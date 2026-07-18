যকৃতৰ এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব, বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে
কিছুমান বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলে তৎকালিন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব ।
Published : July 18, 2026 at 5:13 PM IST
শৰীৰ সুস্থ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰ (যকৃৎ)ৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ । অৱশ্য়ে প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰত মানুহে হৃদযন্ত্ৰ আৰু বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰখাত অধিক সতৰ্ক হয় । যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়াহে যকৃতৰ সমস্য়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় ।
যকৃতে তেজৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ ফিল্টাৰ কৰাৰ লগতে পাচনত সহায় কৰা, তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি স্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিবলৈ অহৰহ কাৰ্য সম্পাদন কৰে । সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলে যকৃৎ সুস্থ কৰি ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কিছুমান বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলে তৎকালীন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব
দীৰ্ঘদিন ভাগৰুৱা অনুভৱ :
বহুতে দীৰ্ঘদিন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাৰ পিছতো বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে । ফলত বিভিন্ন সমস্য়াই গা কৰি উঠে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰখ্যাত শৈল্য় গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্ট ডাঃ টি লক্ষ্মীকান্তে কয় যে এনে ভাগৰ কেৱল কামৰ বাবেই নহয়, যকৃতৰ সমস্যাৰ বাবেও হ’ব পাৰে । যদি আপুনি এই ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ।
চকু হালধীয়া হৈছে নেকি ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যকৃতৰ ৰোগ হ'লে চকু আৰু ছালৰ ৰং সলনি হ’ব পাৰে । যদি চকু হালধীয়া হয় তেতিয়া ইয়াক যকৃতৰ লক্ষণ বুলি গণ্য কৰা হয় । আচলতে জণ্ডিচক যকৃতৰ সমস্যাৰ লক্ষণ বুলিয়েই গণ্য কৰে । গতিকে এই লক্ষণসমূহ দেখা দিয়াৰ লগে লগে সতৰ্ক হোৱা উচিত ।
ভোক কমিছে নেকি ?
দিনটোৰ ভিতৰত খাবলৈ মন যোৱা নাই নেকি ? যদি এনে সমস্য়াই গা কৰি উঠিছে তেতিয়াহ'লে সাৱধান হোৱা উচিত । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ টি লক্ষ্মীকান্তে কয় যে যকৃতৰ সমস্যাৰ আন এটা লক্ষণ হ’ল ভোক কমি যোৱা । এইটো অস্বাভাৱিক নহ’লেও দীৰ্ঘদিন ধৰি ভোক নলগা যকৃতৰ ক্ষতিৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ।
প্ৰস্ৰাৱৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন :
সাধাৰণতে প্ৰস্ৰাৱৰ ৰং সলনি হ'লে এয়া ৰোগৰ সংকেত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি ই যকৃতৰ কাৰ্যক সূচায় । যদি প্ৰস্ৰাৱ গাঢ় হয় তেন্তে পানী কম হোৱা বা বিলিৰুবিনৰ দৰে ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ বাবে যকৃতৰ সমস্যা হোৱাৰ ইংগিত দিব পাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞসকলে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
খালেই বমি হয় নেকি ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে সঘনাই বমি হোৱা আৰু ওকালিৰ দৰে লক্ষণসমূহ আওকাণ কৰিব নালাগে । কিয়নো ই যকৃতৰ সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । তদুপৰি খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে যদি বমি হয় অথবা ওকালি হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া এয়া যকৃতৰ সমস্যাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে ।
কোষ্ঠকাঠিন্য :
কোষ্ঠকাঠিন্য হ'লেই সাৱধান হোৱা উচিত । কাৰণ কোষ্ঠকাঠিন্যক যকৃতৰ সমস্যাৰ এটা মূল সূচক বুলিও গণ্য কৰা হয় । যকৃতত প্ৰভাৱ পেলোৱা যিকোনো সমস্যাই হজম শক্তিত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ফলত কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ।
ছালৰ সমস্যা :
খজুৱতি আৰু ফোহা, ছালৰ সমস্যাও যে যকৃতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে সেয়া বহুতৰে জ্ঞাত নহয় । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ টি লক্ষ্মীকান্তে কয় যে এইবোৰ যকৃতৰ সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । ছালৰ সমস্যা (যেনে ফোহা, খজুৱতি বা ৰঙা দাগ) প্ৰায়ে যকৃতৰ ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ হ’ব পাৰে । যকৃতে সঠিকভাৱে কাম নকৰাৰ সময়ত শৰীৰত বিষাক্ত পদাৰ্থ জমা হোৱাৰ ফলত ছালৰ মাজেৰে নিৰ্গত হয় ।
ইয়াৰ লগতে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যকৃতৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত আন লক্ষণসমূহ হ’ল- পেটৰ বিষ, সঘনাই জ্বৰ হোৱা, মনোযোগ দিব নোৱাৰা, ডায়েৰিয়া আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ আদি ।
লগতে পঢ়ক:সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশন: দীৰ্ঘদিন খাদ্য় নাখালে শৰীৰৰ কেনে সমস্য়া হয় ?
ৰোগ বাহক মহ: জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ-মেলেৰিয়া-ডেংগুৰ পৰা হাত সাৰিব কেনেকৈ ?
শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বহুতো উপাদান থাকে আমত, জানক কি কি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ?