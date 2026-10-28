উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত দেশ-বিদেশৰ ২০০ গৰাকী বিজ্ঞানী, চিকিৎসক আৰু গৱেষকৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : October 28, 2026 at 8:05 PM IST
তেজপুৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণা আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত তিনিদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ভাৰত আৰু বিদেশৰ প্ৰায় ২০০গৰাকী বিজ্ঞানী, চিকিৎসক আৰু গৱেষকে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সন্মিলনত কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণাৰ শেহতীয়া অগ্ৰগতিক ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণৱিক জীৱবিজ্ঞান আৰু জৈৱপ্ৰযুক্তি বিভাগৰ উদ্যোগত ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত ‘মাইট’কণ্ড্ৰিয়া, কোষৰ মৃত্যু আৰু মানুহৰ ৰোগ: গৱেষণাৰ সাম্প্ৰতিক অগ্ৰগতি’ শীৰ্ষক সন্মিলনখন জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়, গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাৰ কৰ্কট চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু ক্ৰাইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৰাটগাৰ্ছ স্কুল অৱ বায়'মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ছায়েন্সেছ আৰু ৰছৱেল পাৰ্ক কম্প্ৰিহেনছিভ কৰ্কট কেন্দ্ৰই সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে বহু স্থানত উন্নত গৱেষণাগাৰ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা এতিয়াও সীমিত । বিশ্বৰ কৰ্কট গৱেষণাৰ শেহতীয়া অগ্ৰগতিৰ সৈতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গৱেষণা আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰক সংযোগ কৰিবলৈ এই সন্মিলনখনৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই সন্মিলনখনত আমেৰিকাৰ ৰছৱেল পাৰ্ক কম্প্ৰিহেনছিভ কৰ্কট কেন্দ্ৰ, ৰাটগাৰ্ছ স্কুল অৱ বায়'মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ছায়েন্সেছ, ইউনিভাৰ্চিটি অৱ অকলাহোমা, ৱেক ফৰেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কেনছাছ আৰু ফ্লৰিডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সন্মিলনখনত অনুষ্ঠিত ১৩টা বৈজ্ঞানিক অধিৱেশনৰ জৰিয়তে গৱেষক, চিকিৎসক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ গৱেষণাৰ ফলাফল বিনিময় কৰাৰ লগতে কৰ্কট গৱেষণাৰ নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভৱিষ্যতৰ সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰো-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট গৱেষণা আৰু চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ উন্নত গৱেষণা সুবিধা, উপশমকাৰী চিকিৎসা আৰু ৰোগীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
সন্মিলনৰ আহ্বায়ক তথা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আনন্দ শংকৰ ৰামটেকেই কৰ্কট ৰোগৰ বিপদজনক কাৰকসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি, সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ফলাফল উন্নত কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ কৌশল গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
সন্মিলনত নয়ডাৰ গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক আৰ পি সিং, আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেলুলাৰ এণ্ড মলিকিউলাৰ মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক জেৰী ই চিপুক আৰু পুনেৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চেল ছায়েন্সৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক অধ্যাপক শৰ্মিলা বাপটে অংশগ্ৰহণ কৰে । অধ্যাপক আৰ পি সিঙে কৰ্কট কোষৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু ৰোগীৰ অৱস্থা অনুসৰি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
অধ্যাপক জেৰী ই চিপুকে জৈৱ-সক্ৰিয় লিপিড আৰু ঔষধৰ জৰিয়তে লক্ষ্য কৰিব পৰা সম্ভাৱ্য জৈৱিক উপাদানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে । আনহাতে, অধ্যাপক শৰ্মিলা বাপটে কৰ্কট কোষৰ বিপাকীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিখুঁত তথা লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসাৰ নতুন সম্ভাৱনা চিনাক্ত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
নৱপ্ৰজন্মৰ গৱেষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সন্মিলনত ‘ইয়ং ইনভেষ্টিগেটৰছ এৱাৰ্ড’ অধিৱেশনো অনুষ্ঠিত হয় । এই অধিৱেশনত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ গৱেষকসকলে নিজৰ গৱেষণাৰ ফলাফল উপস্থাপন কৰাৰ লগতে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে মতবিনিময় আৰু পৰামৰ্শ লাভৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে
স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা