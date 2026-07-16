ETV Bharat / health

বাৰিষাত হোৱা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে সাৱধান হ'ব ?

বাৰিষাৰ সময়ত কি কি ৰোগ হব পাৰে ? ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ পৰামৰ্শ দিলে চিকিৎসকে ?

How to be careful to prevent diseases that can occur during the monsoon season
বাৰিষা হোৱা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে হ'ব সাৱধান ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বাৰিষাৰ সময়ত পৰিৱেশত আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি, পানী জমা হোৱা আৰু খাদ্য-পানী প্ৰদূষণৰ ফলত বিভিন্ন সংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পায় । বিশেষকৈ বমি, ডায়েৰীয়া, জ্বৰ, চৰ্দি-কাঁহ, নিউমোনিয়া, ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ দৰে সমস্যা এই সময়ত অধিক দেখা যায় ।

এনেধৰণৰ ৰোগে দেখা দিলে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব । সেই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ দীনেশ আগৰৱালাই।

বাৰিষাত হোৱা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে হ'ব সাৱধান ? (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়,"বাৰিষাৰ সময়ত বমি আৰু ডায়েৰীয়াৰ অন্যতম মূল কাৰণ হৈছে দূষিত পানী । সেয়ে সদায় বিশুদ্ধ আৰু পৰিষ্কাৰ পানী খাব লাগে । খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা বা খোৱাৰ আগতে চাবোনেৰে ভালদৰে হাত ধোৱাটো অতি জৰুৰী । লগতে অধিক তেলত ভজা, বেছি মছলাযুক্ত বা বাহিৰৰ অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰাটো উচিত ।"

লগতে তেওঁ কয়,"ডায়েৰীয়া বা বমি বেছি হ'লে ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । কাৰণ অতিমাত্ৰাৰ ডায়েৰীয়াৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন হ'ব পাৰে, যিয়ে বৃক্ক (কিডনী)ৰ ওপৰতো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।"

ডাঃ আগৰৱালে লগতে কয়,"এই সময়ত জ্বৰ, চৰ্দি-কাঁহ আৰু নিউমোনিয়াৰ ঘটনাও বৃদ্ধি পায় । যদি জ্বৰ বা কাঁহৰ বাবে ঔষধ খোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পাছতো কোনো উন্নতি দেখা নাযায়, তেন্তে পলম নকৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন ।"

ইয়াৰ উপৰিও বাৰিষাত বিভিন্ন ঠাইত পানী জমা হোৱাৰ ফলত মহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । ফলস্বৰূপে ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ দৰে মহবাহিত ৰোগৰ আশংকাও বাঢ়ি যায় ।

  • বাৰিষাত সুস্থ থাকিবলৈ কি কি সাৱধানতা ল'ব ?
  1. সদায় ব্যক্তিগত আৰু চৌপাশৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে
  2. কেৱল বিশুদ্ধ আৰু পৰিষ্কাৰ পানীহে খাব লাগে
  3. খাদ্য খোৱাৰ আগতে আৰু শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধুব
  4. সদায় সতেজ শাক-পাচলি, ফল-মূল আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে
  5. চৰ্দি-কাঁহ থাকিলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে
  6. মহৰ প্ৰজনন ৰোধৰ বাবে ঘৰৰ চৌপাশে পানী জমা হ'ব দিব নালাগে
  7. নিজকে সুস্থ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিয়মীয়াকৈ যোগ-ব্যায়াম বা শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিব লাগে
  8. কোনো লক্ষণ গুৰুতৰ হ'লে নিজে ঔষধ নাখাই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে

লগতে পঢ়ক: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক কিয় ? ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশেষজ্ঞই

শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বহুতো উপাদান থাকে আমত, জানক কি কি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ?

TAGGED:

বাৰিষা
নিউমোনিয়া
ডেংগু মেলেৰিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
DISEASES IN SUMMER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.