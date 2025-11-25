শীতকালত কিয় অনুভৱ হয় দুখ আৰু আলস্য ? ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় কি ?

শীতকালত কিয় অনুভৱ হয় দুখ আৰু আলস্য ? ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় কি ?
শীতকালত আমাৰ মনবোৰ ভাল নলগা অনবৰতে দুখ লাগি থকা, কাৰোবাক মনত কৰি দুখ কৰা ইত্যাদি লক্ষণে দেখা দিয়ে, এনে হোৱাৰ কাৰণ তথা ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি-
শীতকাল ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে দিনবোৰ চুটি হৈ ৰাতিবোৰ দীঘলীয়া হৈ পৰে, ঠাণ্ডা বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কিছুমান মানুহৰ অদ্ভুত অলসতা, দুখ আৰু শক্তিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এই অনুভৱক প্ৰায়ে "উইন্টাৰ ব্লুজ" বা "শীতকালত হোৱা সাধাৰণ দুখ" বুলি কোৱা হয় ৷ অৰ্থাৎ শীতকালত মনবোৰ ভাল নলগা অনবৰতে দুখ লগা, কাৰোবাক মনত কৰি দুখ কৰা ইত্যাদি লক্ষণে দেখা দিয়ে ৷
এইটো কোনো সৰু পৰিৱৰ্তন নহয়, বৰঞ্চ বৈজ্ঞানিক আৰু মানসিক অৱস্থা, যাক ছিজনেল এফেকটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ (SAD) বুলিও কোৱা হয় ৷ কিয় এনেকুৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব পাৰি জানো আহক-
উইন্টাৰ ব্লুজৰ মূল কাৰণ কি ?
ইয়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হ’ল সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ অভাৱ ৷ শীতকালত দিন কম হোৱাৰ বাবে আমি সূৰ্যৰ পোহৰ কমকৈ পাওঁ, যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আমাৰ শৰীৰ আৰু মনত পৰে ৷
মেলাটনিন আৰু চেৰ’টনিনৰ ভাৰসাম্যহীনতা - সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ মগজুৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যত প্ৰভাৱ পেলায় ৷
মেলাটনিন - এইটোৱেই হৈছে নিদ্ৰাৰ হৰম’ন ৷ আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে শৰীৰত ইয়াৰ নিঃসৰণ বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত আমাৰ টোপনি আহে ৷ শীতকালত আগতীয়াকৈ আন্ধাৰ হোৱা আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি দিনৰ পোহৰ নথকাৰ বাবে মেলাটনিনৰ মাত্ৰা অধিক হৈ থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত গোটেই দিনটো আপুনি এলেহুৱা আৰু ভাগৰুৱা হৈ পৰে ৷
চেৰ’টনিন- "feel-good" হৰম'ন হিচাপে জনাজাত, ই মেজাজ, ভোক, আৰু টোপনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ সূৰ্যৰ পোহৰ কমি গ’লে চেৰ’টনিনৰ মাত্ৰা কমি যায়, যাৰ ফলত দুখ, খিংখিঙীয়া আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ প্ৰবল লোভৰ অনুভৱ হয় ৷
শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ - ঠাণ্ডা বতৰৰ বাবে মানুহে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা কম হয় ৷ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কমি গ’লে এণ্ড’ৰ্ফিনৰ উৎপাদন হ্ৰাস পায় ৷
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা - ঠাণ্ডা বতৰত প্ৰায়ে মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ বাধ্য হয়, যাৰ ফলত বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে সংস্পৰ্শ হ্ৰাস পায় ৷ সামাজিক সংস্পৰ্শৰ অভাৱেও নিসংগতা আৰু দুখৰ অনুভূতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- উইন্টাৰ ব্লুজ এৰাই চলাৰ উপায়
চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই; কেইটামান সহজ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি, আপুনি এই উইন্টাৰ ব্লুজক দূৰ কৰিব পাৰে আৰু শীতকালৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে ৷
যিমান পাৰি সিমান সূৰ্যৰ ৰশ্মি বা তাপ লওক: ই এক আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ সমাধান ৷ দিনত বিশেষকৈ পুৱা গৰম সূৰ্যৰ তাপত কমেও ২০-৩০ মিনিট সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ আপোনাৰ কোঠালীৰ পৰ্দা আৰু খিৰিকীবোৰ খুলিব যাতে প্ৰাকৃতিক পোহৰ সোমাব পাৰে ৷
নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক: শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপে চেৰ’টনিন আৰু এণ্ড’ৰ্ফিনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে ৷ যদি বাহিৰলৈ যোৱাটো কঠিন হয়, তেন্তে ঘৰতে যোগাসন, ষ্ট্ৰেচিং, নৃত্য বা অনলাইন ৱৰ্কআউট কৰি চাওক ৷
স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক: মিঠা আৰু জাংক ফুড প্ৰলোভনজনক হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে সতেজ ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য, শুকান ফল, প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ খাদ্য খাব লাগে ৷ ভিটামিন ডি আৰু ওমেগা-৩ ফেটি এচিডযুক্ত খাদ্যই মেজাজ উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৷
সামাজিক যোগাযোগ বজাই ৰাখক: বন্ধু-বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ফোন বা ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে কথা পাতি থাকিব আৰু তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
চখৰ বাবে সময় উলিয়াওক: পঢ়া, সংগীত শুনা, ছবি অঁকা, ৰন্ধা-বঢ়া বা ক্ৰাফ্টিঙৰ দৰে নতুন চখ আৰম্ভ কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মনটো বিচলিত হ’ব আৰু আপোনাৰ মনটো ভাল হ’ব ৷
ভাল পৰিমাণে নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক: নিয়মীয়াকৈ শোৱাৰ সময় বজাই ৰাখক আৰু দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক ৷ শোৱাৰ পূৰ্বে ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
