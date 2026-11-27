জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে বিপদ?
পুৰণি প্ৰেছক্ৰিপচন ব্যৱহাৰ কৰি ঔষধ ক্ৰয়ৰ পৰণতিৰ বিষয়ে সৱিশেষ জানি লওক....
Published : November 27, 2026 at 6:03 PM IST
আজিকালি প্ৰায়ভাগ মানুহে চৰ্দি, কাহ, ডিঙিৰ বিষ, জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰে । বতৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে এনে সমস্যাই গা কৰি উঠিলে এন্টিবায়'টিক খায় ।
আনকি কিছুমানে পুৰণি প্ৰেছক্ৰিপচনকে ব্যৱহাৰ কৰি এনে ঔষধ ক্ৰয় কৰে । আন কিছুমানে বাকী থকা এন্টিবায়'টিক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব বুলি ভাবে যদিও এনে মানসিকতাই কিন্তু বিপদত পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এনেধৰণৰ অভ্যাসে ভৱিষ্যতে গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
জয়পুৰৰ নাৰায়ণ হাস্পতালৰ আভ্যন্তৰীণ চিকিৎসা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ অজয় নায়াৰে কয় যে এন্টিবায়'টিকে সকলো ধৰণৰ সংক্ৰমণত কাম নকৰে । বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও সাধাৰণ চৰ্দি, ফ্লু বা বেছিভাগ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এয়া ফলপ্ৰসূ নহয় । এনে পৰিস্থিতিত এন্টিবায়'টিক সেৱন কৰিলে আৰোগ্য ক্ষিপ্ৰ নহয়; বৰঞ্চ ই শৰীৰত এই ঔষধৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ আশংকাৰহে সৃষ্টি কৰে ।
এন্টিমাইক্ৰ’বিয়েল ৰেজিষ্টেন্স
এই সমস্যাক এন্টিমাইক্ৰ’বিয়েল ৰেজিষ্টেন্স বুলি কোৱা হয় । বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, ভেঁকুৰ, পৰজীৱী আদি সময়ৰ লগে লগে ঔষধৰ প্ৰতিৰোধী হৈ পৰে । ফলত পূৰ্বতে যিবোৰ ঔষধে সংক্ৰমণৰ সহজ চিকিৎসা কৰিছিল, সেইবোৰ ঔষধ কম ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে । ফলত সাধাৰণ সংক্ৰমণৰ চিকিৎসাও অধিক কঠিন হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কি কয় ?
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৩ চনত বিশ্বজুৰি পৰীক্ষাগাৰত নিশ্চিত হোৱা প্ৰতি ছটা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ভিতৰত প্ৰায় এটাই এন্টিবায়'টিক প্ৰতিৰোধী বুলি ধৰা পৰিছিল । এই পৰিসংখ্যাই সমস্যাটো কিমান গুৰুতৰ সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কেৱল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এন্টিবায়'টিক গ্ৰহণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ঔষধৰ পৰিমাণ, সময় আৰু ম্যাদ ভালদৰে ৰক্ষা কৰিব লাগে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কেতিয়াও ঔষধ খোৱা অথবা বন্ধ কৰিব নালাগে । তদুপৰি নিজাববীয়াকৈ ঔষধ বেছি পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে । আন কাৰোবাৰ বাকী থকা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা বা নিজৰ ঔষধ আন কাৰোবাক দিয়াটোও ভুল । এইবোৰ কথা কেতিয়াও আওকান কৰা অনুচিত ।
জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগেই যে এন্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজন নহয় । সংক্ৰমণৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চিকিৎসকে তেজ পৰীক্ষা বা আন পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে । সম্যক নিদানৰ পিছতহে উপযুক্ত চিকিৎসা নিৰ্ণয় কৰা হয় । এন্টিবায়'টিকৰ ফলপ্ৰসূতা কেৱল বৰ্তমানৰ চিকিৎসাৰ বাবেই নহয়, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ । সেইবাবে এনে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোতে সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰা উচিত ।
চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ পৰা উপশমৰ ঘৰুৱা উপায়
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে তৰল পদাৰ্থ যেনে বনৌষধি চাহ, চূপ বা মৌ আৰু নেমুৰ সৈতে গৰম পানী খালেও উপকাৰ পোৱা যায়
- ভাপত উশাহ ল'লে নাকৰ পথ পৰিষ্কাৰ হয় আৰু ডিঙিৰ বিষ বা অস্বস্তিৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰি
- পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি গ’লে শৰীৰে সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্তভাৱে যুঁজাত সহায় কৰে
- নিমখীয়া পানীৰে গাৰ্গল কৰিলে ডিঙিৰ অস্বস্তি কমে আৰু বীজাণু দূৰ কৰাত সহায় কৰে
ঘৰুৱা ঔষধে লক্ষণসমূহ লাঘৱ কৰিব পাৰে আৰু এয়া কেৱল সহায়কহে, নিৰ্দিষ্ট নিৰাময় নহয়। যদি লক্ষণসমূহ গুৰুতৰ হয় তেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
তিনিদিনতকৈ বেছি জ্বৰ থাকিলে অথবা উশাহ-নিশাহত অসুবিধা, বুকুৰ বিষ হৈ থাকিলে এইবোৰ কোনো কাৰণতে আওকাণ কৰিব নালাগে । এনে হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি ঔষধ সেৱন কৰা উচিত । মনত ৰাখিব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এনেধৰণৰ ঔষধ সেৱন কৰা মানে নিজে নিজৰ বিপদক হাতবাউলি মাতি অনা ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:বেছি গৰম চাহ-কফি খালে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট হ'ব পাৰে !
ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযানত অসমৰ ৯৭.২ শতাংশ সাফল্য : মুখ্যমন্ত্ৰী