চোবাই খোৱা ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ তালিকাত শীৰ্ষত ভাৰত
১৯৯০ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈকে ২০৪খন দেশ আৰু ভূখণ্ড সামৰি চলোৱা অধ্যয়নত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ ।
Published : October 2, 2026 at 7:19 PM IST
২০২৩ চনত চোবাই খোৱা ধঁপাত (গুটখা,চাধা আদি) সেৱনৰ ফলত বিশ্বত প্ৰায় ২ লাখ ৫১ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ইনষ্টিটিউট ফৰ হেল্থ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন (আইএইচএমই)ৰ এক নতুন অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । বিশ্বৰ মুঠ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৮৪ শতাংশ বুলি কোৱা হৈছে । গ্ল’বেল বাৰ্ডেন অৱ ডিজিজ ষ্টাডি ২০২৩ (জিবিডি ২০২৩)ৰ অংশ আৰু দ্য লেন্সেট গ্ল’বেল হেল্থত প্ৰকাশিত এই বিশ্লেষণত ভয়াবহ ছবিখন প্ৰকাশ পাইছে।
এই তালিকাত ভাৰত শীৰ্ষত আছে । চোবাই খোৱা ধঁপাত সেৱন কৰিলে মুখ, ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ, হৃদৰোগ (হাৰ্ট এটেক), ষ্ট্ৰোক আদি জীৱন সংকটজনক ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে । গৱেষকসকলে এই বিশ্লেষণ চোবাই খোৱা ধঁপাতৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱৰ বৰ্তমানলৈকে কৰা আটাইতকৈ বিস্তৃত মূল্যায়ন বুলি দাবী কৰিছে ৷
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈকে ২০৪খন দেশ আৰু ভূখণ্ড সামৰি অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল । ধঁপাত সেৱন ৰোধৰ বাবে দশক দশক ধৰি প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো যোৱা দুটা দশকত বিশ্বজুৰি ধঁপাত সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি অধ্যয়নত তথ্য় লাভ কৰা হৈছে ।
২০২৩ চনত বিশ্বজুৰি ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ প্ৰায় ২৪.১ কোটি লোকে ধঁপাত সেৱন কৰিছিল । এই পৰিসংখ্যাই বিশ্বৰ ধঁপাত সেৱনৰ হাৰৰ ৩.৯ শতাংশ সামৰি হৈছে । এই অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে পুৰুষৰ মাজত ব্যৱহাৰৰ হাৰ মহিলাতকৈ দুগুণ অধিক । সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ পিচতো কোনো দেশতে ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা নাই । বৰং ২৪খন দেশত যথেষ্ট বৃদ্ধিহে পোৱা দেখা গৈছে ।
দক্ষিণ এছিয়াই বহন কৰিছে অধিক বোজা
দক্ষিণ এছিয়াত ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা বেছি । তথ্য অনুসৰি ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ১৪.৬% লোকে ধঁপাত সেৱন কৰে । এই পৰিসংখ্যা বিশ্বৰ গড়ৰ প্ৰায় চাৰিগুণ (৩.৯%) বুলি কোৱা হয় । তুলনামূলকভাৱে পুৰুষৰ মাজত এই প্ৰাদুৰ্ভাৱ যথেষ্ট বেছি । প্ৰতি পাঁচজনৰ ভিতৰত এজন (২০%) ধঁপাতৰ প্ৰতি আসক্ত ।
আনহাতে মহিলাৰ ভিতৰত প্ৰতি দহৰ ভিতৰত এগৰাকী (১০%) ধঁপাতৰ প্ৰতি আসক্ত বুলি কোৱা হৈছে । অৰ্থাৎ প্ৰতি ১০ গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে ধঁপাত সেৱন কৰে। ধোঁৱাবিহীন ধঁপাত যেনে গুটখা, চাধা, জৰ্দা আৰু বিড়িৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ লগতে ইয়াৰ সহজ আৰু সুলভ উপলব্ধতাই দক্ষিণ এছিয়াত বিশেষকৈ ভাৰত, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানত ধঁপাত ব্যৱহাৰৰ আঁৰৰ প্ৰধান কাৰণ বুলি কোৱা হয় ।
ধঁপাত সেৱন ভাৰতত সৰ্বাধিক
এই অধ্যয়নত ভাৰতত চোবাই খোৱা ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ভাৰতত ১০.৫ কোটি লোকে চোবাই খোৱা ধঁপাত সেৱন কৰে । এই সংখ্যা বিশ্বৰ মুঠ ধঁপাতসেৱনকাৰীৰ দুই তৃতীয়াংশ বুলি কোৱা হৈছে । ১৯৮০ চনৰ পৰা দেশত ধঁপাতৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । কাৰণ প্ৰস্তুতকাৰীসকলে ইয়াক গুড়ি কৰি গুটখা পেকেটত বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিও ২০১২ চনত গুটখা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল তথাপি দেশত ইয়াক সহজে উপলব্ধ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হৈয়ে আছে ।
আইএইচএমইৰ স্বাস্থ্য মেট্ৰিক্স বিজ্ঞান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ লেখিকা তথা অধ্যাপিকা ডাঃ ইমানুৱেলা গাকিডৌৱে কয় যে এই ফলাফলসমূহে প্ৰমাণ কৰে যে চোবাই খোৱা ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক আকাৰৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি ।
ধঁপাত চোবাই খোৱাৰ ফলত
- ষ্টোক
- ওঁঠ আৰু মুখৰ কৰ্কট
- খাদ্যনলীৰ কৰ্কট
- ফেৰিংক্স কৰ্কট
- লেৰিংছৰ কৰ্কট
- নাক আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ
মুঠ স্বাস্থ্যৰ বোজাৰ ভিতৰত ষ্ট্ৰোক হৈছে সৰ্বাধিক । প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে ৫৫.৯ ডিএএলৱাই (অক্ষমতা-সামঞ্জস্যপূৰ্ণ জীৱন বছৰ)। ওঁঠ আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক । প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে ১৭.৪ ডিএএলৱাই । চোবাই খোৱা ধঁপাত বাবে বিশ্বত ওঁঠ আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ ডিএএলআই হৈছে ১৭.৩% । দক্ষিণ এছিয়াত এই সংখ্যা ৩০.৫% লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
১৯৯০ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত চোবাই খোৱা ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ডিএএলৱাই ১১৬% বৃদ্ধি পাই ৬৪.৮ লাখ হৈছে । গৱেষণাত এনেধৰণৰ ভয়াৱহ ছবি ফুটি উঠিছে ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি
চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী