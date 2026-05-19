ৰোগ প্ৰতিৰোধত তুলনাবিহীন গ্ৰীণ টি, উপকাৰিতাবোৰ কি?
প্ৰকৃতিৰ পৰা লাভ কৰা গুণসমৃদ্ধ এইবিধ চাহৰ আছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ।
Published : May 19, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 11:00 AM IST
গ্রীণ টিৰ বিষয়ে সম্প্রতি বিশদভাবে চর্চা হ'বলৈ ধৰিছে । বিভিন্ন ঠাইত গ্রীণ টি সম্পর্কে চলিছে গবেষণা । গ্রীণ টিৰ বিষয়ে চর্চা হোৱাৰ মূলতে হ'ল ইয়াত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানে শৰীৰক প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাবে সহায় কৰা বিষয়টো । সেয়েহে ক'ব পাৰি গ্রীণ টিৰ চৰ্চাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল ইয়াৰ গুণগত মান ।
সাধাৰণতে গ্রীণ টিত কোনোধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্রব্য মিহলি কৰা নহয় । প্ৰকৃতিৰ পৰা লাভ কৰা গুণসমৃদ্ধ এইবিধ চাহ । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট পোৱা যায় । চীনত গ্রীণ টিক ঔষধি দ্রব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ পাছত সম্প্রতি বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ দেশতে ইয়াৰ প্রচলন হ'বলৈ ধৰিছে । এইবিধ চাহ নিয়মীয়াকৈ খালে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি । নিয়মীয়াকৈ গ্রীণ টি খালে বিভিন্ন ধৰণৰ উপকাৰ পোৱা যায় বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে ।
- মেদবহুলতা প্ৰতিৰোধত গ্ৰীণ টিৰ ভূমিকা তুলনাবিহীন । শৰীৰত জমা হোৱা অতিৰিক্ত চৰ্বি ধ্বংস কৰে গ্রীণ টিত থকা প'লিফেনৰ নামৰ উপাদানবিধে ।
- খাদ্য গ্রহণৰ পিছত তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । খাদ্যৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা শৰ্কৰাখিনি তেজত মিহলি হোৱাটো স্বাভাৱিক । এই শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো গ্রীণ টিৰ ভূমিকা অপৰিসীম। খাদ্য গ্রহণৰ পাছত তেজত লাহে লাহে শৰ্কৰা মিহলি হোৱাত সহায় কৰে । এনে হ'লে অতিৰিক্ত পৰিমাণে ইনছুলিন গ্রহণ কৰিবলগীয়া হোৱাটো নিয়ন্ত্রিত হয়।
- এইবিধ চাহ খালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্রণত থাকে । নিয়মীয়াকৈ গ্রীণ টি খোৱাৰ ফলত তেজ চলাচল কৰা নলীসমূহ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে । তেজৰ নলীত গোট খোৱাৰ ফলত বা প্রতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি হোৱাত যিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তেনে সমস্যাই সহজে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে ।
- মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত ভালেখিনি সহায় বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে গবেষকসকলে । অর্থাৎ গ্রীণ টিত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানে মুখগহ্বৰৰ কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্সাৰৰ কোষ নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস কৰে ।
- শৰীৰৰ বাবে অপকাৰী ক'লেষ্টেৰল এলডিএল ক'লেষ্টেৰল হাস কৰাৰ বিপৰীতে উপকাৰী এইছডিআই ক'লেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ।
- এলঝেইমাৰৰ ৰোগ অথবা পাৰ্কিনছনৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো গ্রীণ টিৰ ভূমিকা তুলনাবিহীন ।
- ডিঙিৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো গ্রীণ টিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰে । চাহত থকা কেচিন নামৰ উপাদানবিধে এন্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভূমিকাত অৱতীর্ণ হয় । এইবোৰে বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ ধ্বংস কৰে ।
- ডিপ্রেছন বা অৱসাদত ভোগা লোকসকলে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি গ্ৰীণ টি খালে উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ।
- বলিৰেখা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিধ চাহৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূর্ণ ।
- ৰিউমেট 'য়িড আর্থ্রাইটিছ আদিত ভোগা লোকসকলৰ বাবেও গ্রীণ টি উপকাৰী ।
- গ্রীণ টিত কিছুমান ভিটামিন পোৱা যায় এইবোৰে তেজৰ নলীত তেজ গোট মৰাত বাধা জন্মায় । এইবিধ চাহ খালে শক্তি বৃদ্ধি পায়। কামৰ বাবে মনটো সতেজ হয় ।
- চাহত কেটেচিন নামৰ এক প্ৰকাৰৰ পলিফিনল থাকে । কেটেচিন এন্টিঅক্সিডেন্ট যিয়ে কোষৰ ক্ষতি ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ।
- ইয়াত থকা কেফেইন আৰু এল-থিয়ানিনৰ বাবে মেজাজ আৰু মগজুৰ কাৰ্যকলাপত উপকাৰ হ'ব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে।
