১০ বছৰত কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য শিতানত ব্যয় তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি
২০১৩-১৪ চনত আছিল ১.৩০ লাখ কোটি টকা । ২০২৩-২৪ চনত ৪.১৪ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি ।
Published : November 16, 2026 at 4:29 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য শিতানত ব্যয় তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য হিচাবে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । এই তথ্য অনুসৰি ২০১৩-১৪ চনৰ তুলনাত বৃদ্ধি অধিক হৈছে । শেহতীয়া হিচাপ অনুসৰি ২০১৩-১৪ চনত ১.৩০ লাখ কোটি টকাৰ তুলনাত ২০২৩-২৪ চনত কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য ব্যয় তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
বিগত ১০ বছৰত এই পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ ৪.১৪ লাখ কোটি টকা হৈছে । আনহাতে একে সময়ছোৱাত পৰিয়ালসমূহৰ পকেটৰ বাহিৰত ব্যয়ৰ অংশ ২১.৫ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য হিচাব প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চিকিৎসাৰ ব্যয়ত সাধাৰণ মানুহৰ জেপৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ খৰচ হোৱা ধনৰ পৰিমাণ ২০১৩-১৪ বৰ্ষৰ ৬৪.২ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৪২.৭ শতাংশ হৈছে । আনহাতে ২০১৩-১৪ চনৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনৰ ভিতৰত চৰকাৰী স্বাস্থ্য ব্যয় প্ৰায় ১.৩০ লাখ কোটি টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ৪.১৪ লাখ কোটি টকা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি আৰু পৰিয়ালে প্ৰত্যক্ষভাৱে বহন কৰা ব্যয়ৰ অনুপাত হ্ৰাস পোৱাটোৱে ভাৰতৰ অধিক সুলভ, সুলভ আৰু আৰ্থিকভাৱে সুৰক্ষামূলক স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ দিশত অগ্ৰগতি প্ৰতিফলিত কৰে ।"
ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ বিত্তীয় যোগান একেলগে বৃদ্ধি পোৱা আৰু পৰিয়ালসমূহে পোনপটীয়াকৈ বহন কৰা ব্যয়ৰ অনুপাত হ্ৰাস পোৱাটো ভাৰতৰ বাবে এক ইতিবাচক দিশ । কাৰণ এইটোৱে কম খৰচী আৰু আৰ্থিকভাৱে সুৰক্ষিত স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ দিশত হোৱা অগ্ৰগতিক প্ৰতিফলিত কৰে । অনুমান অনুসৰি ২০২২-২৩ চনত অ’অ’পিই ৪৩.৪ শতাংশৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত ৪২.৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
আনুমানিক হিচাপ অনুসৰি, বিগত দশকটোত মুঠ স্বাস্থ্য ব্যয়ত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব ১৪.৯ শতাংশ পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে জনমূৰি চৰকাৰী স্বাস্থ্য ব্যয় ২০১৩-১৪ বৰ্ষৰ ১,০৪২ টকাৰ পৰা ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২,৯৫৯ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই অনুমানত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক সুৰক্ষাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । মুঠ স্বাস্থ্য ব্যয়ত এই অংশ ২০১৩-১৪ চনৰ ৬ শতাংশৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত ১১ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত চৰকাৰী বিত্তীয় বীমা আঁচনি যেনে আয়ুষ্মান ভাৰত-প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, ৰাজ্যিক বীমা আঁচনি, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা ব্যয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য দাঙি ধৰা হৈছে । ২০১৩-১৪ চনত মুঠ স্বাস্থ্য ব্যয়ৰ ভিতৰত ইয়াৰ অংশ ৩.৪ শতাংশৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত ১০.২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে সদৰী কৰা মতে, ২০২৩-২৪ চনত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে চৰকাৰী ব্যয় প্ৰায় ১.৫৩ লাখ কোটি টকা আছিল । আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ, বিনামূলীয়া ঔষধ আৰু নিদান, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলাইছিছ কাৰ্যসূচী, প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনৌষধি পৰিযোজনা আৰু এমআৰআইটি ফাৰ্মাচীৰ দৰে পদক্ষেপে সুলভ মূল্যৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ উন্নতিৰ প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগাইছে ।
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰিয়েই আয়ুষ্মান ভাৰত-পিএমজেই যোগ্য হিতাধিকাৰীক নগদবিহীন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আৰ্থিক সুৰক্ষাও শক্তিশালী কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য হিচাব অনুমান হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰত কাৰ্যৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য হিচাব কাৰিকৰী সচিবালয়ে প্ৰস্তুত কৰা অনুমানৰ ১১ সংখ্যক প্ৰতিবেদন ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস : তেজত শৰ্কৰা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
অস্বাভাৱিক টোপনিৰ সময়সূচীয়ে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় !