উৎসৱ বুলিয়েই বেছিকৈ নাখাব; খাদ্যাভ্যাস-জীৱনশৈলীয়ে প্ৰভাৱ পেলায় হৃদযন্ত্ৰত

উৎসৱ বুলিয়েই বেছিকৈ নাখাব; খাদ্যাভ্যাস-জীৱনশৈলীয়ে প্ৰভাৱ পেলায় হৃদযন্ত্ৰত
অস্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস কিমান দিনলৈকে অব্যাহত থাকে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য ।
Published : October 30, 2026 at 7:12 PM IST
উৎসৱৰ বতৰত পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খাবলৈ ইচ্ছা কৰে । এই সময়ত প্ৰিয় খাদ্যবিধ আন সময়তকৈ অলপ হ'লেও বেছি খায় । অৱশ্যে উৎসৱৰ সময়ত খাদ্যাভ্যাস আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজৰ সালসলনিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে।
মিঠাইৰ লগতে ভজা খাদ্য, জাংক ফুড আদি বেছি পৰিমাণে খোৱাৰ ফলত ৰক্তচাপ, ক'লেষ্টেৰলৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । কিয়নো এনে ধৰণৰ খাদ্যত প্ৰায়ে নিমখৰ লগতে শৰ্কৰা আৰু অস্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি বেছি পৰিমাণ থাকে । বিশেষকৈ যিসকল লোকৰ আগৰে পৰাই স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা ভাল নহয় তেওঁলোকৰ গুৰুপাকী খাদ্যই হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পোলোৱাৰ আশংকা থাকে ।
আকাশ হেল্থকেয়াৰ ছুপাৰস্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ সঞ্চালক তথা ইউনিট হেড ডাঃ অজয় দুয়াই কয়, "আমি কেতিয়াবা বেছিকৈ খোৱাটো চিন্তাৰ বিষয় নহয় । আমি কিমান সঘনাই বেছিকৈ খাও আৰু অস্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস কিমান দিনলৈকে অব্যাহত থাকে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে । এই সময়ত দেৰিলৈকে শুই থকা, টোপনিৰ অভাৱ, মানসিক চাপ, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱে শৰীৰৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ।’’
পৰ্যাপ্ত পানী নোখোৱাকৈ বা জিৰণি নোলোৱাকৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি বজাৰ কৰা বা ভ্ৰমণৰ ফলত শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হয় । ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত পোনপটীয়া আৰু গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰে ।
খোৱা-পানীৰ পৰিমাণ গুৰুত্বপূৰ্ণ
সাধাৰণতে উৎসৱৰ বতৰত খোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সীমা নাথাকে । প্ৰায়ভাগ লোকেই য'তে ততেই খায় । এনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোতে শৰীৰৰ কেনে অপকাৰ হয় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে কিমান খায় আৰু পানীয় সেৱন কৰে । সেইবাবে প্ৰিয় খাদ্যসমূহ পৰিমিতভাৱে খোৱা উচিত । পেট ভৰ্তি হোৱাৰ পিচত যিমানেই প্ৰিয় খাদ্য আপোনাৰ প্লেটত নিদিয়ক কিয় কেতিয়াও খাব নালাগে । গুৰুপাকী খাদ্যৰ লগতে শাক-পাচলি, ফল-মূল আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ খাদ্যও অন্তৰ্ভুক্তিৰেও ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা উচিত । প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাৰ লগতে কমেও ৭-৮ ঘণ্টা শোৱাৰ উপৰি নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ সম্পাদনৰে স্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰখা উচিত ।
কোনে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?
উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ বা হৃদৰোগৰ ইতিহাস থকা লোকসকলে এই সময়ত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰাৰ উপৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
সতৰ্কবাণীক আওকাণ নকৰিব
তদুপৰি কিছুমান সতৰ্কবাণী চিন চিনাক্ত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি বুকুৰ বিষ হৈছে অথবা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, ঠাণ্ডা ঘাম ওলোৱা বা হঠাতে মূৰ ঘূৰাইছে তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি সতৰ্ক হ'বই লাগিব । এই লক্ষণসমূহক কেৱল গুৰুপাকী খাদ্য খোৱাৰ পিছত বদহজম বা দিনটোৰ ভাগৰুৱা অৱস্থা বুলি উলাই কৰিব নালাগে । যদিহে এনে কোনো লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
বন্ধৰ দিনবোৰ উপভোগ কৰিলেও হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আওকান কৰিব নালাগে । সঠিক আৰু সুষম খাদ্য খালে বন্ধৰ দিনবোৰ উপভোগ কৰাৰ লগতে হৃদযন্ত্ৰৰ অপ্ৰয়োজনীয় বিপদো হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
উৎসৱ উপভোগ কৰক, কিন্তু ...
- লাহে লাহে খাব লাগে
- প্লেটৰ আধা অংশ চালাড বা শাক-পাচলি থাকিলে উপকাৰ হয়
- খোৱাৰ পিছত ২০ মিনিট খোজ কাঢ়িব লাগে
- পাৰ্টিৰ দিনতো ঔষধ খাবলৈ পাহৰিব নালাগে
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী সেৱন কৰা উচিত
- মদ্যপান সীমিত কৰিব লাগিব
লগতে পঢ়ক:স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা
সঘনাই পেইন কিলাৰ খালে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়