নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ: পলম হোৱাৰ পূৰ্বেই স্কুল আৰু পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা
হিমাচলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘটনা ।
Published : June 21, 2026 at 5:37 PM IST
শিমলা/কুল্লুঃ বিগত বৰ্ষত সংঘটিত এটা ঘটনাই পেছাত শিক্ষক তথা কুল্লুৰ শিক্ষক গৃহ সমিতিৰ মুৰব্বী শ্যাম লাল হাণ্ডাক স্তম্ভিত কৰিছিল । নৱম শ্ৰেণীৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ আচৰণৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখি তেওঁ আচৰিত হৈছিল ।
শ্যাম লাল হাণ্ডাই কয়, "নৱম শ্ৰেণীৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ আচৰণৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো মই লক্ষ্য কৰিলোঁ । বিদ্য়ালয়ত নিয়মীয়াকৈ উপস্থিত থকাটো তেওঁৰ বাবে আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত মিলি থকাৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱণতা আছিল; কিন্তু তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ থকাৰ লগতে শ্ৰেণীত উপস্থিত নথকা হ'ল । মই তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিলো । তেওঁলোকেও ছাত্ৰজনৰ আচৰণৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ কথা মোৰ সৈতে একমত হ'ল । তেওঁলোকে কয় যে সন্তানে নিজৰ কোঠাতেই থাকে; বন্ধু-বান্ধৱীকো লগ নকৰে আৰু খেলিবলৈও ওলাই নাযায় । তেতিয়াই মই সন্দেহ কৰিছিলো যে কিবা এটা গুৰুতৰ ভুল হৈছে । কাৰণ এই লক্ষণসমূহ সাধাৰণতে ড্ৰাগছ সেৱনৰ লগত জড়িত ।"
বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ড্ৰাগছ আতংক বৃদ্ধি পোৱাত শ্যামলাল হাণ্ডা উদ্বিগ্ন হৈ পৰে । নৱম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ নিয়াৰ সময়ত চিকিৎসকে জানিব পাৰিলে যে ছাত্ৰজনে গাঞ্জা সেৱন কৰি আছে । দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰো একেধৰণৰ লক্ষণ দেখা গ’ল । পিছত জানিব পৰা গ’ল যে তেওঁ হেৰ’ইনৰ প্ৰতি আসক্ত ।
সৌভাগ্যক্ৰমে এই দুয়োজন ছাত্ৰই সময়মতে চিকিৎসা আৰু পৰামৰ্শ লাভ কৰা বাবে এনেধৰণৰ নিচাৰ পৰিসৰৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই প্ৰসংগত শ্যাম লাল হাণ্ডাই অনুভৱ কৰে যে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰীয়ে এনেকুৱা ভাগ্যৱান নহয় । পৰিয়াল আৰু সমাজে দেশৰ ভৱিষ্যত বুলি গণ্য কৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ ড্ৰাগছ আসক্তিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰাদুৰ্ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
কেৱল শ্যাম লাল হাণ্ডাৰ দৰে শিক্ষকেই নহয়, অভিভাৱকসকলেও নিজৰ সন্তান, তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত আৰু বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত থকা বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সহযোগীসকলৰ প্ৰতি সমানে চিন্তা কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পৰা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হয় । অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পিতৃ-মাতৃয়ে চিনাক্ত কৰিব পৰা বিপদৰ লক্ষণ আছে নে ? ইয়াত বিদ্যালয় আৰু শিক্ষকে কি ভূমিকা ল’ব লাগে ? এই সন্দৰ্ভত "ইটিভি ভাৰত"ৰ "ভাৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ অধীনত বিশেষজ্ঞসকলে এই উদ্বেগসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।
লক্ষণসমূহ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি
কুল্লু নিচামুক্তি চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডাঃ সত্যব্ৰত বৈদ্যৰ মতে ড্ৰাগছ সেৱনৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়ে অজ্ঞানতাৰ বাবে বহু যুৱক বিপথে পৰিচালিত হয় । সচেতনতাৰ অভাৱৰ বাবে নিচাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচৰা একাংশই সহায় বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱা নাই । ডাঃ বৈদ্যই কয়, “বিশেষকৈ শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু বিদ্যালয়লৈকে বিস্তৃত হয় ।" নিচাসক্তক চিনাক্ত কৰিবলৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কিছুমান লক্ষণৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
ডাঃ বৈদ্যই কয়, “চকু ৰঙা হোৱা আৰু মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাটো ড্ৰাগছ সেৱনৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । লগতে ড্ৰাগছ বেজী দিয়া যুৱক-যুৱতীসকলে বেজীৰ ঘা লুকুৱাবলৈ প্ৰায়ে গৰমৰ দিনতো হাত দীঘল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।” ডাঃ বৈদ্যই লগতে কয় যে শৈক্ষিক আৰু ক্ৰীড়াৰ প্ৰদৰ্শন হ্ৰাস পোৱা, বন্ধুত্বৰ পৰিৱৰ্তন, মানসিক চাপ আৰু সামাজিক যোগাযোগৰ পৰা আঁতৰি অহা বিপদৰ লক্ষণ । সেইবাবে এইবোৰ কেতিয়াও আওকাণ কৰা উচিত নহয় । ডাঃ বৈদ্যইও কয় যে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখক আৰু যিমান পাৰি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ।
হিমাচলত আসক্ত যুৱক-যুৱতী বৃদ্ধি
হিমাচলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ সেৱনৰ প্ৰৱণতা । ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ভিতৰত কুল্লু জিলাৰ ভুণ্টাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত প্ৰায় ১৩ হাজাৰ লোক চিকিৎসাধীন হৈছিল । ডাঃ বৈদ্যৰ মতে, অধিকাংশ ৰোগীৰ বয়স ১৬ৰ পৰা ২৮ বছৰৰ ভিতৰত । এই বয়সৰ প্ৰায় ১৫০০ ছোৱালীয়েও চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছে । ডাঃ বৈদ্যই কয় যে এই যুৱকসকলৰ বহুতেই ভাং (গাঞ্জা) খাই আৰম্ভ কৰে আৰু লাহে লাহে হেৰ’ইনৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰে ।
আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন, বিশেষকৈ আঁতৰি যোৱা বা অকলশৰীয়া হোৱাটো দ্ৰব্য সেৱনৰ সাধাৰণ লক্ষণ । অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে আন কিছুমান লক্ষণ আছে যিবোৰক আওকাণ কৰিলে বিপদজনক হ’ব পাৰে ।
সাৱধান হ’বলগীয়া আন লক্ষণসমূহ
আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন, বিশেষকৈ আঁতৰি যোৱা বা অকলশৰীয়া হোৱাটো দ্ৰব্য সেৱনৰ সাধাৰণ লক্ষণ । অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে আন কিছুমান লক্ষণ আছে যিবোৰক আওকাণ কৰিলে বিপদজনক হোৱাৰ আশংকা থাকে । আই জি এম চি শিমলাৰ উপ-চিকিৎসা অধীক্ষক তথা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্ৰবীণ এছ ভাটিয়াৰ মতে, নিচাৰ সৈতে যুঁজি থকা লোকসকলে প্ৰায়ে ব্যক্তিগতভাৰে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাক অৱহেলা কৰা দেখা যায় । তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে গা ধোৱা, চুলি কটা বা চেহেৰাৰ যত্ন লোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিবলৈ ধৰে ।
ইয়াৰ লগতে আইজিএচিৰ মনোৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ দীনেশ দত্তই দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত আন কিছুমান লক্ষণৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছে । ডাঃ দত্তই সকীয়াই দিয়ে যে হঠাৎ খিংখিঙীয়া হোৱা, স্কুলত অনুপস্থিতি, পঢ়া-শুনাত মনোযোগ কম , কোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যা নোহোৱাকৈ দীৰ্ঘদিন ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকা, সাধাৰণতকৈ অধিক ধন দাবী কৰা আৰু কম যোগাযোগ কৰা এই সকলোবোৰ সতৰ্কবাণী । ডাঃ দত্তই পুনৰ কয়, "গাঞ্জা সেৱন কৰা লোকৰ চকু প্ৰায়ে ৰঙা হৈ থাকে, ভোক বৃদ্ধি আৰু মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন হয় । অনিদ্ৰা, অস্থিৰতা, পেটৰ বিষ আৰু শৰীৰৰ বিষ আদিও ড্ৰাগছ সেৱনৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে ।"
স্বাস্থ্য বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঃ ৰমেশেও এই কথাত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে । শিশুসকলে হঠাতে জেদি হোৱা, বাৰে বাৰে ধন দাবী কৰা বা ঘৰৰ পৰা বস্তু নোহোৱা হোৱা আদি পৰিস্থিতিক অভিভাৱকে আওকাণ কৰা উচিত নহয় । তেওঁ কয় যে এই লক্ষণসমূহ শিশুটি ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শ্যাম লাল হাণ্ডাই লগতে কয় যে বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে কুল্লুত শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সন্দেহজনক আচৰণ চিনাক্ত কৰিবলৈ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আছে । ইফালে, ৰামপুৰ বুছাৰৰ আন এজন শিক্ষক দিনেশে শ্যাম লাল হাণ্ডাৰ প্ৰতিধ্বনি দি কয় যে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ড্ৰাগছ সেৱনৰ গোচৰ ক্ৰমান্বয়ে চৰ্চালৈ আহিছে । দীনেশে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় কয়, "এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ-মাতৃয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ সন্তানে স্কুললৈ সময় মতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, কিন্তু শিক্ষকে কয় যে তেওঁলোকৰ সন্তান অনুপস্থিত বা নিয়মিতভাৱে পলম হয় । এনে পৰিস্থিতিত অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আৰু পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন ।"
বিদ্যালয়সমূহেও সমান দায়িত্ব ল’ব লাগে
শ্যাম লাল হাণ্ডাৰ মতে, যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেছিভাগ সময় বিদ্য়ালয় বা মহাবিদ্য়ালয়ত আৰু ঘৰত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কটায় । সেয়েহে সন্তানৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখাটো শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ’ব লাগে । তেওঁ লগতে কয়, "এই সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰাটো কেৱল বছৰত এবাৰ শ্লোগান দিয়া বা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা নহয় । তাৰ দ্বাৰা একো সলনি নহ'ব । বৰং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ।"
শ্যাম লাল হাণ্ডাই কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে
- শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ উভয়কে ধৰি ড্ৰাগছ বিৰোধী এম্বেছাদৰ নিযুক্তি দিয়া
- পুৱাৰ সভাৰ সময়ত ড্ৰাগছ সেৱন আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ওপৰত ১৫ মিনিটৰ আলোচনা কৰক
- মাহেকীয়া পৰামৰ্শ শিবিৰ আৰু মানসিক পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰা
- বিদ্যালয়ৰ ওচৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছ বিক্ৰী নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ উলংঘা হ’লে আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগে
- নিয়মিতভাৱে কেণ্টিন আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰ পৰীক্ষা কৰক, য’ত ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী আৰু ড্ৰাগছ লুকুৱাই থ’ব পাৰে
- উপস্থিতি, শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন, আৰু আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় আৰু অভিভাৱকৰ মাজত চলি থকা যোগাযোগ বজাই ৰখা
নিচাৰ সন্দেহ হ’লে প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ’ব লাগে ?
ডাঃ সত্যব্ৰত বৈদ্যই কয় যে প্ৰথম পদক্ষেপ হ’ল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ডাঃ সত্যব্ৰত বৈদ্যই কয় যে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু প্ৰয়োজন হ’লে ৰোগীক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে, কুল্লুত স্বেচ্ছাই চিকিৎসা বিচৰা যুৱক-যুৱতীসকলে ২৮ দিনীয়া পুনৰ্বাসন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় । ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি কেন্দ্ৰত বা ঘৰৰ পৰাই চিকিৎসা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে । এই চিকিৎসাৰ ভিতৰত ঔষধ, ব্যায়াম, পুষ্টিৰ সহায় আৰু নিয়মীয়া পৰামৰ্শ আদি প্ৰদান কৰা হয় । ডাঃ বৈদ্যই কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে পৰামৰ্শ অতি প্ৰয়োজনীয় । এই সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অভিভাৱক আৰু শিক্ষকে একেলগে কাম কৰিব লাগিব ।"
নিচাৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত বিপদ
ডাঃ দীনেশ দত্তই কয় যে গুৰুতৰ নিচাই প্ৰজন্ম ধ্বংস কৰিব পাৰে । হেপাটাইটিছ চি'ৰ উপৰি শিৰাত ড্ৰাগছ সেৱনে এইচআইভি আৰু অসুৰক্ষিত বেজীৰ ফলত হোৱা গুৰুতৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । লগতে অতিমাত্ৰা সেৱনৰ ফলত হৃদৰোগ আৰু মৃত্যুৰ আশংকাও বৃদ্ধি কৰে ।
সমাজে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰাটো প্ৰয়োজন
প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে চিকিৎসা বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেই নিচা সফলতাৰে ত্য়াগ কৰে । অৱশ্যে চিকিৎসকে সকীয়াই দিয়ে যে পুনৰ ৰোগ হোৱাৰো সদায় সম্ভাৱনা থাকে । ডাঃ দীনেশে কয় যে আৰোগ্য কেৱল ইচ্ছাশক্তিৰ ওপৰত নহয়, পৰিয়ালৰ সহায় আৰু সামাজিক গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল । ডাঃ দীনেশে কয়, "কেৱল ঔষধে একো সাধন কৰিব নোৱাৰে; ইয়াৰ বাবে নিচাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটো সমাজৰ এক সামূহিক দায়িত্ব হৈ পৰিব লাগিব । সমাজে প্ৰায়ে পক্ষপাতিত্ব বা হীনমন্যতাৰে নিচাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকসকলক চায় । ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ বাবে চাকৰি পোৱা, শিক্ষা অব্যাহত ৰখা আৰু জীৱন পুনৰ গঢ়ি তোলাটো কঠিন হৈ পৰে । পৰিয়ালৰ সহায়ৰ লগতে সমাজেও নিজৰ ভূমিকা পালন কৰাটো প্ৰয়োজন ।"
নিচা এটা ৰোগ, অপৰাধ নহয়:
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কৈশোৰ কালত শৈক্ষিক মানসিক চাপ, কেৰিয়াৰৰ চিন্তা আৰু কৌতুহলেৰে ভৰা এক মানসিক চাপৰ সময় । যুৱক-যুৱতীসকলে ভুলকৈ বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে এই মানসিক চাপৰ পৰা সাময়িকভাৱে সকাহ পাবলৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব পাৰে; কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভাল আৰু ভুলৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰখাৰ ক্ষমতাও মলিন হৈ পৰে । বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে ড্ৰাগছ সেৱন কেতিয়াও মানসিক চাপ বা আৱেগিক সমস্যাৰ সমাধান হ’ব নোৱাৰে । এজন নিচাসক্ত ব্যক্তিয়ে এক প্ৰকাৰৰ মানসিক ৰোগত ভুগি ভাল-বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায় । এনে লোকক কেৱল নিচাসক্ত’বুলি লেবেল লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসা আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰোগী হিচাপে গণ্য কৰা উচিত। তেওঁলোকক শাস্তি নহয়, মৰম, উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন ।
লগতে পঢ়ক:নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ: পঞ্জাৱৰ ড্ৰাগছ পিয়লে ভাৰতক ভৱিষ্যতৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিবনে?