ব্লেক কফি নিয়মীয়াকৈ খালে প্ৰতিৰোধ হয় হৃদৰোগ !

ব্লেক কফি নিয়মীয়াকৈ খালে প্ৰতিৰোধ হয় হৃদৰোগ !
মদ্যপান কৰি ব্লেক কফি খালেই হ'ব পাৰে বিপদ ..
Published : June 7, 2026 at 4:29 PM IST
ব্লেক কফি নিয়মীয়াকৈ খালে হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ সম্ভৱ । ব্লেক কফি কলৰিমুক্ত হোৱা বাবে শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী বুলি কোৱা হয় । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট পোৱা যায় । শেহতীয়া গৱেষণাত এই তথ্য় লাভ কৰিছে গৱেষকসকলে ।
ব্লেক কফি হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পানীয় । গাখীৰ বা চেনি অবিহনে প্ৰস্তুত কৰা ব্লেক কফি স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী হয় নে নহয় সেই লৈ মানুহৰ মাজত প্ৰায়ে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় । অৱেশ্য়ে শেহতীয়া গৱেষণাত দেখা গৈছে যে এনে কফি হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ফলপ্ৰসূ । অৱেশ্য়ে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ইয়াক পৰিমিত পৰিমাণে সেৱন কৰিলে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি পায় আৰু সেইবাবে ভোক কমি যায় । এই পানীয়ৰ যিদৰে উপকাৰিতা আছে তেনেদৰে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও নোহোৱা নহয় ।
স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী নে ক্ষতিকাৰক ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ব্লেক কফিত থকা কেফেইনে উদ্দীপক হিচাপে কাম কৰে । ইয়াৰ ফলত কিছু লোকৰ ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন সাময়িকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিসকলে সদায় কফি নাখায় তেওঁলোকৰ এই প্ৰভাৱ অধিক হয় । ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কেলিফৰ্নিয়াৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি কেফেইনে ন’ৰাড্ৰিনেলিন আৰু ন’ৰেপিনেফ্ৰিন নামৰ হৰম’ন নিৰ্গত কৰে । এই দুয়োবিধ হৰম’নে কিছুমানৰ ৰক্তচাপৰ লগতে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
ওজন হ্ৰাসত উপকাৰী :
ব্লেক কফিত থকা পলিফিনল আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে তাপ সৃষ্টি (থাৰ্মোজেনেছিছ) আৰু শক্তিৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰি ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি ওজন হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো উপকাৰী বুলি কোৱা হয় ।
নিতৌ ২-৩ কাপ ব্লেক কফি খালে হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, ক’ৰ’নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজৰ দীৰ্ঘম্যাদী আশংকা হ্ৰাস পাব পাৰে । নেশ্ব’নেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে কফি খাসে উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদস্পন্দন বিকলতা, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হোৱা (এট্ৰিয়াল ফাইব্ৰিলেচন) আদি সমস্যা হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা নোহোৱা নহয় । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ক’লা কফিত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টসমূহে প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰি ৰক্তবাহী নলীৰ কাৰ্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ডায়েটিচিয়ান শ্রব্যই কয় যে ব্লেক কফি হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য আৰু মস্তিষ্কৰ কাৰ্য্যক্ষমতাৰ স্বাভাৱিক হয় । ইয়াৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণে ওজন পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে । নিতৌ কমেও ৮০ৰ পৰা ১০০ মিলিগ্ৰাম ব্লেক কফি সেৱন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বহু উপকাৰ হয় । অৱেশ্য়ে ব্লেক কফি সেৱনৰ লগতে যদি বেছিকৈ মদ্যপান কৰিলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
কেতিয়া সাৱধান হ’ব ?
দৈনিক দুকাপ বা তাতকৈ অধিক কফি খালে উচ্চ ৰক্তচাপ (১৬০/১০০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচেণ্ট) থকা লোকৰ হৃদৰোগত মৃত্যুৰ আশংকা দুগুণ হ’ব পাৰে । এইদৰে সকীয়াই দিছে আমেৰিকান হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্ব’নে । এই অধ্যয়নত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে যদি আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নাই, তেন্তে নিতৌ ৪০০ মিলিগ্ৰাম কেফেইন সেৱন কৰাটো এজন সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
তদুপৰি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ফিল্টাৰ নকৰা বা সিজোৱা কফিত ‘ডাইটাৰপিন’ (কেফেষ্টল আৰু কাহৱেল) নামৰ প্ৰাকৃতিক তেল থাকে যিয়ে বেয়া কলেষ্টেৰল (LDL) বৃদ্ধি কৰে । এই যৌগবোৰে যকৃতত পিত্ত এচিডৰ উৎপাদনত বাধা দি ক'লেষ্টেৰলৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলায় ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো; কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?
হতাশাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে কাঠফুলাত পোৱা চাইল’চাইবিনে !