খুব টান কাপোৰ পৰিধান কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত কেনেধৰণৰ লোকচান হ’ব পাৰে

আপুনি জানেনে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ? অলপ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা-

How Tight Clothing Affects Your Health: Hidden Risks You Should Know About
খুব টান কাপোৰ পৰিধান কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত কেনেধৰণৰ লোকচান হ’ব পাৰে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 23, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফেশ্বনৰ নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে ৷ ষ্টাইলিছ আৰু ট্ৰেণ্ডি দেখুৱাবলৈ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পৰিধান কৰে ৷ কিছুমানে ঢিলা কাপোৰ পছন্দ কৰে ৷ আন কিছুমানে শৰীৰত ফিটিং হোৱা কাপোৰ পৰিধান কৰি ভাল পায় ৷ সেয়া লাগিলে ফিট জিন্স হওক, লেগিংছ হওক, বডিকন ড্ৰেছ হওক, বা ষ্ট্ৰেচেবল টপ হওক ৷ এইবোৰ দেখাত ষ্টাইলিছ হ’ব পাৰে, কিন্তু আপুনি জানেনে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ? অলপ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা ৷

যদি আপুনিও আপোনাৰ অফিচ, কলেজ বা কৰ্মস্থলীলৈ টাইট কাপোৰ পিন্ধি যায় তেন্তে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি গৱেষণাৰ ভিত্তিত টাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কেনেদৰে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে বুজাই ক’ম ৷

গৱেষণাই কি কয় ?

গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, টান কাপোৰো আৰামদায়ক হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু যেতিয়া আপুনি সেইবোৰ পিন্ধি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছে তেতিয়া বুজিব যে আপুনি বেছি টাইট কাপোৰ পিন্ধিছে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰঙা পৰা, ছালত বিষ, আনকি উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ টাইট আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট, যেনে শ্বেপৱেৰ, পেণ্টীহ’জ, ব্ৰা আদিয়ে ছালত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলায় ৷

স্বাস্থ্যৰ ওপৰত টাইট কাপোৰৰ প্ৰভাৱ

খাদ্য বিশেষজ্ঞ মিচেল ৰাউচৰ মতে, টাইট কাপোৰ, যেনে নেকটাই, ষ্ট্ৰেচ কাপোৰ বা শৰীৰৰ লগত খাপ খোৱা সাজ-পোছাকে গেষ্ট্ৰাইটিছৰ বিকাৰ আৰু বেছি ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ৷ টান কাপোৰ পিন্ধিলে পেট আৰু অন্ত্ৰত অতিৰিক্ত চাপ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এচিড ৰিফ্লাক্স আৰু হাৰ্টবাৰ্ণৰ দৰে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া, স্থায়ী এচিড ৰিফ্লাক্সৰ ফলত খাদ্যনলীৰ ৰোগৰ দৰে গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত গিলাৰ সময়ত বিষাই আৰু কঠিন হৈ পৰে ৷

যদি আপুনি পেট ফুলাৰ সমস্যাত ভুগিছে ​​তেন্তে টান কাপোৰ পিন্ধিলে হজম শক্তিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি টাইট পেণ্ট, পেণ্টীহ’জ বা শ্বেপৱেৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ উশাহ লোৱাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ ৱৰ্কআউট কৰাৰ সময়ত ঘাম ওলোৱাটোৱেও সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বেল্ট আৰু জিন্সৰ দৰে টান কাপোৰ পিন্ধিলে মেৰালজিয়া পেৰেষ্টেটিকা ​​নামৰ মেৰুদণ্ডৰ স্নায়ুৰ সংকোচন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত উৰুৰ কাষত অজ্ঞানতা, জিন জিনাই থকা আদি হ’ব পাৰে ৷

ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত টাইট কাপোৰৰ প্ৰভাৱ

২০২০ চনত টৰন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি টাইট ফিটিং ৱৰ্কআউট কাপোৰে মহিলাৰ এথলেটিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ টাইট কাপোৰ পিন্ধি ৱৰ্কআউট কৰাটো ভুল নহ’লেও সকলোৰে বাবে আৰামদায়ক নহয় ৷ বাছনি আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ যদি আপুনি আপোনাৰ ৱৰ্কআউটৰ সময়ত টাইট কাপোৰ আৰামদায়ক বুলি বিবেচনা কৰে তেন্তে আপুনি পিন্ধিব পাৰে ৷

