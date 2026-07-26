নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান

নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান
এগৰাকী সুস্থ ব্য়ক্তিক কিমান সময় টোপনিৰ প্ৰয়োজন ? নিদ্ৰাহীনতাই কেনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰে জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : July 26, 2026 at 2:43 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকেই দিনটোৰ বেছিভাগ সময় লেপটপ আৰু ম'বাইল ফোন, ইন্টাৰনেট, কম্পিউটাৰ আদিতেই ব্য়স্ত হৈ থাকে । আনকি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতো মাজনিশালৈকে ডিজিটেল জগতখনত ডুব গৈ থাকে । গভীৰ নিশাও চকু মুদিব নোৱাৰিলে আকৌ ম'বাইলটো খুলি চাৰ্চ কৰে । পুৱা দুঘণ্টামান চকু মুদিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত আকৌ নিজৰ কামত ব্য়স্ত হোৱাৰ সময় হয় । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এনে অভ্যাসে গা কৰি উঠিছে । ফলত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে টোপনি । দীৰ্ঘদিনীয়া টোপনিত ব্যাঘাত জন্মা মানে নিদ্ৰাহীনতাই গা কৰি উঠে ।
যদি কোনোবাই নিজৰ শৰীৰৰ ঘড়ীটোক আওকাণ কৰি নিশাৰ পিছত নিশা উজাগৰে থাকে বা দিনত কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে শুই থাকে, তেন্তে দুয়োটাৰে কোনোটোৱেই শৰীৰ-মনৰ বাবে উপকাৰী নহয় । অৱশ্যে সকলো টোপনিৰ সমস্যাকেই আমি নিদ্ৰাহীনতা বুলি ক'ব নোৱাৰো ।
"টোপনি হৈছে সেই সোণালী শিকলি যিয়ে স্বাস্থ্য আৰু আমাৰ শৰীৰক একেলগে বান্ধি ৰাখে ।" থমাছ ডেকাৰৰ এই উক্তিটোৰ আঁৰতেই আছে স্বাস্থ্যৰ বাবে টোপনিৰ কিয় প্ৰয়োজন । টোপনি অবিহনে কোনো মানুহেই সু-স্বাস্থ্যৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰে । কাৰণ শৰীৰিক-মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ পুষ্টিকৰ আহাৰৰ সমানেই ভাল টোপনিৰো প্ৰয়োজন ।
টোপনিৰ বাবে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন ?
টোপনি হ'ল শৰীৰ আৰু মনৰ এক স্বাভাৱিক জিৰণিৰ অৱস্থা,য’ত চেতনা সাময়িকভাৱে হ্ৰাস পায় । সুস্থ শৰীৰৰ বাবে এগৰাকী সুস্থ লোকক দৈনিক ৭-৯ ঘণ্টা টোপনি অতিকৈ প্ৰয়োজন । শিশু আৰু বয়স্ক লোক অথবা গৰ্ভৱতী মহিলা বা অসুখীয়া মানুহক ইয়াতকৈও বেছি সময় টোপনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে । কিমান টোপনি যথেষ্ট হয় সেয়া ব্যক্তি আৰু বয়সভেদে ভিন্ন ।
প্ৰতি তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ অনিদ্ৰা :
আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকৰেই নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্য়া । বিভিন্ন কাৰণত শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়স্কলৈকে এনে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় । এক তথ্য় অনুসৰি বিশ্বজুৰি প্ৰতি তিনিগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ অনিদ্ৰাৰ লক্ষণ দেখা যায় । প্ৰায় ১০% প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া (দীৰ্ঘকালীন) অনিদ্ৰা হয়, যিটো কমেও তিনিমাহলৈকে থাকে ।
বিশ্বজনীন সমস্য়া :
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ শেহতীয়া তথ্য় অনুসৰি বিশ্বৰ ১৬ %ৰ পৰা ১৬.২ % প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক অনিদ্ৰাত আক্ৰান্ত হৈছে । প্ৰায় ৭.৯ %ৰ পৰা ১০ শতাংশই দীৰ্ঘদিনীয়া অনিদ্ৰাৰ সমস্য়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ সেৱন কৰে । এই তথ্য় অনুসৰিয়েই বিশ্বজুৰি আনুমানিক ৮৫২ নিযুত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক অনিদ্ৰাত আক্ৰান্ত । ইয়াৰে প্ৰায় আধা ৪১৪ নিযুত লোক গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । তদুপৰি বিশ্বৰ প্ৰায় ৩০%ৰ পৰা ৫০% লোকে নিয়মিতভাৱে দীৰ্ঘদিনীয়া বা হ্ৰস্বম্যাদী অনিদ্ৰাৰ লক্ষণ অনুভৱ কৰি আহিছে । এই পৰিসংখ্যাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি বিশ্বত নিদ্ৰাহীনতা কেনেদৰে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
৬১% ভাৰতীয়ই নিশা ৬ ঘণ্টাৰো কম শোৱে :
ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অৱ পাব্লিক হেল্থৰ শেহতীয়া মেটা বিশ্লেষণে দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয়সকলৰ মাজত অনিদ্ৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ প্ৰায় ২৫.৭% । সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে প্ৰায় ৬১% ভাৰতীয়ই নিশা ৬ ঘণ্টাৰো কম সময় শোৱে । এয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে । ভাৰতত অনিদ্ৰা এক প্ৰধান চিন্তা হৈ পৰিছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰায়প্ৰাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাৰ ২৫%ৰ পৰা ৩০%ৰ ওপৰতেই পৰিছে ।
ভাৰতীয় প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত অনিদ্ৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সাধাৰণতে প্ৰায় ২৫.৭% বুলি উল্লেখ কৰা হয় যদিও কিছুমান আঞ্চলিক নগৰীয়া আৰু বৃত্তিগত অধ্যয়নে ৩০%ৰ পৰা ৪০% পৰ্যন্ত হাৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে । নৱপ্ৰজন্ম আৰু মহিলাৰ মাজত এই সংকট বিশেষভাৱে তীব্ৰ । কিছুমান নগৰীয়া কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই হাৰ ৭১.৩% পৰ্যন্ত দেখা যায় ।
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকান হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ জাৰ্নেল চাৰ্কুলেচন ৰিচাৰ্চত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি সাধাৰণ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৩০-৪০% লোকে অনিদ্ৰাৰ লক্ষণ (টোপনি অহা বা টোপনি অহাত অসুবিধা) অনুভৱ কৰে । তদুপৰি ১০–১৫% লোকে দীৰ্ঘদিনীয়া নিদ্ৰাহীনতাৰ সন্মুখীন হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া অনিদ্ৰা হৈছে এনে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা য’ত টোপনিৰ অসুবিধা দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্য়াহত থাকে । এনে সমস্য়া সপ্তাহত কমেও তিনিবাৰকৈ কমেও তিনিমাহলৈকে অব্যাহত থাকে ।
এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, " নিদ্ৰাহীনতাই তৎক্ষণাত জীৱন সংকটজনক নকৰে; কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া হ'লেই বিপজ্জনক হ’ব পাৰে । এই সমস্য়াই দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ফলত জ্ঞানশক্তি, স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা আৰু দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা অধিক হয় । সময়ৰ লগে লগে হতাশা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগৰ দৰে গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত জটিলতাৰ সৈতে সংস্পৃক্ত হৈ পৰে । এইবোৰ লাহে লাহে হৈ থাকে বাবে মানুহে প্ৰথম অৱস্থাত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে । এতিয়া কম বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়স্কলৈকে প্ৰায়ভাগে নিদ্ৰাহীনতাত ভুগিছে । "
নিদ্ৰাহীনতাৰ লক্ষণ:
- নিশা টোপনিত ব্য়াঘাত
- দিনত ভাগৰুৱা অনুভৱ
- ৰাতি সঘনাই সাৰ পোৱা
- পুৱা সোনকালে সাৰ পোৱা
- দিনত টোপনি অনুভৱ হোৱা
- হতাশ বা উদ্বিগ্ন অনুভৱ
- মনঃসংযোগত ব্য়াঘাত জন্মে
- মনত ৰখাত অসুবিধা হোৱা
নিদ্ৰাহীনতাৰ কাৰণ
এই সন্দৰ্ভত জ্য়েষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ শৰ্মাই কয় যে অনিদ্ৰা কিয় হয় সেয়া বিশেষজ্ঞসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্য়াখ্য়া কৰিব পৰা নাই । কাৰণ ইয়াৰ লগত বহু কাৰক জড়িত হৈ আছে । সকলোৰে কাৰণ একে নহয়,ব্য়ক্তভেদে পৃথক । নিদ্ৰাহীনতা সাধাৰণতে মানসিক কাৰণত হয় বুলি ভাবে যদিও শাৰীৰিক কাৰণো থাকে -
- মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বাবে এনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া অনিদ্ৰা ৰোগীৰ প্ৰায় আধা সংখ্যক লোকৰ উদ্বেগ বা হতাশাই গা কৰে
- পৰিয়ালৰ ইতিহাস থাকিলেও এনে হোৱাৰ আশংকা থাকে
- মস্তিষ্ক অধিক সক্ৰিয় বা মগজুৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও টোপনিত প্ৰভাৱ পেলায়
- অস্থায়ী ৰোগ যেনে ক’ভিড-১৯ বা আঘাত আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অৱস্থা যেনে দীৰ্ঘদিনীয়া বিষ বা পাৰ্কিনছন ৰোগৰ ফলত অনিদ্ৰা হ’ব পাৰে
- কিছুমানৰ হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনো নিদ্ৰাহীনতাৰ কাৰক হ'ব পাৰে । বিশেষকৈ গৰ্ভাৱস্থা আৰু ৰজোনিবৃত্তিৰ সময়ত টোপনিৰ প্ৰভাৱ পৰে
- মানসিক চাপ বা কঠিন জীৱন পৰিস্থিতিয়ে অনিদ্ৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰে
- ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন গৱেষকৰ মতে, টোপনি আহিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত সময়ৰ ওপৰত চকু ৰাখিলে অনিদ্ৰা আৰু টোপনিৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এটা সৰু পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ টোপনিৰ মান উন্নত কৰিব পাৰে
- জেট লেগ আৰু নতুন কামৰ সময়সূচী (বিশেষকৈ শ্বিফ্টৰ কাম)ৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাটো কাৰক হ’ব পাৰে
- টোপনিৰ অভ্যাসেও অনিদ্ৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । তাৰ ভিতৰত টোপনি যোৱা, কিমান বজাত শুব, কেফেইন সেৱন কৰা আদি অভ্যাস আদিও অন্তৰ্ভুক্ত
- হজম স্বাভাৱিক নহ'লেও এনে সমস্য়াই গা কৰি উঠে
- আজিকালি নিশালৈকে মোবাইল,ইন্টাৰনেট আদিত ব্য়স্ত থকা বাবেও এনে হয়
- কিছুমান গুৰুপাকী খাদ্য় নিশা বেছিকৈ খোৱাৰ ফলতো এনে সমস্য়াই গা কৰি উঠে
- অনিদ্ৰাৰ ফলত ভিটামিন 'ডি',ভিটামিন 'বি ৬',ভিটামিন 'বি ১২' আৰু ভিটামিন 'চি'ৰ অভাৱ ঘটে
- ভিটামিন নহ’লেও আইৰণ আৰু মেগনেছিয়াম আদি পদাৰ্থৰ অভাৱে সঘনাই ৰেষ্টলেছ লেগছ চিনড্ৰম আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰে । ফলত টোপনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়
কেনে জটিলতাৰ সৃষ্টি হয় ?
মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে, মস্তিষ্ক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল টোপনি অতি প্ৰয়োজনীয় । ভাল টোপনিৰ অভাৱত জটিলতাই গা কৰি উঠে ।প্ৰাথমিক বিপদসমূহৰ ভিতৰত হতাশা, উদ্বেগ, মানসিক অৱসাদ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । তদুপৰি উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, মেদবহুলতা আৰু টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ দৰে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ আশংকাও বৃদ্ধি কৰে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া টোপনিৰ অভাৱৰ সৈতে ৰক্তচাপৰ লগতে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা অধিক হয় ।
- তদুপৰি বিপাকীয় আৰু ওজনৰো চিন্তা হৈ পৰে । টোপনিৰ অভাৱে ক্ষুধাৰ হৰম’নত ব্যাঘাত জন্মোৱা ফলত বিপাকীয় চিনড্ৰম, ওজন বৃদ্ধি আৰু টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়
- টোপনিৰ অভাৱে বৰ্তমানৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষৰ অৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে
- মস্তিস্কই টোপনিৰ সহায়ত বিষাক্ত পদাৰ্থ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু স্মৃতি কঠিন কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া অনিদ্ৰাই স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ আৰু শিক্ষণ ক্ষমতাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলায় । ইয়াৰ সৈতে ডিমেনচিয়া আৰু এলঝেইমাৰ ৰোগৰ অধিক আশংকা থাকে
- টোপনিৰ অভাৱ মানে খিংখিঙীয়াতা আৰু আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰা হয়
- জীৱনশৈলী আৰু সুৰক্ষাত প্ৰভাৱ পৰিলে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা থাকে
- দিনৰ ক্লান্তিৰ ফলত দৈনন্দিন কাম-কাজ সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষমতা সীমিত হয় । তদুপৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস পায়
অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱঃ
নিদ্ৰাহীনতাৰ প্ৰভাৱ কেৱল শাৰীৰিক-মানসিকতে সীমাবদ্ধ নাথাকে,অৰ্থনীতিতো পৰে । এওই বিষয়ে বহুতেই জ্ঞাত নহয় । ২০২৫ চনত ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অৱ পাব্লিক হেল্থত প্ৰকাশিত এক পদ্ধতিগত পৰ্যালোচনাত প্ৰায় ৬৮,০০০ লোকক বিশ্লেষণ কৰি দেখা গৈছিল যে প্ৰতি চাৰিজন ভাৰতীয়ৰ এজনে অনিদ্ৰাত আক্ৰান্ত । আনহাতে এক তৃতীয়াংশতকৈ অধিক লোকে বাধাপ্ৰাপ্ত শ্লিপ এপনিয়াত আক্ৰান্ত হয় । নিদ্ৰাহীনতাৰ ফলত প্ৰায় কৰ্মক্ষেত্ৰত হোৱা ভুল আৰু মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন হ্ৰাস পায় । অপৰ্যাপ্ত টোপনিৰ বাবে ভালদৰে টোপনি নহাৰ ফলত প্ৰধান অৰ্থনীতি সমূহৰ বছৰি শ শ কোটি টকা লোকচান হয় । সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্মশক্তি হ্ৰাস পায় । তদপৰি স্বাস্থ্যজনিত খৰচ বৃদ্ধি । দুৰ্ঘটনাৰ বাবে হোৱা ক্ষতি আদিৰ জৰিয়তে ই দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশত ব্য়াঘাত জন্মায় ।
নিশা টোপনি নহা বাবে দিনৰ ভাগত মনোযোগ আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা কমে আৰু কৰ্মদক্ষতা হ্ৰাস পায় । নিদ্ৰাহীনতাৰ ফলত হোৱা ভাগৰ আৰু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কৰ্মচাৰীয়ে সঘনাই কামত অনুপস্থিত থাকে । গৱেষণা অনুসৰি, ইয়াৰ ফলত বছৰি গড়ে ৪৪ৰ পৰা ৫৪ দিনৰ কৰ্ম-দিনৰ সমতুল্য ক্ষতি হ'ব পাৰে ।
নিদ্ৰাহীনতাত ভোগা লোকসকলৰ শাৰীৰিক ৰোগ যেনে উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা, ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় বাবে চিকিৎসালয়ৰ খৰচ, ঔষধৰ ব্যয় আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় বাজেটৰ বোজা বৃদ্ধি পায় । অপৰ্যাপ্ত টোপনিৰ বাবে গাড়ী বা মেচিন চলোৱাৰ সময়ত মনোযোগ হেৰুৱাই গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধিৰ পৰিণতিত অৰ্থনৈতিক ক্ষতি, চিকিৎসাৰ খৰচ আৰু বীমাৰ ব্যয় বৃদ্ধি হয় ।
অনিদ্ৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে ৩-৩-৩
বহুতেই হয়তো এই সংখ্য়াটো দেখা পোৱাৰ পিচত ভাবিছে যে টোপনিৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি ? '৩-৩-৩ নিয়ম' হৈছে মনক শান্ত কৰিবলৈ আৰু টোপনিৰ লগত জড়িত উদ্বেগ হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা সংবেদনশীল কৌশল । যেতিয়া ঘূৰি থাকে তেতিয়া দেখা পোৱা তিনিটা বস্তু, শুনিব পৰা তিনিটা বস্তু চিনাক্ত আৰু শৰীৰৰ তিনিটা অংশ লৰচৰ কৰে ।
তিনিটা বস্তু আপুনি দেখিছে: আপোনাৰ আন্ধাৰ কোঠাটোৰ চাৰিওফালে চাওক আৰু তিনিটা বস্তুৰ সবিশেষত মনোনিৱেশ কৰক ।
আপুনি শুনা তিনিটা কথা: ভালদৰে শুনিব আৰু তিনিটা সুকীয়া শব্দ চিনাক্ত কৰক ।
লৰচৰ কৰাৰ তিনিটা উপায়: শৰীৰৰ তিনিটা অংগ লৰচৰ কৰক, যেনে ভৰিৰ আঙুলি লৰচৰ কৰা বা হাতৰ কব্জা লাহে লাহে ঘূৰোৱা, একে সময়তে শাৰীৰিক অনুভূতিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে ।
কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি ?
দিনতেই হওক বা নিশাই নহওক কিয় টিভি, লেপটপ বা ফোনত কম সময় ব্য়স্ত থকাৰ অভ্য়াস গঢ়ি তুলিব লাগিব । ইলেক্ট্ৰনিক স্ক্ৰীণ চালে মস্তিস্ক সজাগ আৰু সক্ৰিয় হৈ পৰে । শুই উঠাৰ এঘণ্টা আগতে এনে স্ক্ৰীণৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব
- ধ্যান আৰু উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়ামে টোপনিত সহায় কৰে । নিয়মিতভাৱে এই ধৰণৰ ব্যায়ামৰ অভ্যাস কৰিলে মানসিক চাপ আৰু অনিদ্ৰাৰ পৰা মুক্তি পোৱাটো সম্ভৱ
- খাদ্য়ৰ লগতো টোপনিৰ সম্পৰ্ক আছে । কেফেইন সমৃদ্ধ খাদ্য খালে কেইবা ঘণ্টা ধৰি সজাগ হৈ থাকিব পাৰে । কফি আৰু চকলেটত এই উপাদান থাকে । গতিকে শোৱাৰ কমেও ৬ ঘণ্টা আগতে এনে খাদ্য খোৱা বন্ধ কৰিব লাগে । অত্যধিক তেলীয়া আৰু টেঙা খাদ্য খালে পাচন তন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । ফলত টোপনি অহাটো কঠিন হৈ পৰে
- শুবলৈ যাওতে চৌপাশৰ পৰিৱেশ শান্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে। কোঠাটোত কোমল পোহৰ টোপনিৰ বাবে অনুকূল । বিচনাখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে
- শুবলৈ যোৱাৰ সময়ত বহুতৰে মনত নানান চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় । এই চিন্তাই অনিদ্ৰাৰ কাৰণ । শোৱাৰ আগতে এই সমস্যাবোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত
- শোৱা ঘৰত টিভি আদি ৰাখিব নালাগে
- নিশা সোনকালে শোৱাৰ অভ্য়াস কৰিলেও সুফল পোৱা যায়
- শোৱাৰ পূৰ্বে সুৰা বা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিশেষ নিমখ; গোলাঘাটৰ যুৱকে দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন
জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়