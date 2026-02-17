কণীৰ পৰাও হ'ব পাৰে টাইফয়েড : জনালে বিশিষ্ট চিকিৎসকে
সংক্ৰামক ৰোগ টাইফয়েড, কেনেকৈ আক্ৰান্ত হয় লোক ? ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি ?
Published : February 17, 2026 at 7:04 PM IST
গুৱাহাটী: খাদ্য-প্ৰণালী, দৈনন্দিন জীৱন-শৈলী আদিৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগৰ সংখ্যা । আন আন ৰোগৰ দৰে মানৱ শৰীৰত দেখা দিয়া এক ভয়ংকৰ ৰোগ হ'ল টাইফয়েড । সালমোলেনা বেক্টেৰিয়াই আমাৰ শৰীৰক আক্রান্ত কৰাৰ ফলত আমাৰ দেহত টাইফয়েডে (Typhoid) দেখা দিয়ে । টাইফয়েড এটা সংক্ৰামক বেমাৰ । যি সাধাৰণতে দূষিত পানী আৰু খাদ্যৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হয় ।
টাইফয়েডৰ লক্ষণসমূহ কি কি ? ইয়াৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ? এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মাই ।
ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি:
- জ্বৰ হৈছে টাইফয়েডৰ অন্যতম লক্ষণ ৷
- শৰীৰত বিষ অনুভৱ হোৱাৰ লগতে গাঁঠিৰ বিষ হ'ব পাৰে ৷
- টাইফয়েড হলে পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে ৷
- কিছুমান লোকৰ ক্ষেত্ৰত টাইফয়েডৰ ফলত পেটত আলচাৰ হোৱাও দেখা যায় ৷
- দুৰ্বল বা ভাগৰ অনুভৱ কৰা এই ৰোগৰ আন এটা কাৰণ ৷
ইয়াৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে:
সাধাৰণ আমি জানো যে পানী আৰু খাদ্যৰ বীজাণুৰ ফলত আমাৰ দেহত এই ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । পানী আৰু খাদ্যৰ বাহিৰেও কণীত এই ৰোগ সৃষ্টিৰ বেক্টেৰিয়া থাকে । সেয়ে কেঁচা কণী কেতিয়াও খাব নালাগে । আনহাতে সদায় পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব লাগে । খাদ্যগ্ৰহণৰ পূৰ্বে সদায় ভালদৰে হাত ধুব লাগে । লগতে বজাৰৰ পৰা যেতিয়া শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰি আনে সেয়া ভালদৰে পৰিষ্কাৰ পানীত ধুই ল'ব লাগে । চালাদ আদি খাওঁতে সাৱধান হব লাগে, বিশেষকৈ ৰাজহুৱা ঠাইসমূহত । পানী সদায় ফিল্টাৰ কৰি খাব লাগে ।
টাইফয়েড হ'লে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাথাকে:
টাইফয়েড আক্ৰান্ত হোৱা বুলি গম পালে বহুতে ভয় খোৱা দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "টাইফয়েড হ'লে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই । সাধাৰণ তেজ পৰীক্ষা এটাত এই বীজাণুবিধ ধৰা পৰে । এণ্টিবায়'টিক আৰু চিকিৎসকৰ উচিত পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি ।"
এণ্টিবায়'টিক এবাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত টাইফয়েড আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে নেকি ?
যদিহে আপোনাৰ টাইফয়েড হৈছে আৰু আপুনি এণ্টিবায়'টিক গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেন্তে আপোনাৰ দেহত আকৌ টাইফয়েডৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "এণ্টিবায়'টিকে শৰীৰত থকা বীজাণুখিনি শেষ কৰি দিয়ে । পাছত যদি পুনৰ আপোনাৰ শৰীৰত সেই বীজাণু প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে পুনৰ সেই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।"