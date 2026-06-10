ভিটামিন বি-ডিৰ অভাৱত হ'ব পাৰে ডিমেনচিয়া, কিদৰে হাত সাৰিব ইয়াৰ পৰা ?

ভিটামিন বি-ডিৰ অভাৱত হ'ব পাৰে ডিমেনচিয়া, কিদৰে হাত সাৰিব ইয়াৰ পৰা ?
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ নিউট্ৰিচনৰ অধ্যয়নে দিছে কিহৰ ইংগিত ?
Published : June 10, 2026 at 5:22 PM IST
ডিমেনচিয়াৰ স'তে ভিটামিনৰ সম্পৰ্ক আছে নে ? হয়তো এনেধৰণৰ প্ৰশ্নই কেতিয়াবা আপোনাৰ মনতো খুন্দিয়াব পাৰে । শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ নিউট্ৰিচন (ICMR-NIN)ৰ অধ্যয়নত এনে ইংগিতেই দিছে । বিশেষকৈ ভাৰতীয় প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত এনে সমস্য়াই গা কৰি উঠাৰ তথ্য় লাভ কৰিছে গৱেষকসকলে ।
এই অধ্য়য়নত ভিটামিন বি ১২, ভিটামিন বি ২, ভিটামিন বি ৬ আৰু ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত ডিমেনচিয়াই গা কৰি উঠাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে এইবোৰ ভিটামিনৰ অভাৱত কেৱল যে ডিমেনচিয়াই হ'ব পাৰে তেনে নহয়, আন সমস্য়াৰো সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থকা বুলি মন্তব্য় কৰিছে গৱেষকসকলে ।
গৱেষকসকলে কয় যে এই পুষ্টিকৰ উপাদানবোৰে কেৱল এটা কামেই নকৰে, এয়া হৈছে শৰীৰৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰা কাৰ্যৰ অংশ । যেতিয়া সেইবোৰৰ অভাৱ ঘটে, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় যিকোনো ঠাইতে দেখা দিব পাৰে ।
ভিটামিন ডি :
প্ৰায়ভাগ লোকেই ভিটামিন 'ডি'ক হাড়ৰ ভিটামিন বুলিহে ভাবে । সেয়া সঁচা, কিন্তু সেয়াও অসম্পূৰ্ণ । ভিটামিন ডি'য়ে শৰীৰক কেলচিয়াম শোষণ কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি এইবিধ ভিটামিনে পেশীৰ কাৰ্যক্ষমতা বৰ্তাই ৰাখে । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক সহায় কৰাৰ লগতে অসংখ্য জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হ'লে....
ভিটামিন ডিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম লক্ষণবোৰ প্ৰায়ে সূক্ষ্ম হৈ পৰে । ভাগৰ লগাৰ উপৰি পেশীৰ দুৰ্বলতা, সঘনাই সংক্ৰমণ, সাধাৰণ বিষ আৰু বিষ হয় । সাধাৰণতে বয়স্ক লোকে বয়স, মানসিক চাপ বা দুৰ্বল টোপনিৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে । সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিণাম অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ।
ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি ৰোগ হয় ?
ভিটামিন ডি'ৰ অভাৱ হ'লে হাড় দুৰ্বল হোৱা, অষ্টিঅ'পৰ'ছিছ, হাড় ভঙাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । পেশীৰ শক্তি কম হোৱাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । কিছুমান গৱেষণাই অভাৱৰ সৈতে মেজাজৰ সমস্য়া, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা আৰু জ্ঞানশক্তি হ্ৰাসৰ সম্পৰ্কও উল্লেখ কৰিছে ।
ভিটামিন বি ১২ :
ভিটামিন বি ১২ৰ কথা হয়তো আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত হয় । বিশেষকৈ ভাৰতত নিৰামিষ খাদ্যই অভাৱৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । স্নায়ুৰ স্বাস্থ্য, ৰক্তকণিকা উৎপাদন, মস্তিস্কৰ কাৰ্যকলাপত বি১২ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাথাকিলে মানুহে ক্লান্তি, দুৰ্বলতা, হাত-ভৰি অজ্ঞানতা, স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা, একাগ্ৰতা কম হোৱাৰ লগতে মেজাজৰ পৰিৱৰ্তনো অনুভৱ কৰিব পাৰে । চিকিৎসা নকৰিলে বি ১২ৰ গুৰুতৰ অভাৱ হ’লে স্নায়ুৰ ক্ষতি হ’ব । এনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ'লে উপশম লাভ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ।
ভিটামিন বি ৬ :
ভিটামিন বি ৬ হৈছে শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন এক উল্লেখযোগ্য় উপাদান । ই শৰীৰক নিউৰ’ট্ৰান্সমিটাৰ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে । ভিটামিনবিধক মস্তিস্কৰ কোষবোৰক যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়া ৰাসায়নিক বাৰ্তাবাহক বুলি কোৱা হয় । এইবিধ ভিটামিনৰ অভাৱে হ'লে ক্লান্তি অনুভৱ হোৱাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল, খিংখিঙীয়া স্বভাৱ, ছালৰ সমস্যা, স্নায়ুজনিত লক্ষণ আদিৰ সৃষ্টি হয় ।
ভিটামিন বি২ক ৰাইবোফ্লেভিন বুলিও কোৱা হয় । ই খাদ্যক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰে । এইবিধ ভিটামিনে ছাল সুস্থ, চকু আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপত সহায় কৰে । কম মাত্ৰাত ভাগৰুৱা হ’ব পাৰে, মুখৰ চুকত ফাট মেলিব পাৰে । তদুপৰি জিভাৰ বিষ, চকুৰ অস্বস্তি, শক্তি উৎপাদন হ্ৰাস পাব পাৰে ।
ক'ত পাব এই উপাদান ?
গোটা শস্য, দাইল, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, কণী, মাছ, শাক-পাচলি, বাদাম, বীজ আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সূৰ্যৰ পোহৰেৰে সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে এই পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহৰ বহুখিনি যোগান ধৰে । কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে (বিশেষকৈ বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক,নিৰামিষভোজী, কম ৰ’দৰ সংস্পৰ্শত থকা লোক) চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আৰু পৰিপূৰক গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক:মাত্ৰ ৭ মিনিটতে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা !
আপোনাৰ খাদ্য়খিনি বাতৰি কাকতেৰে মেৰিয়াইছে নেকি ? সাৱধান !