এইচপিভি কি ? কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব এইবিধ ভাইৰাছৰ পৰা ?

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 9:40 AM IST

লখিমপুৰ: ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্যৰে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে এইচপিভি টীকাকৰণ অভিযান । ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য়ৰ লগতে অসমতো হিউমেন পিপিলাম ভাইৰাছ (এইচপিভি) প্ৰতিৰোধৰ বাবে টীকাকৰণৰ ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাসকলৰ বাবে এই টীকাকৰণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিচতে সমগ্ৰ দেশতেই চলিছে এই অভিযান ।

এইচপিভি সম্পৰ্কীয় কেন্সাৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চৰ্চিত হৈছে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বাবে এই এইচপিভি ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা টীকাকৰণৰ অংশৰূপে লখিমপুৰতো চলিছে অভিযান ।

কেনেকৈ ৰক্ষা পাব হিউমেন পিপিলামা ভাইৰাছৰ পৰা ? কি ব্যৱস্থা আছে চিকিৎসা পদ্ধতিত ? লখিমপুৰত কেনে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিছে লখিমপুৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ বিমান হাজৰিকাই ।

এই সন্দৰ্ভত ব্য়খ্য়া কৰি ডাঃ বিমান হাজৰিকাই কয়, "এইচপিভি হৈছে এবিধ ভাইৰাছ । এই ভাইৰাছ সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ যোনিত থাকে । এইবিধ ভাইৰাছ যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি সংক্ৰমণ হৈ থাকে তেতিয়া জৰায়ুৰ নিম্নাংশৰ ছাৰ্ভিক্সত কেন্সাৰ হ'ব পাৰে । ই মূলতঃ নাৰীৰ দেহত বাহ লোৱা এবিধ ভাইৰাছ । নাৰীৰ জৰায়ুৰ নিম্নাংশত থিতাপি লৈ কালক্রমত কেন্সাৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ।"

এইপিভি ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ একমাত্র উপায় টীকা গ্রহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ হাজৰিকাই কয়," এই টীকাই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাইৰাছটো ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দেশত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই টীকা প্ৰদানৰ শুভ আৰম্ভণি কৰে । লখিমপুৰত যোৱা ১৭ মাৰ্চৰ পৰা এই টীকা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

১০,৪৪০ গৰাকীক টীকা প্ৰদানৰ লক্ষ্য :

অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে জিলাখনত এই পৰ্যন্ত ১১৪২ গৰাকী কন্যাক এই টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে । জিলাখনত ১০,৪৪০ গৰাকী ১৪ বছৰ বয়সৰ কন্যাক এই টীকা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় । বুধবাৰৰ পৰা জিলাখনৰ ২৭ টা ক'ল্ড চাইন পইন্টৰ দুটাক বাদ দি বাকীখিনিত টীকা প্ৰদানৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে ।

টীকা গ্রহণৰ বাবে কি কি লাগিব ?

অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে টীকা গ্রহণৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি অভিভাৱকৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । বিষয়াগৰাকীয়ে সকলো ১৪ বছৰীয়া কন্যাৰ অভিভাৱকক এই টীকা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে এইপৰ্যন্ত এই টীকাৰ কোনো পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাই । সেয়ে নিশ্চিন্ত মনে এই টীকা গ্রহণ কৰিব পাৰে বুলি কয় অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে ।

