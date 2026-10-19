ভাৰতৰ হাস্পতালত প্ৰয়োজন ২৯ লাখ নতুন বিছনাৰ, প্ৰতি এহাজাৰ ৰোগীৰ বিপৰীতে উপলব্ধ কেৱল ১.৬ খন বিছনা

ভাৰতৰ হাস্পতালত প্ৰয়োজন ২৯ লাখ নতুন বিছনাৰ, প্ৰতি এহাজাৰ ৰোগীৰ বিপৰীতে উপলব্ধ কেৱল ১.৬ খন বিছনা
চিবিআৰইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশত প্ৰতি এহাজাৰ ৰোগীৰ বিপৰীতে কেৱল ১.৬ খন বিছনা আছে । আনহাতে, ছত্তীশগড়ৰ দৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ড অতি দুৰ্বল ।
Published : October 19, 2026 at 10:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ তথ্য অনুসৰি, শেহতীয়া বছৰবোৰত মানুহৰ গড় বয়সত ষথেষ্ট উন্নতি ঘটিছে । কিন্তু তেওঁলোকে স্বাস্থ্যকৰ জীৱন যাপন কৰিব পৰা নাই । কাৰণ কৰ্কট ৰোগ, মধুমেহ, ডিমেনছিয়াৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাই আহিছে । যাৰ বাবে বহু দেশে নিজৰ স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ড শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পোৱা আমেৰিকান বিনিয়োগ ফাৰ্ম চিবিআৰইৰ এক প্ৰতিবেদনত ভাৰতত হাস্পতাল আৰু বিছনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
CBREৰ প্ৰতিবেদন
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সমগ্ৰ এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ডৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতি হৈ আছে । ৰোগীক সময়তকৈ উন্নত চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰাবৰ বাবে কেৱল পৰম্পৰাগত আৰু ডাঙৰ হাস্পতালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটোৱে যথেষ্ট নহয় । ইয়াৰ বাবে সমগ্ৰ এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল বিশেষকৈ ভাৰতে নতুন স্বাস্থ্য সেৱা পদ্ধতি বৃদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে । বৰ্তমান ভাৰতত প্ৰতি এহেজাৰ ৰোগীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ১.৬ খন চিকিৎসালয়ৰ বিছনা আছে । আনহাতে, সমসংখ্যক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব মানক হৈছে ৩.৩ ।
স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে আমাৰ দেশত আৰু ২৯ লাখ চিকিৎসালয়ৰ বিছনাৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰ উপৰি ২৬০ কোটি বৰ্গফুটৰ হাস্পতাল এলেকা বৃদ্ধিৰো প্ৰয়োজন আছে । আনহাতে, আমেৰিকান সংস্থা আইএইচএমইৰ (Institute for Health Metrics and Evaluation) তথ্য অনুসৰি, ১৯৫০ চনৰ তুলনাত বৰ্তমান মানুহৰ গড় বয়স ২০ বছৰ বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বৰ সকলো দেশ আৰু অঞ্চলত মানুহৰ অকাল মৃত্যুও কমি আহিছে । কিন্তু তথাপিও মানুহৰ জীৱন স্বাস্থ্যকৰ নহয় ।
ভাৰতত নতুন হাস্পতাল নিৰ্মাণৰ উপৰি বিছনাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন
চিবিআৰইৰ (Coldwell Banker Richard Ellis) তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা Beyond Core: A 2035 View of India’s Alternate Sectors নামৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথম খণ্ডত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত জনসংখ্যা অনুপাতে হাস্পতাল আৰু বিছনাৰ সংখ্যা তেনেই নগণ্য । বিশ্বজুৰি প্ৰতি এক হাজাৰ ৰোগীৰ বিপৰীতে গড়ে ৩.৩ খন হাস্পতালৰ বিছনা উপলব্ধ । কিন্তু ভাৰতত এই সংখ্যা আধাতকৈও কম । অৰ্থাৎ এই সংখ্যা মাত্ৰ ১.৬ ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতে এই বিশ্বজনীন পৰিৱেশৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ বিছনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । ২৬০ বৰ্গফুট এলেকাৰ হাস্পতাল পৰিসৰো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নতুন হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ।
ছত্তীশগড়, ওড়িশাৰ দৰে ৰাজ্যত চিকিৎসা সংকট
চিবিআৰইৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ওড়িশা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত হৃদৰোগ, কৰ্কট আৰু মধুমেহৰ (ডায়েবেটিছ) দৰে ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ তুলনাত এই ৰাজ্যসমূহত হাস্পতাল আৰু বিছনাৰ সংখ্যাৰ নাটনি ঘটিছে । ফলত এই ৰাজ্যবোৰৰ ৰোগীসকলৰ সন্মুখত বহু সময়ত চিকিৎসা সংকটে দেখা দিয়ে । আনহাতে, দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ মানুহৰ উপাৰ্জনো ভাল আৰু তাত উন্নতমানৰ চিকিৎসাও উপলব্ধ । সেইবাবে তেওঁলোকৰ সমস্যা নহয় ।
ভাৰতত সঠিক হাস্পতাল নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন
চিবিআৰইৰ ভাৰত, দক্ষিণ-পূব এছিয়া, মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আফ্ৰিকাৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অংশুমান মেগজিনৰ মতে, স্বাস্থ্য খণ্ড, ভূমি-সম্পত্তি আৰু অট্টালিকা আদিৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাৰতত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ আঁৰত বৰ্ধিত চিকিৎসা চাহিদাৰ উপৰি অন্য কেইবাটাও কাৰণ আছে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতক বৃহৎ পৰিসৰৰ আৰু শক্তিশালী হাস্পতাল নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰ ফলত উন্নত চিকিৎসা কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবোৰতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিব, বৰঞ্চ দেশৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে ইয়াৰ বিস্তাৰ ঘটিব ।
বিল্ট-টু-ছুইট মডেলৰ দ্বাৰা হাস্পতালৰ নাটনি দূৰ হ'ব পাৰে
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতত হাস্পতালৰ নাটনি দূৰ কৰিবলৈ বিল্ট-টু-ছুইট (BTS) ফৰ্মূলা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । অৰ্থাৎ হাস্পতালৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঠিকা ভিত্তিত ভৱন নিৰ্মাণ । বৰ্তমান ভৱন এটা নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত সেইটো হাস্পতালৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ বহু ধন আৰু সময়ৰ অপচয় হয় । মেডিকেলৰ নিয়ম আৰু হাস্পতাল পৰিচালনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি যদি পূৰ্বতেই ভৱন নিৰ্মাণ হৈ থাকে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সকাহ লাভ কৰিব পৰা যাব ।
লীজত লোৱা ভূমি আৰু ভৱন
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান হাস্পতাল এখন খুলিবৰ বাবে ভূমি আৰু ভৱন দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে লীজত লৈ থকা হৈছে । ইয়াৰ ফলত হাস্পতালবোৰে বহু সকাহ লাভ কৰে । যাৰ বাবে এতিয়া ভৱন ক্ৰয় কৰা বা নিৰ্মাণৰ সমস্যাৰ পৰা ৰেহাই পাইছে । তেওঁলোকে এতিয়া ৰেহাই হোৱা ধন আধুনিক চিকিৎসা মেচিন ক্ৰয়ত ব্যৱহাৰ কৰি আছে । ভাৰতীয় চহৰত সৰু অস্ত্ৰপচাৰৰ বাবে দিবা-যতন (Day-care), ৰিহেবিলিটেচন, চকু-যতন (Eye-care), আইভিএফ (IVF) আৰু টীকাকৰণ কেন্দ্ৰ আদি তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাই আছে ।
টাইৱানত অতি সুন্দৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা
চলিত মাহৰ আমেৰিকান আলোচনী CEOWORLDৰ প্ৰতিবেদনত বিশ্বৰ ১১০ খন দেশৰ স্বাস্থ্য যতন ব্যৱস্থাৰ ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হাস্পতাল, বিছনা আৰু চিকিৎসা আদি ব্যৱস্থাত টাইৱান শীৰ্ষত আছে । দেশখনৰ স্বাস্থ্য যতন স্ক'ৰ অন্য দেশৰ তুলনাত সৰ্বাধিক । অৰ্থাৎ দেশখনত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাত ভুগি থকা লোকসকলে চিকিৎসকৰ উপলব্ধতা আৰু হাস্পতালত বিছনা খালী হোৱালৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে ।
এই দেশসমূহত চিকিৎসাৰ উন্নত সুবিধা আছে
CEOWORLDৰ তথ্য অনুসৰি, এই ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ কোৰিয়া দ্বিতীয় স্থানত আছে । আনহাতে, অষ্ট্ৰেলিয়া তৃতীয় স্থানত আছে । ইয়াৰ উপৰি বেলজিয়াম, ছুইজাৰলেণ্ড, আমেৰিকা, অষ্ট্ৰিয়া, ইউএই, চেক গণৰাজ্য, ফিনলেণ্ড আৰু পৰ্তুগালতো হাস্পতাল, বিছনা আদি যথেষ্ট মাত্ৰাত উপলব্ধ । সেই কাৰণে উক্ত দেশবোৰত ৰোগীসকলৰ সমস্যা নহয় । এই দেশকেইখন শীৰ্ষ ১০ খন দেশৰ তালিকাত নাই যদিও শীৰ্ষ ২০ত আছে ।
টাইৱান, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দৰে দেশবোৰৰ স্থান আগত কিয়
বিশ্বৰ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানকাৰী শীৰ্ষ দেশত এছিয়াৰ তিনিখন দেশ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ইউৰোপৰ আছে পাঁচখন দেশ । টাইৱানত চৰকাৰী বীমা ব্যৱস্থা আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দেশখনৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ সুযোগ লাভ কৰে । দক্ষিণ কোৰিয়াও নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ বাবে শীৰ্ষত আছে । এই ৰেংকিঙত এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে যে টাইৱানসহিতে অন্য দেশবোৰত হাস্পতাল আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত আছে ।
দীৰ্ঘায়ু আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ছিংগাপুৰ শীৰ্ষত
চিকিৎসা কৰ্মী আৰু ঔষধৰ উপলব্ধতা, শেহতীয়া উপকৰণ আদি ক্ষেত্ৰত য'ত টাইৱান শীৰ্ষত আছে, ইয়াৰ বিপৰীতে ব্ৰিটেইনৰ লোগাটম সমৃদ্ধি সূচকাংক ২০২৩ অনুসৰি, কম খৰচী চিকিৎসা, দীৰ্ঘায়ু আৰু অধিক স্বাস্থ্যকৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত ছিংগাপুৰ শীৰ্ষত আছে । ইয়াত কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ কম খৰচতে জনসাধাৰণে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা লাভ কৰে । লোগাটম সমৃদ্ধি সূচকাংক হৈছে বিভিন্ন দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ পৰিমাপ । এই ক্ষেত্ৰত জাপান দ্বিতীয় স্থানত আছে । আনহাতে, তৃতীয় স্থানত দক্ষিণ কোৰিয়া, টাইৱান চতুৰ্থ আৰু চীন পঞ্চম স্থানত আছে ।
স্বাস্থ্য যতন ব্যৱস্থা এই দেশবোৰত আটাইতকৈ শোচনীয়
আমেৰিকান আলোচনী CEOWORLDৰ ২০২৫ চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বৰ ভিতৰত মিচৰৰ স্বাস্থ্য যতন ব্যৱস্থা আটাইতকৈ বেয়া । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ধৰি অন্যান্য সংস্থাবোৰৰ তথ্য অনুসৰি, ইয়াৰ আঁৰৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে হাস্পতালবোৰৰ শোচনীয় অৱস্থা আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধ নথকা । এই ক্ষেত্ৰত ইৰাণ দ্বিতীয় স্থানত, গুৱাটেমালা তৃতীয় স্থানত, তাঞ্জানিয়া চতুৰ্থ স্থানত আৰু তুৰ্কমেনিস্তান পঞ্চম স্থানত আছে ।
ভাৰতত আছে ৬৯ হাজাৰোধিক চিকিৎসালয়
প্ৰেছ ইনফৰ্মেচন ব্যুৰ'ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মিলাই মুঠ ৬৯ হাজাৰৰো অধিক চিকিৎসালয় আছে । আনহাতে, আয়ুস মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান আমাৰ দেশত ১৩ লাখ ৮৬ হাজাৰ ১৫০ গৰাকী এলোপেথিক চিকিৎসক আছে । ইফালে আয়ুস চিকিৎসা পদ্ধতিত ৭ লাখ ৫১ হাজাৰ ৭৬৮ গৰাকী চিকিৎসক পঞ্জীয়নভুক্ত । ইয়াৰ উপৰি আন কেতবোৰ আনুষ্ঠানিক তথ্য অনুসৰি, আমাৰ দেশত গ্ৰামাঞ্চলত চিকিৎসকৰ অভাৱ আটাইতকৈ বেছি । মিজোৰামত চিকিৎসকৰ সংখ্যা অতি কম ।