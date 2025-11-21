ETV Bharat / health

শীতকালত শিশুটিক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰিব পাৰে এই কাম

শীতকালত শিশুক ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হ'ব লাগে, এই দিনকেইটাত আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ প্ৰতি ল’বলগীয়া যত্নৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-

How to Protect Your Child from Cold Weather: Simple Winter Care Tips for Kids
শীতকালত শিশুটিক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰিব পাৰে এই কাম (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 21, 2025 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দ্ৰুতগতিত বতৰ সলনি হৈ থকাৰ ফলত নানা ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷ বিশেষকৈ ২ৰ পৰা ১০ বছৰৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ৷ যাৰ বাবে এইদিনকেইটাত শিশুৰ উচিত যত্ন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন ৷ পুৱা ঠাণ্ডা বতাহ চলাচল কৰাৰ বাবে শিশুৰ চৰ্দি হ'ব পাৰে ৷ যেতিয়া চৰ্দি হয়, কাহ আৰু কফৰ সমস্যাই শিশুসকলক আটাইতকৈ বেছি আমনি কৰে ৷ আনহাতে, ইয়াৰ ফলত শিশুৰ জ্বৰো হয় ৷ শিশুক ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হ'ব লাগে ৷ ইয়াৰ বাবে খোৱা-বোৱা, পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আদি সকলো দিশতে শিশুৰ যত্ন লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী ৷ এই দিনকেইটাত আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ প্ৰতি ল’বলগীয়া যত্নৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-

পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ যত্ন ল'ব

শীতকালত শিশুৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ তেওঁলোকক হাত ধোৱাৰ অভ্যাস কৰালে বহু ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে ৷ খোৱাৰ আগত আৰু পিছত হাত পৰিস্কাৰ কৰাৰ অভ্যাস কৰাব ৷ এই দিনকেইটাত শিশুৰ কাপোৰো পৰিস্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ৷ শীতকালত শিশুসকলক সদায়েই গৰম পানীৰে গা ধোৱাৰ অভ্যাস কৰাব ৷

ফল-পাচলি খাবলৈ দিব

ঠাণ্ডা দিনত তুলনামূলকভাৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ যাৰ ফলত শিশুসকল অধিক অসুস্থ হৈ পৰে ৷ এই দিনকেইটাত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ শিশুসকলক নেমুজাতীয় ফল আৰু পাচলি খাবলৈ দিব ৷ শিশুৰ আহাৰত শুকান ফল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ৷ কাঠবাদাম আৰু আখৰোট খোৱাটোৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷

তৰল গ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰক

ঠাণ্ডাত ডিহাইড্ৰেচন বেছিকৈ হয়, কিয়নো অধিকাংশই এই দিনকেইটাত কম পানী খায় ৷ এই সমস্যাটো শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় ৷ সেয়েহে তৰল গ্ৰহণৰ প্ৰতি মনোযোগ দি আপুনি শিশুসকলক খোৱাৰ বাবে চূপ, ৰস আৰু গৰম পানী দিব ৷ শিশুটোৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে সদায় পুৱা গৰম পানী খাবলৈ দিব ৷

ভৰি,কাণ, বুকু, পেট ঢাকি ৰাখিব

শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে শিশুসকলক গৰম কাপোৰ পিন্ধোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৷ বিশেষকৈ শিশুৰ ভৰি, মূৰ আৰু পেট ভালদৰে ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ বুকু, মূৰ আৰু ভৰিত ঠাণ্ডা লাগিলে চৰ্দি খুব সোনকালে লাগে সেয়ে ইয়াক ঢাকি ৰখাটো জৰুৰী ৷

আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিকাৰ

শিশুটোক চৰ্দি কাহৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আপুনি কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ ঠাণ্ডাত দিনত এবাৰকৈ শিশুক হালধিৰ গাখীৰ দিব ৷ গাখীৰত চেনীৰ সলনি গুড় ব্যৱহাৰ কৰক ৷ শীতকালত শিশুৰ খাদ্যত নহৰু আৰু আদা অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব ৷ এই খাদ্যই শৰীৰ গৰম কৰি ৰাখে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷

শীতকালত দ্ৰুতগতিত সলনি হোৱা বতৰে শিশুৰ কোমল শৰীৰত সোনকালেই প্ৰভাৱ পেলায় আৰু চৰ্দি-কাহ-জ্বৰৰ দৰে সমস্যা এটা সাধাৰণ কথা হৈ পৰে ৷ কিন্তু এই সকলোবোৰৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানক সুৰক্ষিত ৰখাটো একেবাৰে আপোনাৰ হাতত ৷ মাত্ৰ কেইটামান সৰু সৰু অভ্যাস পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকৰ আহাৰ, যথেষ্ট তৰল খোৱাই দিয়া, গৰম কাপোৰেৰে ভৰি-মূৰ-বুকু ঢাকি ৰখা আৰু হালধি-আদা-নহৰুৰ দৰে আয়ুৰ্বেদিক উপাদানৰ সহায় ল’লে শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ইমানেই শক্তিশালী হৈ উঠিব যে ঠাণ্ডা বতাহেও তাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব ৷ এই সৰু সৰু যত্নবোৰে কেৱল চৰ্দি-কাহৰ পৰাই নহয়, আপোনাৰ সন্তানক সুস্থ, সবল আৰু হাঁহি-খিকিন্দাৰীৰে ভৰা এটা সুন্দৰ শীতকাল উপহাৰ দিব ৷ শীত আহিলেই ভয় নকৰিব, প্ৰস্তুতি লওক কাৰণ আপোনাৰ সাৱধানতাই আপোনাৰ সন্তানৰ সৰ্ববৃহৎ ঢাল!

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2794526/

লগতে পঢ়ক

  1. শীতকাল শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে বহুলোকে কৰে এই ভুল, এই ভুলবোৰ নো কি ?
  2. শীতকালত চৰ্দি-কাহৰ পৰা সকাহ দিয়াত সক্ষম এইসমূহ বস্তু
  3. আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা আছে নেকি ? তেন্তে কৰ্পূৰে দিব সমাধান

TAGGED:

শীতকালত শিশুৰ যত্ন
PROTECT CHILD FROM COLD
KIDS WINTER HEALTH TIPS
PROTECT BABY FROM COLD WEATHER
WINTER CARE FOR KIDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.