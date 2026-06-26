তেজ আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণকাৰী ভাৰত প্ৰথমখন দেশ

তেজ আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণকাৰী ভাৰত প্ৰথমখন দেশ
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত ঔষধৰ লগতে তেজ আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মনোগ্ৰাফ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
Published : June 26, 2026 at 8:35 PM IST
চলিত সপ্তাহত ভাৰতে নীৰৱে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । ‘ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া(আইপি) ২০২৬’ ৰ অধীনত তেজ আৰু তেজৰ উপাদানসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ফাৰ্মাকোপিয়াল মানদণ্ড ৰূপায়ণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশত পৰিণত হৈছে ভাৰত । প্ৰথম দৃষ্টিত এই খবৰটো বৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যেন নালাগিব পাৰে যদিও ই বহু বেছি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷ তেজৰ প্ৰতিবাৰৰ সঞ্চালনক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সজোৱা ই এক সাধাৰণ নিয়মাৱলী ।
ফাৰ্মাকোপিয়া মূলতঃ ঔষধ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সামগ্ৰীৰ বাবে এখন দেশৰ চৰকাৰী গুণগত মানৰ হাতপুথি । ইয়াত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, যিয়ে সামগ্ৰীসমূহ প্ৰকৃত, বিশুদ্ধ, ফলপ্ৰসূ আৰু নিৰাপদ হোৱাটো নিশ্চিত কৰে । এতিয়ালৈকে বিশ্বজুৰি ফাৰ্মাকোপিয়াই মূলতঃ ঔষধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।
ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া কি ?
ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া হৈছে ঔষধৰ গুণগত মানদণ্ডৰ চৰকাৰী হাতপুথি । ইয়াত চিনাক্তকৰণ, বিশুদ্ধতা, শক্তি আৰু গুণগত মানৰ সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিকভাৱে বৈধ ঘোষণা কৰা নিৰ্দিষ্টতাসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে, যিবোৰ নিয়ম ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণ, বিক্ৰী বা বিতৰণৰ পূৰ্বে পূৰণ কৰিব লাগিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত ঔষধৰ লগতে তেজ আৰু তেজৰ উপাদানসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মনোগ্ৰাফ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ বিষয়াসকলে কয় যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দেশ ৷
বিগত ২৪ জুনত গাজিয়াবাদৰ ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া আয়োগৰ(আইপিচি) চৌহদত অনুষ্ঠিত ‘আইপি ২০২৬ ৰ জৰিয়তে তেজ আৰু তেজৰ উপাদানৰ মানদণ্ড নিশ্চিত কৰা’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ সময়ত এই ঘোষণা কৰা হৈছিল । ১৬০ জনতকৈ অধিক অংশগ্ৰহণকাৰী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল ৷ ইয়াত ব্লাড বেংকৰ পেছাদাৰী, গুণগত নিশ্চয়তা বিষয়া, হিম’ভিজিলেন্স বিশেষজ্ঞ, ৰাজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আৰু ভাৰতৰ ছখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ৷ তেওঁলোকে এই মানদণ্ডসমূহ সমগ্ৰ দেশত কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব, সেই কথা বুজিবলৈ একত্ৰিত হৈছিল ।
সুৰক্ষিত ৰক্ত সঞ্চালন পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব
এই অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব(ড্ৰাগছ আৰু খাদ্য নিয়ন্ত্ৰণ) হৰ্ষ মংগলাই ভাৰ্চুৱেলী ভাষণ প্ৰদান কৰি তেজ আৰু তেজৰ উপাদানসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ড স্থাপন কৰাটো এক উল্লেখযোগ্য সফলতা বুলি অভিহিত কৰে । মংগলাই উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান আন কোনো ফাৰ্মাকোপিয়াত এনে মানদণ্ড নাই । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে তেজৰ গুণগত মান, সুৰক্ষা আৰু উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ব্লাডবেংকসমূহে অনুসৰণ কৰিব পৰাকৈ এক উমৈহতীয়া বৈজ্ঞানিক কাঠামো প্ৰদান কৰা ।
ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া আয়োগৰ সচিব তথা সহ বৈজ্ঞানিক সঞ্চালক ড৹ ভি কালাইচেলভানে কয়, ‘‘নতুন মনোগ্ৰাফসমূহ শেহতীয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই মানদণ্ডসমূহে গুণগত নিশ্চয়তা শক্তিশালী কৰিব, ৰোগীৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰিব আৰু ৰক্ত সঞ্চালন সেৱাত উন্নত নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰণক সমৰ্থন কৰিব ।’’
অনুষ্ঠানটোত তেজৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও ব্যৱহাৰিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । বিশেষকৈ প্লাজমাৰ মানদণ্ড, তেজৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰ্মুলাৰী, ভাৰতৰ হিম’ভিজিলেন্স কাৰ্যসূচী আৰু আইপিঅনলাইন আদি বিষয়সমূহক সামৰি লোৱা হৈছিল । আইপিচি, ৰাজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ট্ৰান্সফিউজন মেডিচিন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষজ্ঞসকলেও ব্লাডবেংকসমূহে নতুন মানদণ্ডসমূহ কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে । ৰোগীৰ বাবে এই পৰিৱৰ্তনবোৰ পৰ্দাৰ আঁৰত ঘটে । কিন্তু প্ৰতিবাৰেই তেজ সংগ্ৰহ, পৰীক্ষা, সংৰক্ষণ বা ট্ৰান্সফিউজন কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰে ।
(পিটিআই আৰু পিবিআইৰ পৰা সংগৃহীত তথ্যৰ আধাৰত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)
লগতে পঢ়ক: চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়?