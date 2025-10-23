খুব টান কাপোৰ পৰিধান কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত কেনেধৰণৰ লোকচান হ’ব পাৰে

খুব টান কাপোৰ পৰিধান কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত কেনেধৰণৰ লোকচান হ’ব পাৰে
আপুনি জানেনে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ? অলপ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা-
Published : October 23, 2025 at 5:19 PM IST
বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফেশ্বনৰ নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে ৷ ষ্টাইলিছ আৰু ট্ৰেণ্ডি দেখুৱাবলৈ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পৰিধান কৰে ৷ কিছুমানে ঢিলা কাপোৰ পছন্দ কৰে ৷ আন কিছুমানে শৰীৰত ফিটিং হোৱা কাপোৰ পৰিধান কৰি ভাল পায় ৷ সেয়া লাগিলে ফিট জিন্স হওক, লেগিংছ হওক, বডিকন ড্ৰেছ হওক, বা ষ্ট্ৰেচেবল টপ হওক ৷ এইবোৰ দেখাত ষ্টাইলিছ হ’ব পাৰে, কিন্তু আপুনি জানেনে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ? অলপ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা ৷
যদি আপুনিও আপোনাৰ অফিচ, কলেজ বা কৰ্মস্থলীলৈ টাইট কাপোৰ পিন্ধি যায় তেন্তে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি গৱেষণাৰ ভিত্তিত টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কেনেদৰে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে বুজাই ক’ম ৷
গৱেষণাই কি কয় ?
গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, টান কাপোৰো আৰামদায়ক হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু যেতিয়া আপুনি সেইবোৰ পিন্ধি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছে তেতিয়া বুজিব যে আপুনি বেছি টাইট কাপোৰ পিন্ধিছে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰঙা পৰা, ছালত বিষ, আনকি উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ টাইট আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট, যেনে শ্বেপৱেৰ, পেণ্টীহ’জ, ব্ৰা আদিয়ে ছালত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলায় ৷
স্বাস্থ্যৰ ওপৰত টাইট কাপোৰৰ প্ৰভাৱ
খাদ্য বিশেষজ্ঞ মিচেল ৰাউচৰ মতে, টাইট কাপোৰ, যেনে নেকটাই, ষ্ট্ৰেচ কাপোৰ বা শৰীৰৰ লগত খাপ খোৱা সাজ-পোছাকে গেষ্ট্ৰাইটিছৰ বিকাৰ আৰু বেছি ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ৷ টান কাপোৰ পিন্ধিলে পেট আৰু অন্ত্ৰত অতিৰিক্ত চাপ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এচিড ৰিফ্লাক্স আৰু হাৰ্টবাৰ্ণৰ দৰে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া, স্থায়ী এচিড ৰিফ্লাক্সৰ ফলত খাদ্যনলীৰ ৰোগৰ দৰে গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত গিলাৰ সময়ত বিষাই আৰু কঠিন হৈ পৰে ৷
যদি আপুনি পেট ফুলাৰ সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে টান কাপোৰ পিন্ধিলে হজম শক্তিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি টাইট পেণ্ট, পেণ্টীহ’জ বা শ্বেপৱেৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ উশাহ লোৱাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ ৱৰ্কআউট কৰাৰ সময়ত ঘাম ওলোৱাটোৱেও সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বেল্ট আৰু জিন্সৰ দৰে টান কাপোৰ পিন্ধিলে মেৰালজিয়া পেৰেষ্টেটিকা নামৰ মেৰুদণ্ডৰ স্নায়ুৰ সংকোচন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত উৰুৰ কাষত অজ্ঞানতা, জিন জিনাই থকা আদি হ’ব পাৰে ৷
ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত টাইট কাপোৰৰ প্ৰভাৱ
২০২০ চনত টৰন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি টাইট ফিটিং ৱৰ্কআউট কাপোৰে মহিলাৰ এথলেটিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ টাইট কাপোৰ পিন্ধি ৱৰ্কআউট কৰাটো ভুল নহ’লেও সকলোৰে বাবে আৰামদায়ক নহয় ৷ বাছনি আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ যদি আপুনি আপোনাৰ ৱৰ্কআউটৰ সময়ত টাইট কাপোৰ আৰামদায়ক বুলি বিবেচনা কৰে তেন্তে আপুনি পিন্ধিব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক