ভাৰতৰ ধঁপাত সংকট: গুটখা নিষিদ্ধৰ পিছতো মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই কিয় ?

ভাৰতৰ ধঁপাত সংকট: গুটখা নিষিদ্ধৰ পিছতো মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই কিয় ?
তথাকথিত টুইন-পাউচ মডেলে সৃষ্টি কৰিছে সমস্য়া ।
Published : September 9, 2026 at 12:06 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতত মুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য় ৰাখি গুটখা আৰু অন্যান্য ধোঁৱাবিহীন ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । পিছে এনে নিষেধাজ্ঞাৰ পিচতো বিগত সময়ত ভাৰতত মুখৰ কৰ্কট ৰোগে ধঁপাতে জনস্বাস্থ্যৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
ভাৰতৰ এই ভয়াবহ ছবিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ (এনএফএইচএছ) আৰু গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ চাৰ্ভে (জিএটিএছ)ৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিফলিত হৈছে । এই প্ৰতিবেদনৰ তথ্য় অনুসৰি ভাৰতে ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ বোজা কঢ়িয়াই থাকিবলগীয়া হৈ আছে । এনএফএইচএছ আৰু জিএটিএছৰ সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা পৰিসংখ্যাই এই ছবিখন স্পষ্ট ৰূপত দাঙি ধৰিছে । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৬০,০০০ৰ পৰা ৭০,০০০ নতুন মুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । আনহাতে বছৰি প্ৰায় ৪০,০০০ লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ।
গুটখাৰ ওপৰত আৰোপ ককৰা নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে তথাকথিত “টুইন-পাউচ” মডেল । যদিও কেইবাঠাইতো খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিয়মৰ অধীনত ধঁপাত বা নিকোটিনৰ সৈতে পান মছলাৰ প্ৰত্যক্ষ মিশ্ৰণ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তথাপি উৎপাদক আৰু বিক্ৰেতাসকলে পান মছলা আৰু সোৱাদযুক্ত ধঁপাতৰ বজাৰ পৃথক পৃথক পাউচত উপলব্ধ কৰাত বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্য়া হোৱা নাই ।
অ'ৰেল ছাবমিউকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ
ধঁপাতবিহীন পান মছলা সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ বুলি বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিয়াটো আন এক ভুল ধাৰণা । টকৌ গছৰ তামোল বা চুপাৰিয়ে নিজেই গ্ৰুপ ১ কাৰ্চিনোজেন হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত হৈছে । এইবোৰ যিসকলে নিয়মিতভাৱে খায় তেওঁলোকৰ অ'ৰেল ছাবমিউকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ হ’ব পাৰে । এনে হ'লে মুখৰ ভিতৰৰ কলাবোৰ জঠৰ হোৱাৰ লগতে স্থিতিস্থাপকতা হেৰুৱাই পেলায় ।
এই ক্ষেত্ৰত অনানুষ্ঠানিক বজাৰৰ জৰিয়তে নিষিদ্ধ আৰু সীমিত ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা আন এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । প্ৰতিবেদনত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে, গুটখা আৰু অন্যান্য ধোঁৱাবিহীন ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী এতিয়াও পান দোকান আৰু গেলামালৰ দোকানকে ধৰি গোপন বিক্ৰী নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে লাভ কৰাটো সম্ভৱ হৈছে ।
এনএফএইচএছ-৬ (২০২৩-২৪)ৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি দিল্লীত ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ২১.৩% লোকে (পুৰুষ ধঁপাত সেৱন কৰে । আনহাতে ১.৭% মহিলাই ধঁপাত সেৱন কৰে । এই সন্দৰ্ভত ইণ্ডিয়ান কেঞ্চাৰ ছ’চাইটিৰ সভানেত্ৰী জ্যোৎস্না গোভিলে উল্লেখ কৰি কয় ," প্ৰায় ৬০% মুখৰ কৰ্কট ৰোগী ধঁপাতৰ সৈতে জড়িত ।"
গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ ছাৰ্ভে-২, ২০১৬-১৭ৰ তথ্য অনুসৰি দিল্লীৰ ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ১৭.৮% লোক ধঁপাত সেৱনকাৰী । এই সংখ্যা পুৰুষৰ মাজত ২৮.৯% আৰু মহিলাৰ ৪.৮% । এই সমীক্ষাত দিল্লীত ধঁপাত সেৱনৰ বৈচিত্ৰ্যও দেখা গৈছে । ধঁপাতৰ ভিতৰত ৮.২% বিড়ি, তাৰ পিছতে চাধা ৪.৯%, চিগাৰেট ৪.৯% আৰু গুটখা ৩% সেৱন কৰে ।
ধঁপাত সেৱনে কেৱল ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়; ইয়াৰ ফলত পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰ্থিক বোজাও পৰাৰ আশংকা থাকে । এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যোৎস্না গোভিলে কয়,"যেতিয়া পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনকাৰী সদস্যজনৰ ধঁপাত সম্পৰ্কীয় গুৰুতৰ ৰোগ হয়, তেতিয়া দীৰ্ঘদিনীয়া চিকিৎসা, আয়ৰ ক্ষতি আৰু উৎপাদনশীলতা হ্ৰাসে পৰিয়ালটোক আৰ্থিক আৰু আৱেগিক দুৰ্দশাৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে ।"
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ হিচাপ অনুসৰি ভাৰতত স্বাস্থ্যসেৱাৰ খৰচ আৰু উৎপাদনশীলতাৰ ক্ষতিকে ধৰি ২০১৭-১৮ চনত ধঁপাত সংক্ৰান্তীয় ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ অৰ্থনৈতিক বোজা প্ৰায় ১.৭৭ লাখ কোটি টকা আছিল । একেদৰে ২০১৯-২১ বৰ্ষক সামৰি লোৱা এক অধ্যয়নতো ৩৫-৫৪ বছৰ বয়সৰ ভাৰতীয় পুৰুষৰ মাজত ধঁপাত সেৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত যথেষ্ট সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
এই প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে দিল্লীত মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ ৰেকৰ্ড কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩ চনত ২৯০১গৰাকী মুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল ।ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ ২৪২৯ জন আৰু মহিলাৰ ৪৭২ গৰাকী । ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ৩০৫১গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২৫৬৯জন পুৰুষ আৰু ৪৮২গৰাকী মহিলা আছিল ।
অৱশ্য়ে এই সমীক্ষাটোত আন এক বিষয়ো আঙুলিয়াই দিছে । দিল্লীৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা বিশেষ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাত্ৰা কৰা ৰোগীয়েও প্ৰভাৱ পেলায় । ৰাজধানীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয় আৰু কৰ্কট কেন্দ্ৰসমূহে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিম বংগকে ধৰি ৰাজ্যৰ ৰোগীক চিকিৎসা কৰে, দিল্লীত বহু পলম পৰ্যায়ৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
কৰ্কট বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে মুখৰ কৰ্কট ৰোগ এতিয়া কেৱল বয়সস্থ লোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাই । জ্যোৎস্না গোভিলৰ মতে, ২৫-৪০ বছৰ বয়সৰ লোকসকল ক্ৰমান্বয়ে আক্ৰান্ত হৈছে ।
পিজিআইএমএছৰ দন্ত চিকিৎসা বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ মঞ্জুনাথে কয় যে মানুহে মুখত স্থায়ী অস্বাভাৱিকতা লক্ষ্য কৰিলে গুটখা আৰু ধঁপাত সেৱন বন্ধ কৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
দন্ত চিকিৎসা বিভাগৰ অধ্যাপক ডাঃ হৰনীত সিঙেও কয় ,"কেৱল ধূমপান কৰা লোকসকলক নহয়, গুটখাকে ধৰি ধোঁৱাবিহীন ধঁপাত সেৱন কৰা লোকসকলক মুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ।" ডাঃ সিঙে পুনৰ কয় যে মুখৰ ভিতৰত যিকোনো অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন হ’লে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।
ৰোহটক পিজিআইএমএছৰ দন্ত চিকিৎসা বিভাগেও গ্ৰামাঞ্চলত সজাগতা অভিযান চলাইছে । এই অভিযানৰে মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণীৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰি সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছে । এই পদক্ষেপত ধঁপাত এৰিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকলৰ বাবেও সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে । এই লোকসকলে ধঁপাত বন্ধ কৰাৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ সমান্তৰালভাৱে বলবৎ কৰিব লাগিব । যেতিয়ালৈকে বাধা-নিষেধসমূহক বাস্তৱক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ সহজ উপলব্ধতাই দেশৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ বোজা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক ব্যাহত কৰি থাকিব ।
জিএটিএছ ২০১৬-১৭ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত ১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ প্ৰায় ২৬.৭ কোটি লোকে ধঁপাত সেৱন কৰিছিল । সমীক্ষাটোত দেখা গৈছে যে ২৮.৬% প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক বৰ্তমান ধঁপাত । ইয়াৰ ভিতৰত ৪২.৪% জন পুৰুষ আৰু ১৪.২% গৰাকী মহিলাও আছে । আনহাতে এনএফএই এছ-৬ৰ তথ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ ৩৮.১% পুৰুষ আৰু ৮.৪% মহিলাই যিকোনো ধৰণৰ ধঁপাত সেৱন কৰে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুমান অনুসৰি বিশ্বজুৰি ১২ বিলিয়নতকৈ অধিক লোকে ধঁপাত সেৱন কৰে । আনহাতে ধঁপাতৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ৭০ লাখতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ ভিতৰত নিজে সেৱন নকৰিলেও পৰোক্ষ ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ১৬ লাখতকৈ অধিক লোকো আছে ।
লগতে পঢ়ক:ধঁপাত সেৱন: ২৬ কোটি ভাৰতীয়ই বছৰি সেৱন কৰে ৮ লাখ টন ধঁপাত, ভয়ংকৰ বিপদক আমন্ত্ৰণ !
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?
গুৱাহাটীত প্ৰট'ন থেৰাপী কেন্দ্ৰ: কৰ্কট চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন