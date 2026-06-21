আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব

আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব
ভাৰতীয় প্রাচীন পৰম্পৰাৰ অমূল্য অৱদান যোগৰ আছে শৰীৰ-মনক সুস্থ কৰিব পৰা শক্তি । এই সন্দৰ্ভত এক আলোকপাত....
Published : June 21, 2026 at 2:54 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
গুৱাহাটী : আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস । যোগৰ লাভালাভৰ বিষয়ে জনগণক সজাগ তথা অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । যোগৰ দ্বাৰা মানসিক প্ৰশান্তিৰ লগতে শৰীৰটোকো বহু ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে । আগতে ঋষি-মুনিসকল যোগবিদ্য়াৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল দীৰ্ঘায়ু । শতায়ু গৰকাৰ পিচতো তেওঁলোক আছিল দূৰন্ত যুৱকৰ দৰে ।
ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰাই যোগ চৰ্চা চলি আহিছে । সময়ৰ লগে লগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে যোগৰ উপকাৰিতা । বিভিন্ন দেশত চলিছে গৱেষণা । যোগক এতিয়া মানুহে আধ্যাত্মিক ভাৱৰ মাজত সীমাৱদ্ধ নাৰাখি বহল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে ব্য়াখ্য়া কৰিবলৈ ধৰিছে । আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসত যোগ উপকাৰিতা তথা বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে
বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা যোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভূপেন্দ্র প্রসাদ শর্মাই ।
যোগ সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰি ডাঃ ভূপেন্দ্র প্রসাদ শর্মাই কয়, "যোগ হ'ল ভাৰতীয় প্রাচীন পৰম্পৰাৰ এক অমূল্য অৱদান । ই মানুহৰ শৰীৰ আৰু মন, চিন্তা আৰু কৰ্ম আৰু প্ৰতিবন্ধকতা আৰু পৰিপূৰ্ণতাৰ মাজত এক অপূৰ্ব সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰে । যোগ কেবল শৰীৰ চর্চাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা মানৱ জাতিয়ে বাস কৰা এই মোহময়ী বিশ্ব আৰু প্রকৃতিৰ লগত একযোগ সূত্রও বিচাৰি পায় । নিয়মিত যোগাভ্যাস আৰু প্রাণাযাম চৰ্চাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ গঠন আৰু ক্ৰিয়াসমূহৰ উৎকর্ষ সাধন হয় ।"
ডাঃ শর্মাই কয় যে যোগাসনে মূলতঃ শৰীৰৰ গঠন সবল-সুঠাম কৰে । আনহাতে প্রাণায়ামে মূলতঃ শৰীৰৰ অংগসমূহৰ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়াৰ আৰু আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰে । যোগাসন আৰু প্রাণায়ামৰ দ্বাৰ কেনে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ শর্মাই এইদৰে কয়-
- শৰীৰৰ বিভিন্ন কোষলৈ অক্সিজেন যোগান ধৰে । ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো কোষে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে
- শিৰা-উপশিৰাবোৰত তেজ চলাচল নিয়মীয়া হয় আৰু কোষসমূহলৈ আহাৰৰ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ পৰিবহণত সহায়ক হয়
খাদ্য হজম ক্রিয়াত তলত দিয়া ধৰণে সহায় কৰে :
- হজমৰ বাবে প্রয়োজনীয় উৎসেচক আৰু হজম-ৰসবোৰ নিৰ্গত কৰে
- পাকস্থলী আৰু অন্ত্ৰৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰি খাদ্যবোৰ সহজে মিহলি হোৱাত আৰু আগলৈ গতি কৰাত সহায় কৰে
- শৰীৰৰ নলীবিহীন গ্রন্থিসমূহৰ পৰা গ্ৰন্থিৰস নির্গত হোৱাত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই শৰীৰৰ বিপাক ক্রিয়া সুস্থিৰে চলাত সহায় কৰে
- শৰীৰৰ গাঁঠিসমূহ পৰিপূৰ্ণ ৰূপত সঞ্চালিত কৰি ৰাখি গাঁঠিৰ জড়তা নোহোৱা কৰে
- শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা দূষিত আৰু বজ্জিত পদার্থসমূহ নিষ্কাষণত সহায় কৰে
- মাংস পেশীসমূহ সবল আৰু পৰিবৰ্দ্ধন কৰাত সহায় কৰে
- শৰীৰত জমা হোৱা চৰ্বিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰ আটিল কৰে
- ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে
- হৃদপিণ্ড, হাঁওফাঁও আৰু মগজুৰ উৎকর্ষ সাধন হয়
- মনৰ অৱসাদ নোহোৱা কৰে
- দুৰ্ভাৱনা আৰু অশান্তি নোহোৱা কৰে
- মানসিক চাপ নোহোৱা কৰি মন শান্ত কৰে
- দুৰ্যোগৰ সময়ত শৰীৰৰ সহন শক্তি বৃদ্ধি কৰে
- বিষ, বেদনা সহিব পৰা শক্তিও বৃদ্ধি কৰে
- মনোযোগ আৰু মনৰ চিন্তা শক্তিও বৃদ্ধি কৰে
ওপৰত উল্লেখ কৰা সুফলসমূহ লাভ কৰিবলৈ হ'লে নিয়মিতভাৱে যোগাভ্যাস আৰু প্রাণায়াম কৰাৰ আৱশ্যক । ইয়াৰ চৰ্চাই অকল স্বাস্থ্য ৰক্ষাতহে সহায় কৰে এনে নহয়, লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমি নানা ধৰণৰ ৰোগৰ পৰাও মুক্তি পাব পাৰো । ইতিমধ্যে ভুগি থকা ৰোগৰ পৰাও আৰোগ্য লাভ সম্ভৱ হ'ব পাৰে অকল নিয়মিত যোগ আৰু প্ৰাণায়াম চৰ্চাৰ দ্বাৰা । উদাহৰণস্বৰূপে মাংসপেশী আৰু গাঁঠিৰ বিষ, স্পণ্ডেলাইচিছ, কঁকালৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, বহুমূত্ৰ ৰোগ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, বিভিন্ন শ্বাসজনিত ৰোগ, কোষ্ঠকাঠিন্যতা আৰু অজীর্ণৰোগ আদি যোগভ্যাস আৰু প্রাণায়ামৰ যোগেদি নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰি । যিসকলে এই চর্চা নিয়মিত আৰু নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কৰি থাকে, তেওঁলোকে এনেবোৰ ৰোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় লাভ কৰিব পাৰে ।
প্রাণায়াম কি ?
প্রাণায়াম মানে কি সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি ডাঃ শর্মাই কয়," প্রাণ মানে বতাহ (অক্সিজেন) আৰু আয়ম মানে হ'ল নিয়ন্ত্রণ । আমি সকলোৱে জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে উশাহ -নিশাহ লৈ থাকো। এই প্রক্রিয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰ কোষবোৰে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আহৰণ কৰে । শৰীৰৰ ভিতৰত হৈ থকা বিভিন্ন বিপাক ক্ৰিয়া আৰু কোষৰ দ্বাৰা শক্তি উৎপাদন ক্ৰিয়াৰ বাবে অক্সিজেনৰ খুবেই প্রয়োজন । অক্সিজেন নহ'লে জীৱন ধাৰণ সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে অক্সিজেনক জীৱনদায়িনী শক্তি বা প্রাণ আখ্যা দিয়া হৈছে । স্বাভাবিক অবস্থাত আমি উশাহ-নিশাহ লোৱা সম্পর্কে সচেতন নহয় । ইয়াৰ লগত মনৰো কোনো সম্বন্ধ নাই; কিন্তু যেতিয়া আমি সজ্ঞানে, এক নিয়ন্ত্রিত হাৰত আৰু কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে উশাহ-নিশাহ লও, তাকেই প্রণায়াম বুলি কোৱা হয় । শৰীৰৰ প্রতিটো কোষেই অক্সিজেন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পায় । হৃদপিণ্ড আৰু হাঁওফাঁওৰ কার্য প্রণালীৰ উন্নতি হোৱা বাবে মানুহ দীৰ্ঘজীৱী হয় ।"
ডাঃ শর্মাই কয় যে প্রাণায়ামৰ উপকাৰিতা হ'ল ইয়াৰ নিয়মিত অনুশীলনীৰ দ্বাৰা প্রতিজন ব্যক্তিয়ে দীঘল আৰু গভীৰ উশাহ লোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে । আমি সকলোৱে জানো যে প্রকৃতিৰ নিয়ম অনুযায়ী গভীৰ আৰু পাতলকৈ উশাহ লোৱা প্রাণী দীর্ঘজীৱী হয় আৰু ঘনকৈ উশাহ লোৱা প্রাণী অল্পায়ু হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে জলচৰ প্ৰাণী কাছই প্রতি মিনিটত মাত্ৰ এবাৰহে উশাহ লয় আৰু ইয়াৰ গড় আয়ুস হ'ল এশ বছৰ । আনহাতে ঘনাই উশাহ লোৱা আমাৰ ঘৰচীয়া প্ৰাণী কুকুৰ, মেকুৰী আদিৰ আয়ুস অতি কম । প্রকৃতিৰ এই নিয়ম অনুযায়ী প্রাণায়াম কৰা লোকৰ আয়ুস বৃদ্ধি নিশ্চিত।
প্ৰাণায়ামৰ দ্বাৰা মগজুৰ স্নায়ুকোষবোৰৰ ক্ৰিয়াৰ উন্নতি সাধন হয় । ফলত স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ আৰু বিশ্লেষণ কৰিব পৰা শক্তি বৃদ্ধি পায় । আনহাতে মানসিক সমস্যাবোৰ যেনে-উত্তেজনা, উদ্বিগ্নতা, ভয়, খং, হতাশগ্রস্ততা, অত্যাধিক যৌন উত্তেজনা আৰু অন্যান্য মানসিক বিকাৰ আদি নিয়মিতভাৱে প্রাণায়াম অনুশীলনীৰ দ্বাৰা নিশ্চয়কৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি ।
যোগ-প্রাণায়ামে ৰোগ নিৰাময় কেনেকৈ কৰে ?
ওপৰত কৰা আলোচনাৰ পৰা এটা কথা প্রতীয়মান হয় যে প্রাণায়ামৰ দ্বাৰা শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন আহৰণ কৰে । এই অক্সিজেন হাঁওফাঁওৰ কোষৰ বেৰত থকা তেজবাহী নলীৰ ভিতৰত থকা তেজৰ লগত মিহলি হৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন কোষলৈ যায় । আমি খোৱা আহাৰৰ এক মুখ্য উপাদান শৰ্কৰা হজম হৈ গ্লুকোজ হিচাপে তেজত প্রবেশ কৰে আৰু ইয়াকো শেষত কোষলৈ লৈ যায় । কোষৰ ভিতৰত থকা মাইটোকন্দ্রিয়া নামৰ অংশটোত এই দুই উপাদানৰ মাজত ৰাসায়নিক ক্রিয়া হৈ এঙাৰ গেছ, পানী আৰু এটিপি নামৰ শক্তি উৎপাদন কৰে ।
অক্সিজেন গ্লুকোজ এঙাৰ গেছ পানী :
এই ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা এঙাৰ গেছ শৰীৰে হাঁওফাঁওৰ যোগেদি উলিয়াই দিয়ে, পানীখিনি আৱশ্যকতা অনুযায়ী শৰীৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটিপি নামৰ শক্তি শৰীৰৰ ভিতৰত হৈ থকা প্ৰতিটো বিপাক ক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয় । এটিপি অবিহনে শৰীৰৰ বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া চলিব নোৱাৰে, ফলত শৰীৰত বিসঙ্গতিয়ে দেখা দিয়ে । শৰীৰৰ কোষসমূহে যিমানে অক্সিজেন পায়, সিমানে সুস্থ হৈ থাকে আৰু পর্যাপ্ত পৰিমাণে এটিপি উৎপন্ন কৰিব পাৰে ।
আগতে কোৱা হৈছে যে স্বাভাৱিক অৱস্থাত লোৱা উশাহ-নিশাহৰ সময়ত কেবল এক-চতুর্থাংশ হাঁওফাঁওৰ কোষেহে কাম কৰে আৰু সেয়েহে শৰীৰে অতি কম পৰিমাণে অক্সিজেন আহৰণ কৰে । কেবল প্ৰাণায়াম কৰিলেহে যথেষ্ঠ পৰিমাণে অক্সিজেন কোষবোৰত উপলব্ধ হয় । সেয়েহে নিয়মিত ৰূপে প্রাণায়াম কৰা লোকৰ কোষবোৰ সুস্থ আৰু সবল হয় আৰু এনে কোষক কোনো ৰোগে আক্রমণ কৰিব নোৱাৰে । আনহাতে ৰোগাক্রান্ত মানুহে যদি নিয়মিত ৰূপে প্রাণায়াম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকে ৰোগৰ পৰা নিৰাময় লাভ কৰে । তদুপৰি প্ৰাণায়াম আৰু যোগাসনে ৰক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসৰ প্রক্রিয়া, হজম প্রক্রিয়া আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰভুত উন্নতি সাধন কৰে । সেয়েহে শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাৰে উৎকর্ষ সাধন হয় ।
প্রাণায়ামৰ নিয়ম
- প্রাণায়াম সদায় নিয়মমতে আৰু অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকৰ তত্বাবধানতহে আৰম্ভ কৰা উচিত
- যিকোনো ৰোগাক্রান্ত লোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে প্রাণায়াম কৰা উচিত
- প্রাণায়াম কৰোতে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী সুখাসন, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন বা বজ্রাসনত বহিব লাগে
- ৰাজহাড় পোন কৰি আৰু ডিঙি পোণ কৰি, চকু মুদি একান্ত চিত্তেৰে প্ৰাণায়াম কৰা উচিত
- প্ৰাণায়ামৰ সময়ত শৰীৰৰ কোনো অংগতে অহেতুক চাপ পৰা উচিত নহয়। মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ স্বাভাৱিক হৈ থকা বাঞ্ছনীয়
- হাতৰ আঙুলিকেইটা সাধাৰণতে জ্ঞানমুদ্রা বা ধ্যান মুদ্রাত ৰখা উচিত
- প্রাণায়ামৰ সময়ত অন্য সকলো চিন্তা পৰিহাৰ কৰি কেবল শৰীৰটো আৰু ভগবানৰ চিন্তাহে কৰা উচিত
- প্রাণায়াম কৰি থাকোতে যদি ভাগৰ লাগে, কিছুসময় স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ লৈ জিৰোৱা উচিত
প্রাণায়াম কৰাৰ উপযুক্ত সময় কি ?
এই ক্ষেত্ৰত ডাঃ শর্মাই কয়," পৰাপক্ষত পুৱা সোনকালে শুই উঠি প্রাণাযাম কৰা উচিত। পুৱা বায়ুমণ্ডলত থকা বতাহ বিশুদ্ধ আৰু ঠাণ্ডা হৈ থাকে । তদুপৰি প্ৰাণায়াম কৰাৰ পাছত মন আৰু শৰীৰ দিনটোৰ বাৰে সতেজ আৰু সবল হৈ থাকে;কিন্তু যদি আপুনি কিবা কাৰণত পুৱা প্ৰাণায়াম কৰিব নোৱাৰে, গধূলি বা দিনটোৰ যি কোনো সময় আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী বাচি ল'ব পাৰে । পিচে খোৱাৰ পাছত কমেও চাৰি ঘণ্টা সময় বিৰতি লৈহে প্রাণায়াম কৰা উচিত । প্রাণাযাম কৰাৰ আগতে এগিলাচ পানী খোৱাতো অপকাৰী নহয় ।"
প্ৰাণায়াম কৰাৰ উপযুক্ত স্থান কি ?
বতৰ ভালে থাকিলে মুকলি পথাৰ বা ফিল্ডত বহি প্রাণায়াম কৰাতো শ্রেয় । তেনেধৰণৰ স্থানৰ অভাৱত সুন্দৰকৈ বতাহ সোমোৱা আহল বহল কোঠালীও ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত । সাধাৰণতে অন্য লোকৰ দ্বাৰা আমনি নোপোৱাকৈ কৰিব পৰা যি কোনো স্থানেই ইয়াৰ বাবে উপযোগী । অফিচৰ কোঠাৰ এটা নিৰিবিলি কোণতো বহুতে সুন্দৰকৈ প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে । চহৰ অঞ্চলত যদি প্ৰদূষণমুক্ত স্থানৰ অভাৱ । গতিকে এগছি ঘিৰ চাকি জ্বলাই লৈ এটা আহল বহল কোঠাতে প্রাণায়াম কৰিব পাৰি ।
কেনেধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধা উচিত ?
ঢিলা আৰু আৰামদায়ক কাপোৰ পিন্ধিহে প্রাণাযাম কৰা উচিত। কপাহী সূতাৰে তৈয়াৰী কাপোৰ এনে ক্ষেত্রত বেচি সুবিধাজনক।
আহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত ?
- পৰাপক্ষত নিৰামিষ আহাৰ ভোজন কৰিব পাৰিলে ভাল হয় । সেয়া সম্ভৱ নহ'লে সিদ্ধ আৰু কম মচলযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- গাখীৰ, কেঁচা ফল-মূল আদি এই ক্ষেত্ৰত বেচি ফলদায়ক
- আহাৰত সেউজীয়া শাক-পাচলি যথেষ্ঠ পৰিমাণে থকা উচিত
- অতি ভোজন পৰিহাৰ কৰাতো অপৰিহাৰ্য
- যিকোনো ধৰণৰ মাদক দ্রব্য বর্জনীয়
দৈনিক যোগ প্ৰাণায়ামৰ কাৰ্যসূচী কেনে হোৱা উচিত?
এজন সুস্থ মানুহে দৈনিক কমেও এঘন্টা সময় যোগ- প্রাণায়াম কৰা উচিত । তলত উল্লেল্লখ কৰা মতে যোগ-প্রাণায়াম কৰিব পাৰে-
- যৌগিক জগিং ৫ মিনিট
- ভন্ত্রিকা প্রাণায়াম ৩মিনিট
- কপালভাটি প্রাণায়াম ১০ মিনিট
- বাহ্য প্রাণায়াম ১ মিনিট
- উজ্জাই প্রাণায়াম ১ মিনিট
- অনুলম-বিলোম প্রাণায়াম ১০ মিনিট
- ভ্ৰামৰি আৰু উদ্গীথ প্রাণায়াম ২ মিনিট
- প্রণব প্রাণায়াম (ধ্যান) ৩ মিনিট
লগতে পঢ়ক :দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস : গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ
বিশ্বজুৰি পালন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস; কলকাতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, গুৱাহাটীত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ যোগাভ্যাস