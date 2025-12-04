ETV Bharat / health

সহজে ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? AIএ কৰিব সহায়

ChatGPT ৰ সৈতে, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, পুষ্টিবিদ, আৰু ডাঃ ৰেবেকা ফিজিঅ'থেৰাপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰেবেকা পিণ্টোৱে এটা সহজে বুজিব পৰা পদ্ধতি আগবঢ়াইছে

How I Lost Weight the Smart Way
সহজে ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? AIএ কৰিব সহায় (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 4, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read
প্ৰযুক্তি দ্ৰুতগতিত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে ৷ ইমেইল লিখাই হওক, অফিচৰ সময়সূচী পৰিচালনা কৰাই হওক, বা ঘৰৰ সৰু সৰু কামবোৰ কৰাই হওক, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই (AI) আমাক সকলোতে সহায় কৰি আছে ৷ ইফালে, মানুহেও প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ নিজৰ ফিটনেছ আৰু স্বাস্থ্য উন্নত কৰিছে ৷ আগতে ওজন কমাবলৈ ডায়েট চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদৰ ওচৰলৈ একাধিকবাৰ যোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও এতিয়া আপোনাৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে কৰিব পৰা যাব ৷ ChatGPT ৰ সৈতে, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, পুষ্টিবিদ, আৰু ডাঃ ৰেবেকা ফিজিঅ'থেৰাপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰেবেকা পিণ্টোৱে এটা সহজ আৰু বুজিব পৰা পদ্ধতি আগবঢ়াইছে ।

ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত চেটজিপিটি ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ব্যক্তিগতকৃত ওজন হ্ৰাসৰ পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ৷ ৰেবেকাই বুজাইছে যে, যদি আপুনি আপোনাৰ বিএমআৰ (বেচেল মেটাবলিক ৰেট), টিডিইই (মুঠ দৈনিক শক্তি ব্যয়), আৰু সঠিক মেক্ৰ’ ব্ৰেকডাউন—অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে কিমান কেলৰি আৰু কিমান পৰিমাণৰ প্ৰ’টিন, কাৰ্ব আৰু চৰ্বি খাব লাগে—তেন্তে জানিব লাগে তেন্তে চেটজিপিটিয়ে আপোনাক এই সকলোবোৰ নিমিষতে ক’ব পাৰে ৷ আপুনি মাত্ৰ সঠিক তথ্য আৰু সঠিক প্ৰমপ্ট প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ৷

1. আপোনাৰ BMR, TDEE, আৰু macros গণনা কৰক— ৰেবেকাই কয় যে ChatGPT আপোনাৰ শৰীৰ, বয়স আৰু জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে তথ্য লৈ আপোনাৰ বাবে এটা সঠিক কেলৰিৰ লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কেৱল ChatGPT লৈ লিখি সুধিব, "মোৰ BMR, TDEE, আৰু চৰ্বি হ্ৰাসৰ বাবে আদৰ্শ কেলৰি প্লাছ মেক্ৰ' লক্ষ্য গণনা কৰক ৷ মই [বয়স], বছৰ [পুৰুষ/মহিলা], [উচ্চতা ছে.মি. মই [চৰ্বি কমাব বিচাৰো] ৷

আপুনি আপোনাৰ বয়স, লিংগ, ওজন, উচ্চতা, আৰু কাৰ্যকলাপৰ স্তৰ প্ৰৱেশ কৰিব ৷ ChatGPT এ এই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাক কয় যে আপোনাৰ শৰীৰে জিৰণিৰ সময়ত কিমান কেলৰি জ্বলায়, আপুনি গোটেই দিনটোত কিমান কেলৰি খৰচ কৰে, ওজন কমাবলৈ প্ৰতিদিনে কিমান কেলৰি খাব লাগে, আৰু আদৰ্শ প্ৰটিন, কাৰ্ব, আৰু চৰ্বিৰ পৰিকল্পনা কি হ’ব লাগে ৷ এইদৰে আপুনি সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতকৃত কেলৰি আৰু মেক্ৰ’ গাইড পাব ৷

2. আপোনাৰ বাবে এটা ভাৰতীয় খাদ্য পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰক - এবাৰ আপোনাৰ কেলৰি আৰু মেক্ৰ' থাকিলে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হ'ল ChatGPT য়ে এটা খাদ্য পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰা ৷ এই পৰিকল্পনা আপোনাৰ খাদ্যৰ পছন্দ, খাদ্যৰ সময়, আৰু জীৱনশৈলীৰ লগত খাপ খুৱাই ল’ব পাৰি ৷ ৰেবেকাই ChatGPT-ক আপুনি দিনটোত কিমানবাৰ খায়, কেতিয়া বেছি ভোকত থাকে, আপুনি কি কি খাদ্য ভাল পায় আৰু ভাল নাপায়, আপুনি নিৰামিষভোজী, নিৰামিষভোজী নহয়, নিৰামিষভোজী নে মিশ্ৰিত খাদ্য অনুসৰণ কৰে সেই বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ আপুনি এনেকুৱা এটা ডায়েট প্লেন বিচাৰে যি ভাৰতীয় আৰু সহজে উপলব্ধ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰে ৷ এই তথ্যৰ ভিত্তিত ChatGPT এ এটা ডায়েট প্লেন তৈয়াৰ কৰে যিটো আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সহজেই ৰূপায়ণ কৰি ওজন কমাব পাৰে ৷ যদি আপুনি অধিক বিকল্পৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে আপুনি ChatGPT ক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয়, স্বাস্থ্যকৰ, আৰু কম কেলৰিযুক্ত খাদ্যৰ পৰামৰ্শ দিবলৈও ক’ব পাৰে ৷

