰা পৰিপূৰকৰ জৰিয়তে ভিটামিনবিধ সামান্য পৰিমাণে লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।
আমি খোৱা শাক-পাচলি, ফল-মূলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন লাভ কৰো । কিছুমানত কোনোবিধ ভিটামিন বেছি থাকে যদিও আন এবিধত আকৌ কম থাকিব পাৰে । খাদ্যৰ জৰিয়তে সহজে লাভ নকৰা বাবে ৰ'দতে উৎপন্নৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলগীয়া হয় । সূৰ্যৰ পোহৰত নিতৌ এক নিৰ্দিষ্ট সময় কাম কৰিলে বা ফুৰিলে বিশেষকৈ পুৱাৰ ৰ'দ গাত লগাব পাৰিলে এইবিধ ভিটামিন শৰীৰত উৎপন্ন হয় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এইবিধ ভিটামিন সন্দৰ্ভত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে," ভিটামিন ডি হৈছে চৰ্বীত দ্ৰৱণীয় ভিটামিন । এইবিধ ভিটামিন দুটা প্ৰধান ৰূপত পোৱা যায়-ভিটামিন ডি৩ আৰু ভিটামিন ডি২ । ভিটামিন ডি৩ক ক'লেকেনিফেৰল বুলিও কোৱা হয় । এইটো হৈছে স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ দেহত পোৱা ৰূপ । আনহাতে ভিটামিন ডি২ক এৰ্গ'কেলচিফেৰল বুলিও কোৱা হয় । এইবিধ ভিটামিন ভেঁকুৰ আদিত পোৱা ৰূপ ।"
মায়ো ক্লিনিকে এগৰাকী সুস্থ বয়স্ক লোকে নিতৌ এইবিধ ভিটামিন কিমান খাব লাগে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । মায়ো ক্লিনিকৰ মতে, বয়স্ক লোকে নিতৌ ৬০০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একক খোৱা উচিত । আনহাতে ৭০ বছৰতকৈ অধিক বয়সৰ লোকে সদায় ৮০০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একক খাব লাগে ।
আধুনিক জীৱন যাপনো দায়ী
আজিকালি প্রায়ভাগ লোকৰে ভিটামিন 'ডি'ৰ অভাৱ । এইক্ষেত্ৰত যিমানেই কাৰণ নাথাকক কিয় মূল কাৰণ পিছে আধুনিক জীৱন যাপনৰ বাবে কটোৱা বিলাসী জীৱন । বহুতে ৰ'দত খোজ কাঢ়িব বা ওলাবকে নোৱাৰে । সামাজিক মর্যাদা হানি হ'ব বুলি ভাবে । শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কোঠা অথবা বাহনত সময় বেছিকৈ কটায় । সৰুৰে পৰাই যদি শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কোঠাৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ভিটামিন 'ডি'ৰ অভাৱ হোৱাটো নিশ্চিত । আজিকালি অতি কম বায়সতেই এইবিধ ভিটামিনৰ অভাৱত বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি হয় । আনকি শিশুৰ শাৰীৰিক-মানসিক বিকাশতো ব্যাঘাত জন্মিবলৈ ধৰিছে ।
আজিকালি মানসিকভাৱে যিকোনো সহিব পৰা লোকৰ সংখ্যা কম । এনে অৱস্থাৰ স'তেও ভিটামিন 'ডি'ৰ সম্পর্ক আছে । দেখাত ভিটামিনবিধৰ স'তে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাথাকিলেও এটি শিশুৰ শাৰীৰিক-মানসিক বিকাশত ব্যাঘাত জন্মে । এইটোৱে হ'ল ভিটামিনবিধৰ ব্যতিক্ৰমী বৈশিষ্ট্য ।
কেনেকৈ লাভ কৰিব
এইবিধ ভিটামিনৰ মূল উৎস হ'ল সূৰ্যৰ ৰশ্মি । তদুপৰি কাঠফুলা, চর্বিজাতীয় মাছ আৰু দুগ্ধজাতীয় খাদ্যত এইবিধ ভিটামিন কম-বেছি পৰিমাণে এই পোৱা যায় । সেইবাবে এনে ধৰণৰ খাদ্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত।
জিভাত প্রতিফলিত হয় লক্ষণ
জিভাখনত প্ৰতিফলিত হয় বহুতো ৰোগৰ লক্ষণ । বহুতে জিভাখন চায়ে কৈ দিব পাৰে শৰীৰত কি কি উপাদানৰ অভাৱ হৈছে । কেতিয়াবা কিছুমান প্রয়োজনীয় উপাদানৰ অভাৱ হোৱাৰ ফলত বহুতো ৰোগে গা কৰি উঠিবলৈ এখন উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ কৰে । এইটো সকলোৰে জ্ঞাত যে শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় উপাদানৰ ভিতৰত এক অন্যতম হ'ল ভিটামিন 'চি' আক 'ডি'। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে 'চি' ভিটামিনৰ খুবেই প্রয়োজন । আনহাতে, শৰীৰৰ কার্যক্ষমতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ কার্যকৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ভিটামিন 'ডি'।
বার্নিং মাউথ ছিন্ড্রম
বার্নিং টাং বা বার্নিং মাউথ ছিন্ড্রম ফুটি উঠিলে ওঁঠ বা জিভা অথবা মুখৰ বিভিন্ন স্থানত জ্বলা-পোৰা কৰা ভাব থাকে । মুখখনত শুষ্ক ভাব, জঠৰতা নতুবা সোৱাদ নলগা আদি লক্ষণে দেখা দিয়ে । গৱেষকসকলে এনে লক্ষণ ভিটামিন 'ডি'ৰ উপৰি আন খনিজ দ্ৰব্যৰ অভাৱৰ বাবেও ফুটি উঠিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে । ভিটামিন বি, আয়ৰণ, জিংক বা দস্তাৰ অভাৱৰ বাবেও হোৱা দেখা যায় । এনে হ'লে শীঘ্রেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত।
অতিৰিক্ত ভিটামিন মানেই বিপদ
ভিটামিন 'ডি' শৰীৰৰ বাবে খুবেই প্রয়োজনীয় উপাদান । এইবিধ ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে । হাড় শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে ভিটামিন 'ডি' লাগিবই । আমেৰিকাৰ ডায়েটৰী ৰিকমনডেচনৰ মতে,এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিক নিতৌ ৬০০ ইন্টাৰনেচনেল ইউনিট (আই ইউ)ৰ প্রয়োজন । এনে পৰিমাণৰ ভিটামিন 'ডি'শৰীৰে নিয়মীয়াকৈ লাভ কৰিলেহে শৰীৰত ভাৰসাম্য ৰক্ষা হয় ।
শেহতীয়াভাৱে গৱেষকসকলে এইবুলি মন্তব্য কৰিছে যে শৰীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এইবিধ ভিটামিনৰ প্রৱেশ ঘটিলে তেজত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় । অতিৰিক্ত পৰিমাণে থকা কেলছিয়ামখিনি শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ কিডনীয়ে প্রয়োজনতকৈ বেছি কার্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হয় । দীর্ঘদিন ধৰি এনে কার্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হ'লে কিডনীৰ ওপৰতো চাপ পৰিবলৈ ধৰে ।
অৱসাদ হ'ব পাৰে
'ডি' ভিটামিনৰ অভাব ঘটিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক সমস্যাই গা কৰি উঠে বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে । পিছে এইবিধ ভিটামিনৰ পৰিমাণ বেছি হ'লেও বিপদ। কিয় যিমানেই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে সিমানেই অৱসাদৰ লগতে মানসিক সমস্যাৰো সৃষ্টি হয় ।
পাকস্থলীৰ ক্ষতি কৰাৰ আশংকা
ভিটামিন 'ডি'বেছি পৰিমাণে গ্রহণ কৰাৰ ফলত তেজত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়,তেতিয়া ইয়াৰ পৰোক্ষ প্রভাৱ পাকস্থলীৰ ওপৰতো পৰাৰ আশংকা থকা বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে।
ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হ'লে
ভিটামিনবিধৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম লক্ষণবোৰ প্ৰায়ে সূক্ষ্ম হৈ পৰে । ভাগৰ লগাৰ উপৰি পেশীৰ দুৰ্বলতা, সঘনাই সংক্ৰমণ, সাধাৰণ বিষ আৰু বিষ হয় । সাধাৰণতে বয়স্ক লোকে বয়স, মানসিক চাপ বা দুৰ্বল টোপনিৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে । সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিণাম অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ।
অভাৱত কি ৰোগ হয় ?
ভিটামিন ডি'ৰ অভাৱ হ'লে হাড় দুৰ্বল হোৱা, অষ্টিঅ'পৰোছিছ, হাড় ভঙাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । পেশীৰ শক্তি কম হোৱাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । কিছুমান গৱেষণাই অভাৱৰ সৈতে মেজাজৰ সমস্য়া, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা আৰু জ্ঞান শক্তি হ্ৰাসৰ সম্পৰ্কও উল্লেখ কৰিছে ।
প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা পোৱা যায় নে ?
সকলোৱে জ্ঞাত যে সূৰ্যৰ পোহৰ হৈছে ভিটামিন ডিৰ প্ৰধান উৎস ৷ তদুপৰি এই ভিটামিন কিছুমান খাদ্যৰ জৰিয়তেও শৰীৰত পূৰ্ণ হয় ৷ আটাইতকৈ ভাল কাম হ’ল সূৰ্যৰ ৰশ্মি লোৱা; কিন্তু প্ৰায়ে মানুহে অনুভৱ কৰে যে কেৱল ৰ’দৰ তাপ ল’লেই শৰীৰে ভিটামিন ডি লাভ কৰিব পাৰি ৷
যেতিয়া আমাৰ ছালখন সূৰ্যৰ ইউ ভি বি ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে,তেতিয়া শৰীৰত ভিটামিন ডি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এয়া হৈছে ভিটামিনবিধৰ সক্ৰিয় প্ৰকাৰ, যি শৰীৰক কেলচিয়াম আৰু ফছফ'ৰাছ শোষণ কৰাত সহায় কৰে ৷ পুৱা ৰ'দৰ ৰশ্মি মৃদু, যিয়ে ছালত মৃদু প্ৰভাৱ পেলায় ৷ পুৱা ১০ বজাৰ ভিতৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱাটো অধিক সুৰক্ষিত আৰু অধিক উপকাৰী ৷
ভিটামিনবিধ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
শিশুৰ হাড় শক্তিশালী কৰিবলৈ কেলচিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় । কেলচিয়ামৰ শোষণৰ বাবে আকৌ ভিটামিন ডিৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ গতিকে ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ বাবে শিশু ৰিকেট ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, য’ত হাড় দুৰ্বল আৰু বেঁকা হোৱাৰ আশংকা থাকে । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ উন্নত কামৰ বাবে ভিটামিন ডি অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ইয়াৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হ'লে শিশুক সহজেই ৰোগে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুযোগ পায় ৷ সেইবাবে ভিটামিনবিধৰ অভাৱত থকা শিশু সহজে অসুস্থ হৈ পৰে ৷
কিয় অভাৱ হৈছে ভিটামিনৰ
দেশৰ এক বৃহৎ জনসংখ্যা ভিটামিন-ডিৰ অভাৱত ভুগিছে। সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াতে বৃহৎ সংখ্যক লোক এইবিধ ভিটামিনৰ অভাৱত ভুগি আছে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সূৰ্যৰ পোহৰ থকাৰ পিছতো এই সমস্যা বাঢ়িছে । মানুহে ঘৰৰ বাহিৰত কাম কৰে, খেতিয়ক দিনত পথাৰত থাকে । তথাপি তেওঁলোকৰ ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হয় । ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল- বিপাকীয় ক্ৰিয়া শুদ্ধ নহয় । ইয়াৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব । শৰীৰত বিপাকীয় ক্ৰিয়া আৰু শোষণৰ প্ৰক্ৰিয়া সঠিক হোৱা উচিত ।
লগতে পঢ়ক:Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?
প্ৰ'টিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস : নিতৌ সিজোৱা কণী কেনেদৰে খাব ?
নিতৌ খাদ্য় তালিকাত মাখানা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কিয় ?
নিতৌ বিলাহী খালে যকৃতত জমা হোৱা চৰ্বি হ্ৰাস পায় নেকি? নতুন গৱেষণাই কি কয় ?