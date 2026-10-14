পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ
পূজাৰ আনন্দৰ মাজতো সকলোৱে শৰীৰটোৰ কথাও ভাবিব লাগিব ।
Published : October 14, 2026 at 3:41 PM IST
শাৰদীয় পূজা মানেই পুৱাৰে পৰা নিশা দুপৰলৈকে সকলোৰে ব্যস্ততা । খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শোৱালৈকে সকলোতে অমিয়ম । পিচে পূজাৰ আনন্দৰ মাজতো সকলোৱে শৰীৰটোৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব । কাৰণ পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ সময়ত হোৱা অনিয়মবোৰে কেতিয়াবা জীৱনলৈ শংকা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজত নিজকে সুস্থ আৰু সতেজ কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই সন্দৰ্ভত সকলোৱে কেনেদৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে সেইবিষয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই ।
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে সময়মতে ইনছুলিন ল'বই লাগিব
দুৰ্গা পূজা মানে বিভিন্ন মিঠাইৰ লগতে ভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য খোৱাৰ আনন্দ । যদিহে এইবোৰ খোৱাৰ সময়ত ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে সতৰ্কতা অৱলম্বন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা থাকে । তদুপৰি পূজাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বহু সময়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ত খাদ্য খোৱা বা ঔষধ খোৱাৰ নিয়মতো ব্যাঘাত জন্মে । ঔষধ আৰু ইনছুলিনত লোৱাৰ সময়ৰ যাতে সলনি নহয় তাৰবাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব ।
পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব
আমি যিমানেই মচলাযুক্ত খাদ্যৰে পেট ভৰ্তি নকৰো কিয়, সমানেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব লাগে । শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ দিব নালাগে । এই সময়ত য'তে ততে পানী নাখাব । কাৰণ অপৰিষ্কাৰ পানীৰ পৰাই বহু পেটৰ ৰোগ হয় ।
খাদ্যাভ্যাসত নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
পূজাৰ বতৰ বুলিয়ে যে বেছিকৈ খাব লাগে তেনে কেনো কথা নাই । যিকোনো প্ৰকাৰে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিবই লাগিব । যিমান পাৰি বাহিৰৰ খাদ্য কমকৈ খাব লাগে । বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ মুকলি দোকানৰ পৰা ভজা-পোৰা বা লেতেৰা পৰিৱেশত বনোৱা খাদ্য কমলৈ খাব লাগে ।
তেল-মছলা কমকৈ খাওক
তেল-মছলা কমকৈ খাব লাগে । দুপৰীয়া বা নিশাৰ সাঁজত তেল-মছলা কম থকা আহাৰ খালে পেটৰ সমস্যা যেনে এচিডিটি, গেছ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে ।
নতুন কাপোৰ পিন্ধোতে...
দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ আনন্দ । ইয়াৰ মাজতো গৰম আৰু ঘামৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পাতল আৰু আৰামদায়ক কঁপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰাটোৱে মংগলজনক ।
কেনে জোতা-ছেণ্ডেল পিন্ধিব
পূজা মণ্ডপলৈ যাবলৈ বহুত খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় । বিশেষকৈ চহৰাঞ্চলত এনে সমস্যাই বেছিকৈ গা কৰি উঠে । সেয়েহে আৰামদায়ক জোতা-ছেণ্ডেল পিন্ধিব লাগে যাতে ভৰিত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে । বিশেষকৈ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তসকলে এইক্ষেত্ৰত বেছি সাৱধান হোৱা উচিত ।
ছাল আৰু চকুকো সুৰক্ষা দিয়ক
এই বতৰত সকলোৱে আনি বিষয়ৰ লগতে ছাল আৰু চকুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সমানেই গুৰুত্ব দিব লাগিব । যিসকলৰ ছালৰ ৰোগ আছে তেওঁলোকে দোকানৰ পৰা কিনি অনা কাপোৰ ধুই পৰিধান কৰাটোৱেই মংগলজনক ।
টোপনি ক্ষতি নকৰিব
নিশা দেৰিলৈকে পূজা চালেও টোপনি ক্ষতি নকৰিব । সকলোকে কমেও ৭-৮ ঘণ্টা ভাল টোপনিৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।
এলাৰ্জিৰ সমস্যা থাকিলে...
পূজাৰ সময়ত সুগন্ধি, নতুন কাপোৰ, ধূলি, ধোঁৱাৰ পৰা এলাৰ্জিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । যিসকলৰ এনে সমস্যা আছে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলে সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক:চিকিৎসালয়ত সেৱা আৰু সুবিধাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য কৰিব লাগিব প্ৰদৰ্শন
ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়
স্বাস্থ্যৰ যতন : পুষ্টিকৰ উপাদান নষ্ট নহ'বলৈ শাক-পাচলি কেনেদৰে ৰান্ধিব