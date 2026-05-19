ডিমা হাছাওত এইচপিভি ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধী টীকাকৰণ অভিযান

৯ৰ পৰা ১৪ বছৰৰ কিশোৰীসকলক টীকাকৰণৰ বাবে অভিভাৱকক আহ্বান ।

ডিমা হাছাওত এইচপিভি প্ৰতিৰোধৰ বাবে টীকাকৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 3:34 PM IST

হাফলং : অতি সম্প্ৰতি বিশ্বত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বছৰি প্ৰায় ৬ লাখ নতুন মহিলা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । এই ৰোগৰ ফলত প্ৰায় ৩ লাখ মহিলা মৃত্যু মুখত পৰে । ভাৰততো ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইতিমধ্য়ে আৰম্ভ হৈছে টীকাকৰণ ।

ভাৰতৰ আন ৰাজ্য়ৰ লগতে অসমতো হিউমেন পিপিলাম ভাইৰাছ (এইচপিভি) প্ৰতিৰোধৰ বাবে টীকাকৰণ অভিযান চলিছে । উল্লেখ্য় যে এই কেন্সাৰ জৰায়ুৰ তলৰ অংশ অৰ্থাৎ যোনি জৰায়ুৰ লগত সংযোগ কৰা জৰায়ুৰ মুখত হয় ৷

এইচপিভি ভাইৰাছ :

এইবিধ ভাইৰাছ যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি সংক্ৰমণ হৈ থাকে তেতিয়া জৰায়ুৰ নিম্নাংশৰ ছাৰ্ভিক্সত কেন্সাৰ হ'ব পাৰে । ই মূলতঃ নাৰীৰ দেহত বাহ লোৱা এবিধ ভাইৰাছ । নাৰীৰ জৰায়ুৰ নিম্নাংশত থিতাপি লৈ কালক্রমত কেন্সাৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাসকলৰ বাবে এই টীকাকৰণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিচতে সমগ্ৰ দেশতেই চলিছে এই অভিযান । এই ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী হৈছে এইচপিভি ভাইৰাছ । এই ভাইৰাছ সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ যোনিত থাকে । এইবিধ ভাইৰাছৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সংক্ৰমণ হৈ থাকিলে জৰায়ুৰ নিম্নাংশৰ ছাৰ্ভিক্সত কেন্সাৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে ।

যোৱা সোমবাৰে এক সংবাদমেলত এই সন্দৰ্ভত ব্যাখ্য়া কৰে জিলা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ চাৰসিং ৰংপি আৰু টীকাকৰণ বিষয়া ডাঃ মেৰিণা চাংছনে । ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে ডিমা হাছাওতো আৰম্ভ হৈছে এই টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী । জিলাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে হিউমেন পিপিলাম ভাইৰাছ (এইচপিভি) প্ৰতিৰোধৰ বাবে যোৱা ১৭ মাৰ্চৰ পৰা টীকাকৰণ অভিযান চলাইছে ।

জিলা টীকাকৰণ বিষয়া ডাঃ মেৰিণা চাংছনে কয়, "এইচপিভি প্ৰতিষেধক পূৰ্বে কেৱল ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়তহে অধিক মূল্যত উপলব্ধ আছিল । এতিয়া চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰতিষেধকবিধ । ৯ বছৰৰ পৰা ১৪ বছৰৰ কিশোৰীসকলক (এতিয়াও ১৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই) এই টীকা প্ৰদান কৰা হ’ব । মাত্ৰ এটা ড’জেই এইচপিভি ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আজীৱন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।"

৩৩২ গৰাকী কিশোৰীক টীকাকৰণ :

ডাঃ চাংছনে কয় যে যোৱা ১৭ মাৰ্চৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাত এই টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । জিলাখনত ৯ বছৰৰ পৰা ১৪ বছৰৰ সকলো কিশোৰীক এই টীকা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য ধার্য কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ উল্লেখ কৰি চাংছনে কয়, "অহা জুনৰ শেষত এই টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে । এতিয়া লৈকে ৩৩২ গৰাকী কিশোৰীক টীকা দিয়া হৈছে । "

প্ৰতিষেধকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই :

এই টীকা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত আৰু ইয়াৰ কোন ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰি চাংছনে কয়,"হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু জিলাখনৰ অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, পিএইচচি আৰু চিএইচচিসমূহত প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা দিনৰ ২ বজালৈ এই টীকা প্ৰদান কৰা হ’ব ।"

ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰয়োজন :

টীকা ল’বলৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে এখন বৈধ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিব লাগিব বুলিও তেওঁ কয় । ডিমা হাছাও জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো অভিভাৱকক এই জীৱন ৰক্ষাকাৰী টীকাৰ জৰিয়তে নিজৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

