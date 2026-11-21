এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযান; ১ কোটি পালি অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে
ছয়খন ৰাজ্যই সামৰিছে ১০০,অসম ৯৫.৬৩ শতাংশ ।
Published : November 21, 2026 at 6:37 PM IST
নতুন দিল্লীঃ জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত আৰম্ভণিৰ ন মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই ভাৰতে হিউমেন পেপিল'মাভাইৰাছ প্ৰতিষেধকৰ এক কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদান কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য সদৰী কৰিছে । তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক (আৰজিআই) ২০২১ চনৰ জনসংখ্যাৰ অনুমানৰ ভিত্তিত এই অভিযানে বাৰ্ষিক লক্ষ্য জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৮৭ শতাংশ সামৰি লৈছে । দেশৰ ১৪ বছৰৰ প্ৰায় ১.২ কোটি ছোৱালীক এই টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 𝟭 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗛𝗣𝗩 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗼𝘀𝗲𝘀, 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗡𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝟴𝟳% 𝗼𝗳 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗘𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗚𝗶𝗿𝗹𝘀! In less than nine months since its launch by Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji, the National HPV Vaccination Campaign has achieved this historic milestone in protecting India’s daughters against cervical cancer. Congratulations to Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Mizoram, Madhya Pradesh and Bihar for achieving 100% coverage, with 12 States surpassing 80%. This remarkable progress reflects the collective commitment of States/UTs, healthcare professionals, frontline health workers and parents across the country. With free, safe and effective single-dose HPV vaccination available for eligible 14-year-old girls through Government health facilities and U-WIN, India is moving closer to a future free from cervical cancer.— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 21, 2026
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশজুৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । এই অভিযানত অভিভাৱকৰ সন্মতি সাপেক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্ধাৰিত চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত ১৪ বছৰৰ ছোৱালীসকলক বিনামূলীয়া আৰু স্বেচ্ছামূলকভাৱে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
শনিবাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । বিবৃতিটোত কয় যে ৯ মাহৰ ভিতৰত এক কোটি পালিৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাটোৱে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী, আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী, শিক্ষক, অভিভাৱক আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ছয়খন ৰাজ্যই সামৰিছে ১০০,অসম ৯৫.৬৩ শতাংশ
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মিজোৰাম, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰকে ধৰি ছখন ৰাজ্যই এই অভিযানৰ অধীনত ১০০ শতাংশ সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে । আন আন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ সাফল্যৰ হাৰো লক্ষণীয় । অসমত ৯৫.৬৩ শতাংশ সামৰি লোৱা হৈছে । আনহাতে তেলেংগানাত ৯৫.২৮ শতাংশ, কৰ্ণাটকত ৯৩.১৬ শতাংশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত ৯০.১৭ শতাংশ সামৰি লোৱা হৈছে ।
আনহাতে ছত্তীশগড়ে ৮৬.২১ শতাংশ সামৰি লৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজস্থানে এই পৰ্যন্ত ৮৫.২৩ শতাংশ,কেৰালাম ৭৭.০২ শতাংশ, তামিলনাডু ৭৬.১২ শতাংশ, ওড়িশা ৭৪.৯০ শতাংশ আৰু দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন আৰু ডিউত ৭২.৯৯ শতাংশ সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
দেশে এনে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ পিচতেই কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই কয়, “এই উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী,আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু অভিভাৱকৰ সামূহিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰিছে ।”
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, " চৰকাৰী স্বাস্থ্য সুবিধা আৰু ইউ-ৱিনৰ জৰিয়তে যোগ্য ১৪ বছৰীয়া ছোৱালীৰ বাবে বিনামূলীয়া, নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ একক পালিৰ এইচপিভি টিকাকৰণ উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কটৰ পৰা মুক্ত ভৱিষ্যতৰ দিশে আগুৱাইছে ।"
ছোৱালীৰ টিকাকৰণ কৰা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশে দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । এই ৰাজ্যখনে ২৯.৩৩ লাখতকৈ অধিক ছোৱালীক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে ১৩.৭০ লাখেৰে এই তালিকাত আছে বিহাৰ । গুজৰাটত ৭.৭৫ লাখ ছোৱালীক টিকাকৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:এইচপিভি প্ৰতিষেধক প্ৰাদানত ভাৰতৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম : ৮ মাহত ৮০ লাখ পালি প্ৰদান