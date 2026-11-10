সঘনাই এক্স-ৰে, এমআৰআই-চিটি স্কেন কৰাটো বিপজ্জনক নেকি ?
আঘাত, আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণ, টিউমাৰ আৰু বহুতো সমস্যা ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰে এক্স-ৰে, এমআৰআই স্কেন, চিটি স্কেনে ।
Published : November 10, 2026 at 10:35 AM IST
আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাত মেডিকেল ইমেজিং অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে । আজিকালি প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতেই ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এক্স-ৰে, এমআৰআই স্কেন, চিটি স্কেন আৰু আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ সহায় লোৱা হয় । এইবোৰৰ জৰিয়তে ৰোগৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ বাবেই সময়ৰ লগে লগে গুৰুত্বও বৃদ্ধি পাইছে ।
চিকিৎসকে এক্স-ৰে, চিটি স্কেন বা এমআৰআইৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ পিছত ৰোগীৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয় । বাৰে বাৰে এক্স-ৰে কৰিলে কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় নেকি ? চিটি স্কেনৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ ক্ষতি হয় নেকি ? এম আৰ আই আৰু চি টি স্কেনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ? এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কথা চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিলেই বহু লোক আতংকিত হ'লেও এটা কথা ঠিক যে সময়মতে ইমেজিং পৰীক্ষাই ৰোগ ধৰা পেলোৱা আৰু চিকিৎসা নিৰ্ণয় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত জয়পুৰৰ নাৰায়ণ চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ৰেডিঅ’লজিষ্ট ডাঃ জৈনেন্দ্ৰ জৈনে ব্যাখ্যা কৰি কয়, " ৰেডিঅ’লজি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ অভ্যন্তৰীণ অংগ, হাড়, পেশী, ৰক্তবাহী নলী আৰু অন্যান্য কলাসমূহ অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ পৰীক্ষা কৰাটো সম্ভৱ । প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰেই নিজস্ব নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে ।" সাধাৰণতে চিকিৎসকে ৰোগীৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে উপযুক্ত পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বুলি ডাঃ জৈনে কয় ।
সঘনাই এক্স-ৰে বা চিটি স্কেন কৰাটো বিপজ্জনক নেকি ?
এইখিনিতে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে সঘনাই এক্স-ৰে বা চিটি স্কেন কৰাটো সুৰক্ষিত হয় নে নহয় ? এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ডাঃ জৈনে কয় যে এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেনত আয়নকাৰী ৰশ্মি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
এই পৰীক্ষাসমূহৰ মাজত ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শৰ পৰিমাণ বেলেগ বেলেগ হয় । মানক এক্স-ৰেত সাধাৰণতে কম মাত্ৰাৰ ৰশ্মি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে চিটি স্কেনত প্ৰায়ে অধিক মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় । বাৰে বাৰে আৰু অপ্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাই সামগ্ৰিকভাৱে ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শ বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা থাকে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই পৰীক্ষাসমূহ প্ৰকৃততে প্ৰয়োজনীয় হ’লেও এৰাই চলিব লাগে। পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সম্ভাৱ্য বিপদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিকিৎসকে এনে পৰীক্ষাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
এমআৰআই আৰু চিটি স্কেনৰ পাৰ্থক্য
চিটি স্কেনত এক্স-ৰেৰ সহায়ত শৰীৰৰ অভ্যন্তৰীণ অংগসমূহৰ বিশদ ছবি প্ৰস্তুত কৰা হয় । আঘাত, আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণ, টিউমাৰ আৰু বহুতো সমস্যা ধৰা পেলোৱাত এয়া তেনেই উপযোগী বুলি গণ্য কৰে ।
আনহাতে এমআৰআইত শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ লগত এক্স-ৰে বিকিৰণ জড়িত নহয় । বিশেষকৈ শৰীৰৰ মগজু, মেৰুদণ্ড, পেশী, গাঁঠি, কোমল কলা পৰীক্ষাৰ বাবে এমআৰআই উপযোগী । কোনটো পৰীক্ষা সৰ্বোত্তম সেয়া ৰোগীৰ নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে।
আল্ট্ৰাছাউণ্ড ৰেডিঅ’লজীৰ অংশ নেকি ?
এই প্ৰসংগত ডাঃ জৈনে কয়,"আল্ট্ৰাছাউণ্ডো ৰেডিঅ’লজিৰ এটা অংশ । আল্ট্ৰাছাউণ্ডত উচ্চ কম্পাঙ্ক শব্দ তৰংগ ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰৰ ভিতৰৰ ছবি তোলা হয় । ইয়াত আয়নীকৰণ ৰশ্মি ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । গৰ্ভাৱস্থাত ইয়াক শিশুৰ অৱস্থান পৰীক্ষা কৰিবলৈ, পেটৰ অংগসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰা আৰু অন্যান্য বিভিন্ন চিকিৎসাজনিত অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
গৰ্ভাৱস্থাত এক্স-ৰে বা চিটি স্কেন নিৰাপদ নে ?
গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ আগতে চিকিৎসকে তাৰ লাভালাভ আৰু সম্ভাব্য বিপদসমূহৰ মূল্যায়ন কৰে । এনে মূল্যায়নৰ পিছতহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । যেতিয়া এনে পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া শৰীৰৰ কোনটো অংশৰ ইমেজিং কৰা হৈছে, সেয়াও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিবই লাগিব । সেইবাবে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে পৰীক্ষা কৰোৱাৰ আগতে চিকিৎসক আৰু ৰেডিঅ'লজী দলক নিজৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা উচিত ।
ৰেডিঅ’লজীৰ গুৰুত্ব
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰেডিঅ'লজীৰ গুৰুত্ব কেৱল ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে । ইয়াৰ সহায়ত চিকিৎসকসকলে চিকিৎসাৰ পৰিকল্পনা কৰে । তদুপৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত সঠিক দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় । ৰেডিঅ'লজীৰে চিকিৎসাৰ ফলাফলসমূহ বুজি পাবলৈও সক্ষম হয় ।
লগতে পঢ়ক:বায়ু প্ৰদূষণ পৰিৱেশতেই সীমাবদ্ধ নহয়, জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি সকিয়ালে বিশেষজ্ঞই
ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱস: বিশ্বত বছৰি ১ কোটি লোকৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু!