উৎসৱৰ বতৰতো ক্লান্তি অনুভৱ কৰিছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ
অনবৰতে ভাগৰুৱা অনুভৱ, দুৰ্বলতা, মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা বা মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মিলে অৱহেলা নকৰিব ।
Published : October 14, 2026 at 7:22 PM IST
উৎসৱৰ বতৰত সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ লোকেই খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গভীৰ নিশালৈ উজাগৰে থাকে । এই কাৰ্যৰ সৈতে উৎসৱৰ আনন্দতে গুৰুপাকী খাদ্য খায় । এইদৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় অতিবাহিত কৰা বাবে আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা ।
যদি আপুনি সদায় ক্লান্তি অনুভৱ কৰি থাকে, মাজে মাজে মূৰ ঘূৰায় থাকে বা মাহেকীয়া অনিয়মীয়া হয়, তেন্তে এই লক্ষণবোৰক আওকাণ কৰিব নালাগে । কাৰণ এইবোৰ এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ভূপালৰ বিৰলা ফাৰ্টিলিটি এণ্ড আইভিএফৰ প্ৰজনন বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিল্পী শ্বেতাই কয়, “এইক্ষেত্ৰত আইৰণৰ মাত্ৰা কম হোৱাটো আন এক কাৰণ হ’ব পাৰে । আইৰণৰ কম হোৱাটো মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি কোৱা হয় । গৰ্ভাৱস্থাতেই হওক বা নহওক কিয় এয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।”
যেতিয়া ক্লান্তিয়ে ভিতৰৰ অভাৱৰ ইংগিত দিয়ে
সম্ভাৱ্য লক্ষণ:অনবৰতে ভাগৰুৱা অনুভৱ, দুৰ্বলতা, মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা বা মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মা
সাধাৰণ কাৰণ: প্ৰচুৰ মাহেকীয়া ৰক্তস্ৰাৱ হোৱা , খাদ্যত আইৰণৰ অভাৱ বা আইৰণ শোষণত সমস্যা
কৰিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ:তেজৰ সম্পূৰ্ণ গণনা আৰু প্ৰয়োজনত আইৰণৰ পৰিমাণৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ ফেৰিটিন পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।
যদি আপুনি সন্তানৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে: ৰক্তহীনতাৰ ইতিহাস বা অব্যাহত থকা লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগে
আইৰণে শৰীৰত হিম’গ্লবিন তৈয়াৰ হোৱাত সহায় কৰে । আনহাতে হিম’গ্লবিনে তেজত অক্সিজেন কঢ়িয়াই ফুৰে । আইৰণৰ ভঁৰাল শেষ হৈ শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰক্তকণিকা উৎপাদন কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত আইৰণৰ অভাৱত ৰক্তহীনতাই গা কৰি উঠে ।
প্ৰচুৰ মাহেকীয়া ৰক্তস্ৰাৱ হোৱা মহিলাৰ বাবে সময়ৰ লগে লগে আইৰণ হ্ৰাস পোৱাটো এক সাধাৰণ কথাৰ দৰে হৈ পৰে । যদি আপোনাৰ সকলো সময়তে প্ৰচুৰ মাহেকীয়া ৰক্তস্ৰাৱ হয়,তেতিয়া এইবিধ উপাদানৰ অভাৱৰ চিকিৎসা কৰাটো যথেষ্ট নহ’বও পাৰে । কাৰণ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰক্তক্ষৰণৰ কাৰণটোও সমাধান কৰিব লাগিব ।
সকলোৱে প্ৰজনন ক্ষমতাৰ সৈতে ৰক্তহীনতাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেইবিষয়ে ভালদৰে বুজিব লাগিব । অৱেশ্যে আইৰণ হ্ৰাস হোৱা বাবে গৰ্ভধাৰণত অসুবিধা হ’বই বুলি ক'ব নোৱাৰি । অৱেশ্যে ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাই আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে ।
গৰ্ভাৱস্থাৰ পূৰ্বে আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত ইয়াৰ ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু চিকিৎসা কৰাটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । ৰক্ত পৰীক্ষা কৰি ৰক্তহীনতা হৈছে নে নাই সেইবিষয়ে নিশ্চিত হোৱা উচিত । চিবিচিয়ে হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰে । ফেৰিটিন পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা শৰীৰত থকা আইৰণৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি ।
আইৰণ কেনেদৰে লাভ কৰিব
এই সমস্যাৰ পৰা হাতসাৰিবলৈ ডাঃ শ্বেতাই কয়, “মাহজাতীয় শস্য, সেউজীয়া শাক-পাচলি আৰু শস্যজাতীয় খাদ্য আৰু আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্যই সহায় কৰিব পাৰে । উদ্ভিদ ভিত্তিক আইৰণৰ উৎসৰ লগত ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য যেনে নেমু, কমলা আৰু বিলাহী খালে আইৰণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাটো সম্ভৱ । কিছুমান মহিলাক পৰিপূৰক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় যদিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।”
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়
চিকিৎসালয়ত সেৱা আৰু সুবিধাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য কৰিব লাগিব প্ৰদৰ্শন