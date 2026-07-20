জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়

জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়
এই সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা ৰোগ সন্দৰ্ভত আজিৰ পৰা ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ ধাৰাবাহিক গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাব ।
Published : July 20, 2026 at 6:58 PM IST
জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে নিৰৱে বাৰিষাৰ নিয়ম সলনি কৰে । নিৰ্দিষ্ট সময়ত ধৰালৈ বৰষুণ নাহে । কিছুমান ঠাইত এসপ্তাহত এদিন বৰষুণ হয় যদিও কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণৰ বাবে উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰিব লাগে । বাৰিষাতো তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ।
এই সময়ত বানপানীয়ে ৰোগৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বতৰ শুকান হৈ থকাৰ পিচত হঠাতে বৰষুণ অহাৰ ফলত মহৰ বাবে আদৰ্শ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ ফলত এয়া জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে আৰু প্ৰতি বছৰে এই সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
অসমৰ পৰা কেৰালা আৰু দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুলৈকে ইটিভি ভাৰতৰ বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় দেশজুৰি ধাৰাবাহিক সম্পাদকীয় লেখা প্ৰকাশ কৰা হ'ব । আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ধাৰাবাহি লেখা ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহৰ শেষলৈকে অব্য়াহত থাকিব । প্ৰতিখন ৰাজ্যই বেলেগ বেলেগ কাহিনী কয়; কিন্তু সকলোৱে মিলি এটা সত্য উন্মোচন কৰে: বাৰিষা এতিয়া কেৱল বতৰেই নহয় বৰঞ্চ, স্বাস্থ্যসেৱাৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে ৰোগৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো কঠিন কৰিছে :
বাৰিষাৰ সময়ত যদি কোনোবাই আপোনাক এই ঋতুৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্য়হ্বানৰ নাম সোধে, তেতিয়া ডেংগু হয়তো তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকিব । পাঁচ বছৰীয়া ৰাজ্যভিত্তিক তথ্যৰ আমাৰ বিশ্লেষণে প্ৰকাশ কৰে যে জনস্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় পদক্ষেপৰ বাবে এতিয়া মেলেৰিয়া আৰু কলাজ্বৰৰ দৰে ৰোগ হ্ৰাস পাইছে যদিও সমগ্ৰ ভাৰতত ডেংগুৰ উত্থান অব্যাহত আছে ।
একে সময়তে দেশখনে বহু কম মনোযোগ লাভ কৰা দ্বিতীয় মহামাৰী যেনে ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগৰ দৰে অসংক্ৰামক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই দুয়োটা সমস্যাৰে একেলগে সংঘৰ্ষ হয় । ডেংগু বা লেপ্ট’স্পাইৰ’ছিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ জটিলতা হোৱাৰ আশংকা আন সুস্থ ব্যক্তিতকৈ বহু বেছি ।
এই সন্দৰ্ভত বিবৱেৱাডী (মণিপাল হাস্পতালৰ নেটৱৰ্ক হাস্পতাল)ৰ সাহ্যাদ্ৰী হাস্পতালৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন কনচালটেণ্ট ডাঃ শিশিৰ যোশীয়ে কয়, “ বানপানীৰ ফলত যেতিয়া নলাৰে যোগান ধৰা খোৱাপানী অন্যান্য আৱৰ্জনাৰে দূষিত হয় আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় তেতিয়া টাইফয়েড, কলেৰা, হেপাটাইটিছ এ, লেপ্ট’স্পাইৰ’ছিছৃ আৰু একিউট ডায়েৰিয়া ৰোগৰ দৰে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় । তদুপৰি য়েতিয়া একেৰাহে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া মহে প্ৰজনন কৰে ।”
"বেছি বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে চহৰৰ আশে-পাশে, নিৰ্মাণস্থলী আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ যিকোনো ঠাইতে পানী জনা হয় । বানপানীয়ে খোৱাপানী দূষিত কৰাৰ ফলত বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ অতি সোনকালে বিয়পি পৰে ।" ডাঃ শিশিৰ যোশীয়ে এইদৰে কয় ।
বিজ্ঞানীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি সকীয়াই দি আহিছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ৰোগৰ প্ৰকৃতিও বহুখিনি সলনি হৈছে । জলবায়ু সম্পৰ্কে কম ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য হোৱা বাবে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পূৰ্বাভাসো কঠিন হৈছে ।
পুনেৰ ইনামদাৰ মাল্টিস্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ অণুজীৱবিজ্ঞানী শ্ৰুটিকা গাভালিয়ে লগতে কয়, "অবিৰত বৰষুণৰ পৰিৱৰ্তে বহু অঞ্চলত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে আৰু তাৰ পিছত শুকান বতৰ । এই পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ বাবে মহে কণী দিব পৰা স্থবিৰ পানীৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বানপানীৰ পিছত দূষিত পানীৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে । মাজে মাজে হোৱা বৰষুণ আৰু বানপানী দুয়োটাই আদৰ্শ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।" দীৰ্ঘদিন ধাৰাসাৰে দিয়া বৰষুণে কেতিয়াবা কণী দিয়া স্থান ধুই পেলাব পাৰে যদিও বানপানীয়ে খোৱাপানীক নলাৰ দ্বাৰা দূষিত কৰে । ইয়াৰ ফলত লেপট'স্পাইৰ'ছিছ, কলেৰা আৰু টাইফয়েডৰ দৰে সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।"
সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক বেছি আক্ৰান্ত কৰে :
বাৰিষা বিশেষকৈ পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মাজত অসহনীয় হ’ব পাৰে । এই বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েৰিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণ আৰু মহৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈয়েই আছে । টিকাকৰণ আৰু পৰ্যাপ্ত পুষ্টি যোগান আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষাৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি চিকিৎসকে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে । শেহতীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা আৰু পুষ্টি লাভ কৰা শিশুৱে ইতিমধ্যে পুষ্টিহীনতাৰ ফলত দুৰ্বল হোৱা শিশুতকৈ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰস্তুতিয়ে প্ৰায়ে ঋতু ভিত্তিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু জনস্বাস্থ্য দুৰ্যোগৰ মাজত পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰে ।
অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ইটিভি ভাৰতক আতংকিত হোৱাতকৈ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা কৌশল সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰিছে । যেতিয়া বৰষুণৰ ধৰণ সম্পৰ্কে ভৱিষ্য়বাণী কৰিব নোৱাৰি তেতিয়া নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, ঔষধ মজুত কৰা, চিকিৎসালয় শক্তিশালী কৰা আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সঁহাৰিৰ সমন্বয় বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।
বিহাৰত আকৌ বাৰিষাৰ কাহিনী মহৰ পৰিসৰৰ পৰা বাহিৰত । গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি জ্বৰ, ইনফ্লুৱেঞ্জা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিছ এ আৰু হেপাটাইটিছ ই বৃদ্ধি পাইছে । এই সকলোবোৰ ৰোগ আকৌ দূষিত খাদ্য আৰু পানীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত; কিন্তু বানপানীৰ পানীৰ লগে লগে আন এটা বিপদ আহি পৰে: মুংগেৰৰ দৰে জিলাত সৰ্প দংশনৰ ৰোগী বৃদ্ধি পাইছে । আনকি মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰিও পোৱা গৈছে । জলমগ্ন পথাৰ আৰু এঠাৰ পৰা আন এঠাইলে গতি কৰে সাপ কৃষক, শ্ৰমিক আৰু শিশুৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰতিবছৰে বাৰিষাত দিল্লীত ডেংগুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় ৷ প্ৰশ্নটো হ’ল এই প্ৰস্তুতিয়ে ৰোগীৰ যত্নলৈ পৰ্যবসিত কৰে নেকি ? চৰকাৰী আৰু পৌৰসভাৰ চিকিৎসালয়ত জ্বৰৰ ক্লিনিক আৰু সমৰ্পিত ডেংগু ৱাৰ্ডসমূহে প্ৰকৃততে উদ্দেশ্য অনুসৰি কাম কৰি আছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।
বেছিভাগ ভাৰতীয়ই ডেংগুৰ বিষয়ে জ্ঞাত যদিও লেপট’স্পাইৰ’ছিছৰ কথা বহু কমেইহে শুনিছে । এই বছৰ ইতিমধ্যে উপকূলীয় দক্ষিণ কানাড়াত কেইবা ডজন ক’ৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে । মুম্বাই, পুনে আৰু নাগপুৰতো বানপানী আৰু পানী জমা হোৱাৰ পিছতো একেধৰণৰ ধাৰা উদয় হৈছে । আক্ৰান্ত জীৱ-জন্তুৰ বিশেষকৈ এন্দুৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা দূষিত বানপানীৰ পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এই ৰোগ বিয়পে ।
বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰবাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত :
বছৰ বছৰ ধৰি ব্যাপক বিনিয়োগৰ পিছতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহু গাঁৱে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে । অসুৰক্ষিত পানীৰ শক্তিয়ে প্ৰতিটো বাৰিষা বাৰে বাৰে ডায়েৰিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিছ আৰু অন্যান্য গেষ্ট্ৰাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটায় ।
সমগ্ৰ ৰাজস্থানৰ চিকিৎসকে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পিছত এক চিনাকি আৰ্হিৰ কথাই সদৰী কৰিছে ৷ বহিঃৰোগী বিভাগসমূহে ডায়েৰিয়া, গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰাইটিছ, বমি আৰু জলশূন্য়তাত ভোগা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । এই ক্ষেত্ৰত দুষিত পনীয়েই দোষী ।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰায়ে কয় যে আপোনাৰ ঘৰখন ধনীয়েই হওক বা দুখীয়াই হওক, মহে গুৰুত্ব নিদিয়ে । ইয়াৰ বাবে মাত্ৰ পৰিষ্কাৰ,পানী জমা হ'বলৈ দিব নালাগে ।
তামিলনাডুৰ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে ঘৰুৱা সাধাৰণ সাৱধানতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে নিয়মিতভাৱে খালী পানীৰ পাত্ৰ, ছাদৰ ওপৰৰ টেংক পৰিষ্কাৰ কৰা, খিৰিকীৰ পৰ্দা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু জ্বৰ হ’লে সোনকালে চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব লাগে ।
কেৰালাৰ তথ্যই আন এক উদ্বেগজনক বিষয় প্ৰকাশ কৰিছে । গুৰুতৰ ডায়েৰিয়াৰ কাৰণ হোৱা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ শ্বিগেলা এই বছৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ইতিমধ্যে যোৱা বছৰৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে বৰষুণৰ পৰিৱৰ্তিত ধৰণে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । যদি নিৰীক্ষণ আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ উন্নতি নহয় এনে প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক হ’ব পাৰে ।
মৌচুমী স্বাস্থ্যৰ হাতপুথি :
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এতিয়া আমাৰ বাবে ভৱিষ্যত আলোচনা কৰা বিষয় নহয় । ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ মহৰ প্ৰজনন হোৱা ঠাই, বেক্টেৰিয়া বিয়পা আৰু চিকিৎসালয়তো পৰিছে । চিকিৎসকে লক্ষ্য় কৰিছে যে ৰোগবোৰ আগতেই দেখা দিছে, বেছি দিন আছে আৰু আশা নকৰা ঠাইত হৈছে ।
ভাল খবৰটো হ’ল বাৰিষাৰ বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধযোগ্য হৈয়েই আছে । ইটিভি ভাৰত অভিযানে সমগ্ৰ ভাৰতৰ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰীসকলৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি এই ঋতুত ব্যক্তিগত, ঘৰুৱা আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত সংক্ৰমণ আৰু ৰোগ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত শিশুসহ দুজনৰ মৃত্য়ু
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক কিয় ? ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশেষজ্ঞই