উশাহ-নিশাহ লওতে এনে সমস্যাই দেখা দিলে আওকাণ কৰাৰ ভুল নকৰিব...
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বৃদ্ধি হোৱা প্ৰদূষণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ কাৰণ কি জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই-
Published : December 11, 2025 at 4:05 PM IST
গুৱাহাটী: শীতৰ আগমনৰ লগে লগে আৰু দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা প্ৰদূষণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ শীতৰ আগমনৰ লগতে অভাৱনীয় ভাৱে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে এনে সমস্যাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত সম্প্ৰতি হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণ আৰু আন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটোও এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশেষকৈ আজিকালি কম বসয়ীয়া ল’ৰা ছোৱালীৰ মাজত শ্বাস প্ৰশ্বাসত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে কয়,"পূৰ্বে বয়স্ক লোকে শ্বাস প্ৰশ্বাসত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সমস্যা লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল ৷ এতিয়া খুব কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীহে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ যুৱতীৰ সংখ্যাও কম বুলি ক'ব নোৱাৰি ৷ "
আনহাতে, হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে ৷ এই সন্দৰ্ভত হাওঁফাওঁ ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক আগৰৱালে কয়,"ক'ভিডৰ পিছত হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰদূষণৰ কবলত পৰাৰ লগে লগে বিশ্বায়নৰ প্ৰভাবো আমাৰ হাওঁফাওঁৰ ওপৰত পৰিছে ৷ প্ৰতি বছৰে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৷ আগতে অসমত যি পৰিমাণে বৰষুণ হৈছিল , এতিয়া সিমান নোহোৱা হৈছে ৷ গৰম বেছিকৈ হৈছে ৷ ঠাণ্ডা অলপ অলপ হৈ আছে ৷ এই বছৰত অসমত কেতিয়াবা বৰষুণ হৈছে যদিও কেতিয়াবা একেবাৰেই হোৱা নাই ৷ বতৰত হোৱা প্ৰভাৱ আমাৰ হাওঁফাওঁৰ ওপৰত পৰিছে ৷ তদূপৰি যিমানেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই ধুলি আদি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সময়ত হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰি আছে ৷ এনেদৰে ধূলি আদি প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত চি অ ' পি ডি,, হাঁপানী ৰোগৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ৷
উশাহ নিশ্বাস লোৱাৰ সময়ত কষ্ট অনুভৱ কৰা, কাঁহ হোৱা, ডিঙি সুৰ সুৰ কৰা, ডিঙিৰ পৰা শব্দ ওলোৱা, বুকুখন গধুৰ অনুভৱ হোৱা আদি লক্ষণে দেখা দিলে আমি হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কওঁ ৷ কিছুমানৰ এইবোৰ লক্ষণ ফুটি নুঠিবও পাৰে ৷ কেৱল কাঁহ আৰু ডিঙি সুৰসুৰাই থাকে ৷ এয়া হৈছে হাঁপানীৰ এটা অংশ ৷ কিছুমানৰ কেৱল বুকুখন গধুৰ অনুভৱ হয় ৷ উশাহ ঘুৰাই আনিব নোৱাৰে ৷ কিছুমানৰ আকৌ হাঁচি হোৱাৰ লগতে নাক বন্ধ হৈ পৰে ৷ তদূপৰি মুৰ বিষাই থাকে ৷ তদূপৰি সঘনাই চৰ্দি লাগি থাকে ৷কিছুমানৰ বংশগত কাৰণত হয় ৷ কিছুমানৰ আকৌ এলাৰ্জিক কাৰণত হোৱা দেখা যায় ৷ বয়স, খাদ্যবস্তু, কয়লা উদ্যোগ, শিলৰ কুৱেৰী, ৰাসায়নিক উদ্যোগ আদিত কাম কৰিলেও হ'ব পাৰে ৷ এইবোৰ হৈছে হাওঁফাওঁৰ ৰোগ ৷
আমি বংশগত কাৰণত হোৱা ৰোগৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণত হ'লে সেইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো ৷ ধূলি আদিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৷
এই ৰোগৰ বাবে পৰা হাত সাৰিব পাৰি মুখ আৰু নাক আদি কাপোৰেৰে ঢাকি ধূলি আদি প্ৰৱেশ কৰিব নিদিলে ৷ চিকিৎসক গৰাকীয়ে সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈও কয় ৷
